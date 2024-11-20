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الفائض التجاري للكويت مع اليابان يتراجع 7ر65 بالمئة في أكتوبر

11/20/2024 4:44:08 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 20 - 11 (كونا) -- أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الأربعاء تراجع الفائض التجاري للكويت مع اليابان بنسبة 7ر65 في المئة في أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 2ر35 مليار ين (211 مليون دولار) في ثاني انخفاض على التوالي خلال شهرين متأثرا بتباطؤ الصادرات.
وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن فائض الكويت التجاري مع اليابان لا يزال إيجابيا رغم ذلك منذ 16 عاما وتسعة أشهر بفضل ارتفاع قيمة صادراتها مقارنة بالواردات منها.
وأوضحت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض بنسبة 4ر46 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 4ر66 مليار ين ياباني (407 ملايين دولار) للشهر الثاني على التوالي فيما ارتفعت الواردات من اليابان بنسبة 6ر46 في المئة لتصل إلى 2ر31 مليار ين (187 مليون دولار) في أول ارتفاع خلال شهرين.
كما انخفض الفائض التجاري لمنطقة الشرق الأوسط مع اليابان بنسبة 6ر32 في المئة ليصل إلى 9ر567 مليار ين (6ر3 مليار دولار) الشهر الماضي متأثرا بتراجع الصادرات المتجهة من المنطقة إلى اليابان بنسبة 1ر13 في المئة عن العام السابق.
ووفق التقرير انخفضت واردات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 2ر94 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 8ر13 في المئة بينما ارتفع إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 4ر35 في المئة بفضل الطلب القوي على السيارات والآلات.
وأظهر التقرير تسجيل الاقتصاد الياباني - ثالث أكبر اقتصاد في العالم - عجزا تجاريا عالميا بلغ 2ر461 مليار ين (9ر2 مليار دولار) في أكتوبر الماضي وذلك للشهر الرابع على التوالي وبنسبة تراجع تقدر بنحو 4ر34 في المئة مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.
ونمت الصادرات وفقا للتقرير بنسبة 1ر3 في المئة عن العام السابق بسبب المبيعات القوية لمعدات إنتاج أشباه الموصلات الإلكترونية ومنتجات الأدوية فيما زادت الواردات بنسبة 4ر0 في المئة بالرغم من تراجع فواتير الطاقة لا سيما النفط الخام والفحم.
ولا تزال الصين أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة. (النهاية)

م ك / م ج ب




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