السلط .. البدء أعمال توسعة طريق مدخل الميامين

MENAFN - Khaberni) خبرني– بدأت بلدية السلط الكبرى اليوم الأربعاء، تنفيذ أعمال توسعة طريق مدخل منطقة الميامين، وذلك بعد إعلان مسبق للمواطنين بضرورة استخدام الطرق البديلة إلى حين الانتهاء من المشروع.

وقال رئيس البلدية المهندس محمد الحياري، إنه جرى توجيه مديرية الخدمات الهندسية للعمل على مدار الساعة لضمان إتمام المشروع في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن هذه التوسعة تهدف إلى تحسين كفاءة الطريق والحد من الحوادث المرورية التي كانت تشكل خطراً على مستخدمي هذا المدخل الحيوي.

ويأتي هذا المشروع في إطار خطة البلدية لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ويتوقع أن يسهم في تسهيل حركة المرور وتعزيز السلامة على الطرق.