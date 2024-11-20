تطوير المناهج: أصدرنا 132 كتابا مدرسيا واستحدثنا مباحث لتطوير الثانوية العامة

MENAFN - Amman Net) قال مدير المركز الوطني لتطوير المناهج بالوكالة، عمر أبو غليون، الأربعاء، إن المركز استحدث مباحث دراسية جديدة، تشمل رياضيات الأعمال، الفلسفة، وعلمي النفس والاجتماع، والمهارات الرقمية للصفوف من الأول وحتى السادس، واستحدث مباحث جديدة لتطوير الثانوية العامة.

وأضاف خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان: "المركز الوطني لتطوير المناهج: الإنجازات والتطلعات" في وزارة الاتصال الحكومي، أن المركز يعكف على إدراج مهارات الاستماع والتحدث والكتابة الوظيفية في مناهج اللغة العربية، وإدماج مهارتين لغويتين جديدتين في كتب اللغة الإنجليزية المطورة وهما مهارتا العرض والمشاهدة بسبب الحاجة المتزايدة لهاتين المهارتين في سوق العمل وبما يضمن تطبيقا أوسع لمهارات عصر التكنولوجيا.

وأشار إلى أن كتب اللغة الإنجليزية المطورة جرى بناؤها بالاستناد إلى معايير عالمية في تعلم اللغة الأجنبية أهمها وثيقة "الإطار المرجعي الأوروبي المشترك". معنى ذلك أن تعلم وتعليم وتقييم اللغة الإنجليزية أصبح مرتبطا بمؤشرات أداء تحدد بشكل معياري مستوى المهارات اللغوية المختلفة لدى المتعلمين وعلى أسس متفق عليها عالميا.

كما تحوي كتب اللغة الإنجليزية المطورة مجموعة أنشطة وتمارين وأدوات تقويم وتقييم متنوعة مبنية على المستوى اللغوي المنشود للطلبة في مرحلة ما.

وأشار أبو غليون في معرض حديثه عن ما يميز الكتب المطورة التي يصدرها المركز إلى أن المركز يعمل على إدراج بعض لغات البرمجة ومبادئ الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء في كتب المهارات الرقمية، كما أصدر كتب تمارين في مباحث الرياضيات، والعلوم واللغتين العربية والإنجليزية كبديل عن أوراق العمل التي يتعذر إعدادها وطباعتها في كثير من المدراس.

وأكد على استمرار جهوده في إدماج مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية وتطوير إطار خاص بذلك، وإدماج مفاهيم الديمقراطية والنزاهة ومكافحة الفساد في المناهج المطورة.

وعن مراحل الحوكمة المتبعة لإصدارات المركز، أكد أنها تبدأ من فرق التأليف (أساتذة جامعات، مشرفون تربويون، معلمون وخبراء)، ثم فرق المراجعة العلمية والتربوية واللغوية، يليها مرحلة فرق التركيز من مشرفين ومعلمين وخبراء، ثم المجلس التنفيذي الذي يضم 6 شخصيات تربوية في تخصصات مختلفة.

وتلي هذه المراحل؛ مرحلة المجلس الأعلى الذي يضم 9 شخصيات وطنية وتربوية ذات خبرة عالية، ثم اللجان الفرعية المتخصصة المنبثقة عن مجلس التربية، وأخيرا مجلس التربية في وزارة التربية والتعليم.

وتتوزع فرق التأليف والمراجعة التي عملت مع المركز حتى تاريخه، بحسب أبو غليون، إلى 242 أستاذًا جامعيا (بنسبة 37%)، و80 مشرفا ومشرفة (بنسبة 12%)، و189 معلما ومعلمة (بنسبة 189%)، إضافة إلى 144 شخصًا يعملون في مؤسسات تعليمية رسمية وخاصة (بنسبة 22%).

