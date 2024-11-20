انخفاض الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع وسط بالتطورات الجيوسياسية العالمية

(MENAFN
) انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له خلال أسبوع أمام العملات الرئيسية الأخرى يوم الأربعاء، مواصلاً تراجعه لثلاثة أيام من ذروته في وقت سابق من الأسبوع. جاء ذلك بعد أن أخذت الأسواق استراحة بعد الارتفاع الحاد الذي تلا انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة. وقد تأثر تراجع الدولار أيضًا بالتطورات الجيوسياسية العالمية.
على الرغم من بعض الدعم المؤقت الذي حصل عليه الدولار والعملات الآمنة الأخرى مثل الين الياباني، إلا أن هذا التفاؤل تلاشى بسرعة. جاء هذا التحول بعد تصريحات وزير الخارجية الروسي الذي أكد أن موسكو ستفعل "كل ما هو ممكن" لتجنب الحرب النووية، وذلك بعد ساعات من إعلان روسيا عن تخفيف شروط إطلاق ضربة نووية، مما زاد من حالة عدم اليقين العالمي.
في سوق العملات المشفرة، قفزت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى جديد لها، متجاوزة 94,000 دولار، في ظل توقعات بأن يشهد السوق بيئة تنظيمية أكثر صداقة للعملات الرقمية تحت إدارة ترامب. ساعد هذا التفاؤل في دفع سعر العملة الرقمية الرائدة إلى مستويات جديدة.
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء الدولار أمام ست عملات رئيسية بما في ذلك اليورو والين الياباني، إلى 106.07 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ الأربعاء الماضي. وارتفع بشكل طفيف إلى 106.18 نقطة بحلول الساعة 0247 بتوقيت غرينيتش. الأسبوع الماضي، وصل المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ عام عند 107.07 نقطة، مدعومًا بتوقعات أن السياسات المالية لترامب—مثل زيادة الإنفاق الحكومي، وفرض الرسوم الجمركية الأعلى، وفرض قوانين هجرة أكثر صرامة—قد تدفع التضخم إلى الأعلى وتبطئ على الأرجح وتيرة التيسير النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي. يترقب المستثمرون الآن اختيار ترامب لوزير الخزانة، بعد الإعلان عن عدة تعيينات هامة أخرى في الحكومة.
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