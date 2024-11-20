بنك البحرين والكويت يمنح تمويلات حصرية لعملائه لشراء فلل العرين لشركة إسناد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويتيح‭ ‬البنك‭ ‬لعملائه‭ ‬بموجب‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬إمكانية‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تمويلات‭ ‬ميسّرة‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬التنافسية،‭ ‬وخيارات‭ ‬مرنة‭ ‬لتسديد‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى،‭ ‬وسرعة‭ ‬إنهاء‭ ‬معاملات‭ ‬طلب‭ ‬القرض‭ ‬وتملّك‭ ‬العقار،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التمويلات‭ ‬متاحة‭ ‬لجميع‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الجنسيات‭.‬

وتتوفر‭ ‬خمسة‭ ‬أنماط‭ ‬من‭ ‬الفلل‭ ‬العرين‭ ‬بمساحات‭ ‬مختلفة‭ ‬بدءً‭ ‬من‭ ‬759‭ ‬مترا‭ ‬مربعا‭ ‬وحتى‭ ‬1000‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬وتحتوي‭ ‬كل‭ ‬فيلا‭ ‬على‭ ‬4‭ ‬غرف‭ ‬نوم‭ ‬وحمامات‭ ‬داخلية،‭ ‬وخزائن‭ ‬مدمجة،‭ ‬وغرف‭ ‬معيشة‭ ‬واسعة،‭ ‬ومطبخان‭ ‬مجهزان‭ ‬بالكامل،‭ ‬ومنطقة‭ ‬لتناول‭ ‬الطعام،‭ ‬ومسبح‭ ‬خاص،‭ ‬وحديقة‭ ‬بمناظر‭ ‬طبيعية‭ ‬خلابة‭ ‬وتكييف‭ ‬مركزي‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬علّق‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬تقي،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نعود‭ ‬لعملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬بشراكة‭ ‬جديدة‭ ‬وفرص‭ ‬وفيرة‭ ‬تثري‭ ‬حياتهم‭ ‬وتمنحهم‭ ‬إمكانية‭ ‬التملّك‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬أرقى‭ ‬المشاريع‭ ‬السكنية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البحرين،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬‮«‬إسناد‮»‬‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري،‭ ‬فلطالما‭ ‬عوّدنا‭ ‬عملائنا‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬قيمة‭ ‬مميزة‭ ‬وثمينة‭ ‬لحياتهم‭ ‬ويسهّل‭ ‬عليهم‭ ‬عملية‭ ‬شراء‭ ‬العقار‭ ‬التي‭ ‬ندرك‭ ‬تماماً‭ ‬أنها‭ ‬مليئة‭ ‬بالتحديات‭ ‬المالية،‭ ‬لذا‭ ‬فقد‭ ‬أخذنا‭ ‬على‭ ‬عاتقنا‭ ‬مسؤولية‭ ‬تسهيل‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحلول‭ ‬المالية‭ ‬الميسّرة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركائنا‭ ‬العقاريين‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬السيد‭ ‬تقي‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬ارتأينا‭ ‬توفير‭ ‬تمويلات‭ ‬حصرية‭ ‬للتملّك‭ ‬في‭ ‬العرين‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يوفره‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬من‭ ‬مظاهر‭ ‬الحياة‭ ‬الحضرية‭ ‬والفاخرة‭ ‬التي‭ ‬نطمح‭ ‬لجميع‭ ‬عملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬أن‭ ‬يحظوا‭ ‬بها،‭ ‬وخاصةً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬البحرين‭ ‬ويجسّد‭ ‬أرقى‭ ‬نماذج‭ ‬الضيافة‭ ‬البحرينية‭ ‬الأصيلة‭ ‬والإبداع‭ ‬والحداثة،‭ ‬داعين‭ ‬كافة‭ ‬عملائنا‭ ‬الراغبين‭ ‬إلى‭ ‬المسارعة‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مسكن‭ ‬أحلامهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الفريد‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬إسناد،‭ ‬المهندس‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الكوهجي‭: ‬‮«‬يحدونا‭ ‬الفخر‭ ‬بعقد‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬المعروف‭ ‬بريادته‭ ‬محلياً‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬التسهيلات‭ ‬والتمويلات‭ ‬العقارية‭ ‬التي‭ ‬يمحنها‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭. ‬وبشراكتنا‭ ‬الجديدة‭ ‬تلك‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬فنحن‭ ‬نقدم‭ ‬لعملاء‭ ‬البنك‭ ‬فرصة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬لتملّك‭ ‬أفضل‭ ‬الفلل‭ ‬السكنية‭ ‬وأكثرها‭ ‬جاذبية‭ ‬في‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬

وتطل‭ ‬الفلل‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬وتبعد‭ ‬بمقدار‭ ‬5‭ ‬دقائق‭ ‬عن‭ ‬الأسواق‭ ‬ومنتزه‭ ‬ومحمية‭ ‬العرين،‭ ‬و10‭ ‬دقائق‭ ‬عن‭ ‬منتزه‭ ‬زلاق‭ ‬سبرينغز‭ ‬ومسرح‭ ‬الدانة‭ ‬وشاطئ‭ ‬بلاج‭ ‬الجزائر‭ ‬ومركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭. ‬

ويمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬الاتصال‭ ‬على‭ ‬الرقم‭ ‬17207771،‭ ‬أو‭ ‬زيارة‭ ‬أحد‭ ‬فروع‭ ‬البنك‭.‬