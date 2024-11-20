السلط .. البدء أعمال توسعة طريق مدخل الميامين

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
– بدأت بلدية السلط الكبرى اليوم الأربعاء، تنفيذ أعمال توسعة طريق مدخل منطقة الميامين، وذلك بعد إعلان مسبق للمواطنين بضرورة استخدام الطرق البديلة إلى حين الانتهاء من المشروع.
وقال رئيس البلدية المهندس محمد الحياري، إنه جرى توجيه مديرية الخدمات الهندسية للعمل على مدار الساعة لضمان إتمام المشروع في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن هذه التوسعة تهدف إلى تحسين كفاءة الطريق والحد من الحوادث المرورية التي كانت تشكل خطراً على مستخدمي هذا المدخل الحيوي.
ويأتي هذا المشروع في إطار خطة البلدية لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ويتوقع أن يسهم في تسهيل حركة المرور وتعزيز السلامة على الطرق.
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