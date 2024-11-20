تمكين تطلق دراسة تحليل تشريعات وقضايا الاتجار بالبشر في الأردن لسنة 2020- 2023

MENAFN - Amman Net) دعا خبراء قانونيون إلى ضرورة التوافق التشريعيّ بين قانوني منع الاتّجار بالبشر والعقوبات. لافتين أنّ بعض الأفعال المذكورة في تعريف الاتّجار بالبشر تعتبر جرائم مستقلّة بموجب قانون العقوبات، مثل الخطف والاحتيال وإجبار المرأة على ممارسة البغاء، ممّا يؤدّي إلى تكييف الشكاوى ضمن أوصاف قانونيّة أخرى قد تكون أكثر وضوحًا، مثل الإيذاء وهتك العرض والحرمان من الحرّيّة.جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته "تمكين" الأربعاء 20 تشرين الثاني 2024، لإطلاق دراسة نفذتها حملت عنوان "تحت المجهر 2: تحليل تشريعات وقضايا الاتّجار بالبشر في الأردنّ لسنة 2020-2023"، وأوصوا بضرورة تعريف مصطلح "التسوّل المنظّم" في قانون منع الاتّجار بالبشر، ذلك لتسهيل تكييف القضايا الّتي تتضمّن شبهة اتّجار بالبشر عند المدّعي العامّ، وطالبوا بإعفاء ضحيّة الاتّجار بالبشر من الغرامات المترتّبة بموجب قانون الإقامة ورسوم تصاريح العمل بأثر رجعيّ إذا رغبت في البقاء في الأردنّ.المديرة التنفيذيّة لـ "تمكين" لندا كلش، قال إن هنالك تطوّرًا إيجابيًّا بالتشريعات والقوانين والأنظمة الخاصّة بمكافحة الاتّجار بالبشر، من قانون منع الاتّجار بالبشر وغيره من التشريعات ذات العلاقة، إلّا أنّ هنالك تحدّيًا يتمثّل بالإجراءات التنفيذيّة والممارسات على أرض الواقع، وقصورها في حماية الضحايا وملاحقة الجناة، إضافة إلى الافتقار إلى الوقاية المتعلّقة بالقوانين والممارسات، والحماية المتعلّقة بإعادة إدماج الضحايا، وأوضحت أنّ الفئة الأكثر تعرّضًا للاتّجار بالبشر تتمثّل بالعمّال المهاجرين، مؤكّدة أهمّيّة نشر الوعي للتعرّف إلى الجريمة والإبلاغ عنها، والأهمّ من ذلك تنفيذ التشريعات، وإلغاء نظام الكفالة الّذي يعدّ شكلًا من أشكال العبوديّة الحديثة.



وأشارت كلش إلى أنّ هناك العديد من العوائق الّتي تواجه الحدّ من جريمة الاتّجار بالبشر، منها: حصر حالات الجريمة في العمل الجبريّ والأطفال وبيع الأعضاء والعمل في الدعارة، فيما أغفل تزويج القاصرات على سبيل المثال لا الحصر، كذلك قوانين العمل، والعقوبات، والإقامة والأجانب غير منسجمة تمامًا ومتطلّبات مكافحة الاتّجار بالبشر.



وعرضت المستشارة والمحامية المتخصّصة بقضايا الاتّجار بالبشر أسماء عميرة نتائج دراسة "تحليل تشريعات وقضايا الاتّجار بالبشر في الأردنّ لسنة 2020-2023"، لتشير إلى أنّه خلال 4 أعوام استقبلت وحدة مكافحة الاتّجار بالبشر 145 حالة اتّجار/شبهة اتّجار بالبشر، بينما استقبلت "تمكين" استقبلت 126 حالة اتّجار/شبهة اتّجار بالبشر، وأوردت الدراسة أيضًا الأرقام الواردة على موقع "قسطاس" حيث تبيّن وجود ما يقارب 126 قضيّة أرسلت مباشرة إلى المدّعي العامّ دون المرور بوحدة مكافحة الاتّجار بالبشر، موضّحة أنّ هناك ارتفاعًا في عدد الأحكام بالإدانة في قضايا الاتّجار بالبشر مع ذلك، يعدّل الوصف الجرميّ في بعض الحالات إلى جرائم أقلّ خطورة، ممّا يعكس تحدّيات في إثبات الجريمة بسبب طبيعتها السرّيّة.



