Thursday, 21 November 2024 01:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي يترأس اجتماعا لنشر التربية ال

11/20/2024 3:00:05 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ترأّس الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، اجتماع الممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية الشريكة في مجال التربية الإعلامية، بهدف إعداد وتطوير الاستراتيجية الوطنية للتربية الإعلامية والمعلوماتية للأعوام 2025-2028.

ويأتي الاجتماع الذي عقد الأربعاء، في وزارة الاتصال الحكومي، ضمن سلسلة من الاجتماعات المركزة التي ينفذها معهد الإعلام الأردني بالتعاون مع الوزارة.

وأكد النوايسة أهمية تبادل الخبرات والأفكار بين الخبراء والمتخصصين في قطاع الإعلام، بهدف بناء استراتيجية فاعلة تسهم في تعزيز الدراية الإعلامية والمعلوماتية لدى مختلف شرائح المجتمع، في ظل التحديات الرقمية الحديثة وتطور وسائل الإعلام.

وقال النوايسة، إنّ الوزارة عملت بالتعاون مع الشركاء على تنفيذ سلسلة من الندوات التثقيفية حول التربية الإعلامية والمعلوماتية للعاملين في الجهاز الحكومي، انطلاقا من مهامها في نشر التربية الإعلامية والمعلوماتية لأهميتها في التصدّي للشائعات وخطاب الكراهية.

واستعرضت عميدة معهد الإعلام الأردني ميرنا أبوزيد، أبرز ما جرى إنجازه لنشر التربية الإعلامية والمعلوماتية خلال الأعوام الماضية في المملكة، وأبرز التحديات التي واجهت ذلك والمتمثلة في جائحة كورونا، وتراجع التمويل، والتطور التكنولوجي المستمر.

وأكدت أبو زيد ضرورة التطوير والتوسع في نشر التربية الإعلامية والمعلوماتية للأعوام المقبلة لتضم مزيدا من القطاعات المهمة كالتعليم الجامعي، والشباب، والمجتمع المحلي، بالإضافة إلى الإعلام.

وناقش الحضور من الوزارات والمؤسسات الحكومية أهمية التوسع في نشر مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية في المدارس والجامعات ومراكز الشباب، وتعزيز التشاركية بين الوزارات ومعهد الإعلام الأردني في تنفيذ البرامج والمشاريع المعنية في مجال التربية الإعلامية.

MENAFN20112024000151011027ID1108907999

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث