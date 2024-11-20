بنك البحرين والكويت يمنح تمويلات حصرية لعملائه لشراء فلل العرين لشركة إسناد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وقع بنك البحرين والكويت؛ البنك الرائد في مجال الخدمات المالية للأفراد والشركات في مملكة البحرين، اتفاقية شراكة مع إسناد لإدارة المشاريع العقارية، وذلك لمنح عملائه تمويلات حصرية لتمكينهم من تملك فلل في إحدى المشاريع السكنية الفاخرة الواقعة في العرين بمنطقة الزلاق.
ويتيح البنك لعملائه بموجب هذه الشراكة إمكانية الحصول على تمويلات ميسّرة تحتوي على العديد من المزايا بما فيها أسعار الفائدة التنافسية، وخيارات مرنة لتسديد الدفعة الأولى، وسرعة إنهاء معاملات طلب القرض وتملّك العقار، كما أن هذه التمويلات متاحة لجميع المقيمين في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي من جميع الجنسيات.
وتتوفر خمسة أنماط من الفلل العرين بمساحات مختلفة بدءً من 759 مترا مربعا وحتى 1000 متر مربع، وتحتوي كل فيلا على 4 غرف نوم وحمامات داخلية، وخزائن مدمجة، وغرف معيشة واسعة، ومطبخان مجهزان بالكامل، ومنطقة لتناول الطعام، ومسبح خاص، وحديقة بمناظر طبيعية خلابة وتكييف مركزي.
وبهذه المناسبة، علّق السيد أحمد تقي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين والكويت، على هذه الشراكة قائلاً: «يسرنا أن نعود لعملائنا الكرام بشراكة جديدة وفرص وفيرة تثري حياتهم وتمنحهم إمكانية التملّك في أحد أرقى المشاريع السكنية على مستوى البحرين، بالتعاون مع «إسناد» الرائدة في القطاع العقاري، فلطالما عوّدنا عملائنا على تقديم كل ما من شأنه أن يضيف قيمة مميزة وثمينة لحياتهم ويسهّل عليهم عملية شراء العقار التي ندرك تماماً أنها مليئة بالتحديات المالية، لذا فقد أخذنا على عاتقنا مسؤولية تسهيل هذه العملية من خلال الحلول المالية الميسّرة بالتعاون مع شركائنا العقاريين».
وأضاف السيد تقي: «لقد ارتأينا توفير تمويلات حصرية للتملّك في العرين نظراً إلى ما يوفره هذا المشروع من مظاهر الحياة الحضرية والفاخرة التي نطمح لجميع عملائنا الكرام أن يحظوا بها، وخاصةً أن هذا المشروع يقع في قلب البحرين ويجسّد أرقى نماذج الضيافة البحرينية الأصيلة والإبداع والحداثة، داعين كافة عملائنا الراغبين إلى المسارعة بالحصول على تمويل من بنك البحرين والكويت للحصول على مسكن أحلامهم في هذا المشروع الفريد».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة إسناد، المهندس عبدالرحمن الكوهجي: «يحدونا الفخر بعقد هذه الشراكة مع بنك البحرين والكويت المعروف بريادته محلياً على صعيد التسهيلات والتمويلات العقارية التي يمحنها بشكل دوري. وبشراكتنا الجديدة تلك مع بنك البحرين والكويت فنحن نقدم لعملاء البنك فرصة غير مسبوقة لتملّك أفضل الفلل السكنية وأكثرها جاذبية في المملكة».
وتطل الفلل على حلبة البحرين الدولية، وتبعد بمقدار 5 دقائق عن الأسواق ومنتزه ومحمية العرين، و10 دقائق عن منتزه زلاق سبرينغز ومسرح الدانة وشاطئ بلاج الجزائر ومركز البحرين العالمي للمعارض.
ويمكن للعملاء الراغبين في الاستفادة من هذا العرض الاتصال على الرقم 17207771، أو زيارة أحد فروع البنك.
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