تباين أسعار النفط بسبب الإشارات المتباينة في العرض وديناميكيات الطلب

(MENAFN
) افتتحت أسعار النفط جلسة التداول يوم الأربعاء بتقلبات مدفوعة بإشارات متباينة بشأن ديناميكيات العرض والطلب. وأظهرت البيانات الرسمية في الولايات المتحدة انخفاضًا كبيرًا في الطلب على النفط، تزامنًا مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في أوروبا وسط استمرار الأزمة الأوكرانية. وقد أدت هذه العوامل إلى حالة من عدم اليقين بشأن توقعات أسعار النفط، بينما يراقب المشاركون في السوق التطورات عن كثب.
شهدت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا خلال تداولات يوم الثلاثاء، حيث استجاب المستثمرون بحذر لتفاقم الصراع بين روسيا وأوكرانيا. ومع ذلك، حدَّت إعادة تشغيل جزئية لحقل يوهان سفيردروب النفطي في النرويج من المكاسب، مما ساهم في استقرار المخاوف المتعلقة بالإمدادات. وتبقى الأسواق في حالة ترقب مع استمرار تطور المخاطر الجيوسياسية.
وفي تطور آخر، خفف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من شروط تنفيذ ضربات نووية بعد استخدام أوكرانيا صواريخ ATACMS التي زودتها بها الولايات المتحدة لضرب أهداف داخل العمق الروسي. وانخفضت عقود خام برنت الآجلة للتسليم في يناير بشكل طفيف بمقدار 0.1 دولار لتصل إلى 73.25 دولارًا للبرميل في وقت مبكر من يوم الأربعاء، بينما ارتفعت عقود الخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" للتسليم في ديسمبر بمقدار 0.14 دولار لتصل إلى 69.50 دولارًا للبرميل.
كما أثرت البيانات الأولية عن المخزونات الأمريكية على السوق، حيث أظهرت ارتفاعًا كبيرًا بنحو 5 ملايين برميل، متجاوزة بكثير التوقعات بزيادة قدرها 0.8 مليون برميل. ويأتي هذا بعد انخفاض في المخزونات خلال الأسبوع السابق. في المقابل، انخفضت مخزونات المقطرات بمقدار 880 ألف برميل، بينما يترقب المتداولون صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للحصول على رؤية أوضح لتوجهات السوق.
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