وبيّنت الدراسة وفقًا لعميرة أنّ أحكام الإدانة بلغ عددها 52 حكمًا من أصل 172 قضيّة، أما القرارات التي صدر فيها تعديل للوصف الجرميّ للجريمة بلغ عددها 35 قرارًا، الأمر يعدّ مؤشّرًا خطيرًا، فكانت قرارات الحكم تعدّل الوصف الجرميّ من جريمة الاتّجار بالبشر بالاستغلال الجنسيّ إلى جرم إدارة بيت بغاء أو ممارسة الدعارة والبغاء، وهنالك قرارات تعدّل الوصف الجرميّ من جريمة الاتّجار بالبشر إلى مخالفات عمّاليّة بسيطة، وتبنى هذه القرارات عادة على البيّنات المقدّمة في القضيّة، وبسبب خصوصيّة هذه الجريمة عن غيرها من الجرائم ولأنّها عادة ما تمارس في الخفاء يصعب إثباتها ما يؤدّي إلى إفلات الجناة من العقوبة، رغم أنّهم عادة ما يملكون سجلًّا جرمي كبيرًا، وقد يكون عليهم قضايا اتّجار بالبشر سابقة، وصدر بهم أيضًا قرار حكم بتعديل الوصف الجرميّ، وهذا يؤدّي إلى إفلات الجناة من العقوبة وتكرارهم لأفعالهم السابقة، لكن بحذر وبطريقة يتمّ استغلال فيها الثغرات القانونيّة، فعادة يحاول الجاني أن يثبت إدانته بالمخالفات العمّاليّة أو بممارسة الدعارة تهرّبًا من جريمة الاتّجار بالبشر وهروب من العقوبات المفروضة عليهم، أمّا فيما يتعلّق بعدم المسؤوليّة، فقد صدر (13) قرار حكم.



وفيما يتعلّق بمدد المحاكمة، بيّنت الدراسة أنّ هنالك فرقًا كبيرًا وواضح بالأرقام، حيث كان هنالك 93 قضيّة من أصل 172 قضيّة مدّة المحاكمة أكثر من شهر ولغاية 12 شهرًا، و29 قضيّة صدر بها قرار حكم بأقلّ من شهر واحد، وعقّبت الدراسة أنّ قرارات الحكم الّتي صدرت بأقلّ من شهر قد تؤدّي إلى إفلات الجاني من العقوبة، في السياق ذاته جاء في الدراسة أنّ هنالك 18 قضيّة تزيد مدّة المحاكمة بهم عن سنتين، في مؤشّر يدلّ على طول أمد التقاضي وقيام الجاني بالتجوّل وخطورته على المجتمع طوال فترة المحاكمة.

وأشارت الدراسة إلى أنّ توفير الإقامة المؤقّتة لضحايا الاتّجار بالبشر إلى حين استكمال الإجراءات الضروريّة للتحقيق والمحاكمة للضحيّة، غير محدّدة الإجراءات، ولا تستند إلى قوام واضح، ولا يوجد أيّ حالة تمّ استخراج لها إقامة مؤقّتة، بل تعفى الضحيّة من غرامات تجاوز الإقامة مرفقة بأبعاد صادر عن وزارة الداخليّة، ولا تستطيع الضحيّة البقاء إلّا بصورة غير نظاميّة ومخالفة للقانون.



وحسب الدراسة تواجه ضحايا الاتّجار بالبشر تحدّيات كبيرة، خاصّة فيما يتعلّق بالبقاء في الأردنّ والعمل بصورة نظاميّة، حيث يُجبر الضحايا على دفع رسوم تصاريح العمل بأثر رجعيّ، ممّا يدفعهم للعودة إلى بلدانهم دون أيّة أجور، وهو ما يعتبر عودة جبريّة وليست طوعيّة.

