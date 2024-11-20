الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي يترأس اجتماعا لنشر التربية ال

MENAFN - Khaberni) خبرني - ترأّس الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، اجتماع الممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية الشريكة في مجال الإعلامية، بهدف إعداد وتطوير الاستراتيجية الوطنية للتربية الإعلامية والمعلوماتية للأعوام 2025-2028.

ويأتي الاجتماع الذي عقد الأربعاء، في وزارة الاتصال الحكومي، ضمن سلسلة من الاجتماعات المركزة التي ينفذها معهد الإعلام الأردني بالتعاون مع الوزارة.

وأكد النوايسة أهمية تبادل الخبرات والأفكار بين الخبراء والمتخصصين في قطاع الإعلام، بهدف بناء استراتيجية فاعلة تسهم في تعزيز الدراية الإعلامية والمعلوماتية لدى مختلف شرائح المجتمع، في ظل التحديات الرقمية الحديثة وتطور وسائل الإعلام.

وقال النوايسة، إنّ الوزارة عملت بالتعاون مع الشركاء على تنفيذ سلسلة من الندوات التثقيفية حول التربية الإعلامية والمعلوماتية للعاملين في الجهاز الحكومي، انطلاقا من مهامها في نشر التربية الإعلامية والمعلوماتية لأهميتها في التصدّي للشائعات وخطاب الكراهية.

واستعرضت عميدة معهد الإعلام الأردني ميرنا أبوزيد، أبرز ما جرى إنجازه لنشر التربية الإعلامية والمعلوماتية خلال الأعوام الماضية في المملكة، وأبرز التحديات التي واجهت ذلك والمتمثلة في جائحة كورونا، وتراجع التمويل، والتطور التكنولوجي المستمر.

وأكدت أبو زيد ضرورة التطوير والتوسع في نشر التربية الإعلامية والمعلوماتية للأعوام المقبلة لتضم مزيدا من القطاعات المهمة كالتعليم الجامعي، والشباب، والمجتمع المحلي، بالإضافة إلى الإعلام.

وناقش الحضور من الوزارات والمؤسسات الحكومية أهمية التوسع في نشر مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية في المدارس والجامعات ومراكز الشباب، وتعزيز التشاركية بين الوزارات ومعهد الإعلام الأردني في تنفيذ البرامج والمشاريع المعنية في مجال التربية الإعلامية.