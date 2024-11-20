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الاشغال 10 سنوات للنائب السابق عماد العدوان

11/20/2024 5:23:07 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- أصدرت محكمة أمن الدولة، الأربعاء، احكامها بحق 13 شخصا في قضية النائب السابق عماد العدوان.

وقال
المحامي علي المبيضين لـ خبرني ان
المحكمة حكمت على العدوان، بالوضع بالأشغال المؤقتة 10 سنوات، بتهم تصدير أسلحة بقصد استخدام على وجه غير مشروع.

كما حكمت المحكمة على 3 متهمين اخرين الوضع بالأشغال المؤقتة 10 سنوات بتهم تصدير أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وبيع اسلحة، والقيام بأعمال من شانها الاخلال بالنظام داخل المملكة.

وحكمت المحكمة على متهم فار من وجه العدالة الوضع بالأشغال المؤقتة 15 سنة.

كما اعلنت المحكمة ببراءة متهم من التهم المسندة إليه.

وأسقطت المحكمة التهم عن 8 متهمين اخرين بالقضية بعد تعديل التهمة المسندة اليهم الى جنحة الاتجار بالأسلحة، لشمولها بقانون العام، بحسب
المبيضين.

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