وأنجز المركز مباحث العربية للصفوف (1,2,4,5,7,8,10,11)، واللغة الإنجليزية للصفوف (1,3,5,7,9,11)، وجميع الصفوف مباحث التربية الإسلامية والرياضيات والعلوم، والدراسات الاجتماعية للصفوف (1,2,4,5,7,8,10,11) والصفوف الأربعة الأساسية الأولى في مبحث التربية الفنية والموسيقية والمسرحية.

كما أنجز المركز، وفق أبو غليون، مباحث التربية المهنية للصفوف الرابع والسادس والثامن، والمهارات الرقمية للصفوف السابع والتاسع والحادي عشر، فيما يجري العمل على إعداد كتب مباحث الثقافة المالية والفلسفة والتربية الرياضية وعلم النفس والاجتماع.

واستكمل المركز منذ إنشائه؛ 9 أطر خاصة بالمباحث المختلفة، 132 كتابا للطلبة في عدة مباحث، و89 دليلا للمعلمين، و69 كتاب تمارين، و24 مادة داعمة في اللغة العربية والرياضيات، إضافة إلى 12 دليلا للأنشطة المدرسية.

وأشار أبوغليون إلى أن المجموع الكلي لموازانات المركز منذ إنشائه هو 10.8 ملايين دينار، موضحا أن تمويل المركز من الحكومة الأردنية بنسبة 100%، مشددا على أن المركز "لم يتلق أي دعم خارجي".

وأكد على أن المركز أطلق حملة توعوية شاملة تهدف إلى تعزيز جهود التواصل مع المعلمين والطلبة وأولياء الأمور، وتوضيح فلسفة التطوير التي يتبناها وآثارها المتوقعة على الطلبة، وتوضيح آليات عمل المركز المتعلقة بتطوير الكتب المدرسية، وتقديم إجابات عن الاستفسارات التي ترد إلى المركز بشكل متكرر، وتصحيح أي مفاهيم مغلوطة حول إصدارات المركز وآلية عمله، إذ تتضمن الحملة نشر مقاطع فيديو توضيحية من قبل أعضاء فرق التأليف للحديث حول جوانب مختلفة في المناهج المطورة.

وأشار أبو غليون إلى أن المركز الوطني لتطوير المناهج تأسس عام 2017، وهو مؤسسة حكومية مستقلة ماليا وإداريا ترتبط برئاسة الوزراء، استجابة لتوصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025، وبموجب إرادة ملكية سامية وفق النظام رقم 33 لسنة 2017 وتعديلاته، بمقتضى المادة 120 من الدستور الأردني.

أوضح أبو غليون، أن كتب التربية الإسلامية تناولت 10 أجزاء من القرآن الكريم منها 5 أجزاء، وتلاوة هذه الأجزاء يجري تلاوتها داخل الغرفة الصفية (جزآن حفظ وتفسير و3 أجزاء تلاوة وبيان معاني وتطبيق أحكام تجويد)، إضافة إلى 5 أجزاء مقررة كواجب تلاوة بيتية يتابعه المعلم باستمرار من خلال تعليمات محددة.

وأكد على أنه جرى الاستشهاد في كتب التربية الإسلامية بـ 1807 آية أو مقطع قرآني في ثنايا الدروس، تضمنت 1189 حديثا، منها 43 حديث حفظ وشرح، و1146 تم توظيفها والاستشهاد بها أثناء شرح الدروس.

وبين أبو غليون أن الكتب تضمنت، على سبيل المثال لا الحصر، التأكيد على دور القوات المسلحة الأردنية في الدفاع عن فلسطين ومقدساتها ومكانة المسجد الأقصى المبارك، ومفهوم وفضل الجهاد في الإسلام، وعن قادة الإسلام أمثال صلاح الدين الأيوبي، وعن أفراد الجيش الأردني ممن استشهد دفاعا عن فلسطين أمثال الشهيد محمم ضيف الله الهباهبة، وعن الشهيدين موفق السلطي وفراس العجلوني.