وأوضحت الدراسة أنّ قانون العقوبات الأردنيّ رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته لا يتناول العمل الجبريّ بشكل تفصيليّ إلّا في حالة استخدام الأطفال دون السادسة عشر في التسوّل. كما يجرّم القانون إخفاء أو تدمير الوثائق أو المستندات، ويعاقب على ذلك بالحبس والغرامة أو بكلتا العقوبتين مجتمعتين. ورغم تسجيل 76 حالة عمل جبريّ من أصل 145 حالة شبهة اتّجار بالبشر خلال الأعوام 2020 – 2023، إلّا أنّ القانون لم يتناولها بالقدر الكافي.

وأكّدت الدراسة أنّ طول أمد التقاضي في المحاكم يؤثّر في العدالة وحقوق الأفراد، وقد يؤدّي إلى تأخير حصول الضحيّة على حقوقها وتعويضاتها. كما يمكن أن يؤدّي طول الإجراءات القانونيّة إلى سفر الضحيّة إلى بلادها دون فرصة للدفاع عن حقوقها في المحكمة، مشيرة إلى أنّ من أسباب طول أمد التقاضي المصادقة على قرار المدّعي العامّ، وتغيّب الشهود أو المترجم عن الحضور.



مدير بيت العمّال حمّادة أبو نجمة قال إنّ البيانات المتوفّرة حول جرائم الاتّجار بالبشر تشير إلى أنّ قضايا استغلال غير الأردنيّين في العمل تشكّل الحجم الأكبر من بين أشكال الاتّجار الأخرى، خاصّة في قطاع العمالة، مبيّنًا أنّ مسؤوليّة الحدّ من جرائم الاتّجار بالبشر جزء منها يقع على عاتق مكاتب استقدام عاملات المنازل، وأضاف أنّ المشكلة الحقيقيّة في قضايا الاتّجار بالبشر المتعلّقة بانتهاكات العمل تأتي بسبب عدم إمكانيّة الوصول إلى تقديم الشكوى، هناك قصور في توفير سبل الوصول للجهات، فالعمّال يعانون قدرة التواصل إمّا بسبب خوفهم من أوضاعهم غير القانونيّة، أو من ردّة الفعل الاقتصاديّة للجهات الّتي يعملون فيه"، وأشار أبو نجمة في حديثه إلى القطاع غير المنظّم مبيّنًا أنّ العاملين فيه قد يكونون ضحايا اتّجار بالبشر وعمل جبريّ، وطالب بأن توضع نصوص تشريعيّة لهذه الفئة من العاملين لتنقلهم للعمل في القطاع المنظّم وشمولهم بالحمايات للحدّ من استغلالهم.

مدير وحدة مكافحة الاتّجار بالبشر المقدّم محمّد الخليفات الأزايدة أشار إلى أنّ هنالك 4 محاور تعمل على أساسها الوحدة للحدّ من جريمة الاتّجار وهي: الوقاية، والحماية، والملاحقة القضائيّة، والشراكة والتعاون الدوليّ.



وأكّد الأزايدة على أهمّيّة وجود إحالة وطنيّة لضمان وصول ضحايا هذه الجرائم إلى العدالة وتلبية احتياجاتهم، وتتضمّن العمليّة مراحل رئيسيّة تبدأ بالتعرّف على ضحيّة الاتّجار المحتملة، ثمّ الإيواء في دار مخصّصة تقدّم الحماية والخدمات الصحّيّة والنفسيّة والقانونيّة. تليها مرحلة جمع الأدلّة والتحقيق لتمكين الضحيّة من الوصول إلى العدالة. المرحلة الرابعة تتعلّق بالعودة الطوعيّة حيث تقدّم المساعدة اللازمة للعودة الاختياريّة، وأخيرًا مرحلة إعادة الإدماج لتمكين الضحيّة من استئناف الحياة كعضو فعّال في المجتمع.