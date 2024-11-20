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الطقس: أجواء باردة نسبيا وأمطار متفرقة فوق بعض المناطق

11/20/2024 2:10:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويكون الجو غائمًا جزئيا وباردًا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، وتسقط أمطار متفرقة بين الحين والأخر فوق بعض المناطق، وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة الهطول وتميل الأجواء الى الاستقرار ، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.
في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الخميس: يكون الجو غائماً جزئياً وباردًا نسبيًا فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتقاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف بوجه عام لطيفا في معظم المناطق ويطرأ ارتقاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
السبت: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف بوجه عام لطيفا في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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