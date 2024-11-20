الاشغال 10 سنوات للنائب السابق عماد العدوان

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- أصدرت محكمة أمن الدولة، الأربعاء، احكامها بحق 13 شخصا في قضية النائب السابق عماد العدوان.
وقال
المحامي علي المبيضين لـ خبرني ان
المحكمة حكمت على العدوان، بالوضع بالأشغال المؤقتة 10 سنوات، بتهم تصدير أسلحة بقصد استخدام على وجه غير مشروع.
كما حكمت المحكمة على 3 متهمين اخرين الوضع بالأشغال المؤقتة 10 سنوات بتهم تصدير أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وبيع اسلحة، والقيام بأعمال من شانها الاخلال بالنظام داخل المملكة.
وحكمت المحكمة على متهم فار من وجه العدالة الوضع بالأشغال المؤقتة 15 سنة.
كما اعلنت المحكمة ببراءة متهم من التهم المسندة إليه.
وأسقطت المحكمة التهم عن 8 متهمين اخرين بالقضية بعد تعديل التهمة المسندة اليهم الى جنحة الاتجار بالأسلحة، لشمولها بقانون العام، بحسب
المبيضين.
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