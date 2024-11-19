وزارة الإسكان والأعلى للمرأة يعقدان الاجتماع الأول للجنة المشتركة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أكدت‭ ‬آمنة‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬أهمية‭ ‬أهداف‭ ‬اللجنة‭ ‬المشتركة،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬توفير‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الإسكانية‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬التطلعات‭ ‬المنشودة،‭ ‬مشيدةً‭ ‬بالدعم‭ ‬الراسخ‭ ‬الذي‭ ‬تتلقاه‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وبتوجيهات‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭.‬

وشهد‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬مستجدات‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬لمشروع‭ ‬‮«‬مساكن‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذه‭ ‬حالياً‭ ‬بمدينة‭ ‬الحد‭ ‬الإسكانية،‭ ‬حيث‭ ‬أشارت‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬لدى‭ ‬اكتماله‭ ‬سيوفر‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬49‭ ‬شقة‭ ‬سكنية،‭ ‬تخدم‭ ‬طلبات‭ ‬الفئة‭ ‬الخامسة،‭ ‬والتي‭ ‬تضم‭ ‬المرأة‭ ‬المطلقة‭ ‬أو‭ ‬الأرملة‭ ‬أو‭ ‬المهجورة‭ ‬بحكم‭ ‬قضائي‭ ‬وليس‭ ‬لديها‭ ‬ابن‭ ‬أو‭ ‬أكثر،‭ ‬أو‭ ‬العزباء‭ ‬يتيمة‭ ‬الأبوين،‭ ‬والمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬مع‭ ‬أبناء‭ ‬قصر‭ ‬غير‭ ‬بحرينيين‭.‬

كما‭ ‬أوضحت‭ ‬الوزيرة‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬ينفذ‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬2000‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬يوفر‭ ‬تصميماً‭ ‬مطوراً‭ ‬للشقق‭ ‬السكنية‭ ‬والمناطق‭ ‬المشتركة،‭ ‬ويوفر‭ ‬الراحة‭ ‬والخصوصية‭ ‬للمستفيدات‭ ‬مع‭ ‬الاهتمام‭ ‬بتوفير‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬قاطنات‭ ‬المشروع،‭ ‬كالمحلات‭ ‬التجارية‭ ‬وقاعة‭ ‬للمناسبات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬احتياجات‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬المبنى‭ ‬لضمان‭ ‬سهولة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الشقق‭ ‬والتنقل‭ ‬داخل‭ ‬المبنى‭.‬

وأكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تولي‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬اهتماماً‭ ‬مستمراً‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬المرأة،‭ ‬أو‭ ‬تطوير‭ ‬التشريعات‭ ‬والمعايير‭ ‬الإسكانية‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬هذه‭ ‬الشريحة‭ ‬من‭ ‬المواطنات،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تلبية‭ ‬طلبات‭ ‬المرأة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬التقدم‭ ‬بها‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخيارات‭ ‬الإسكانية‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تقديمها‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬ولاسيما‭ ‬برنامج‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية‭ ‬الذي‭ ‬وفر‭ ‬حلولاً‭ ‬سكنية‭ ‬لشريحة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المواطنات‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬ثمنت‭ ‬لولوة‭ ‬صالح‭ ‬العوضي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬مستوى‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬ووزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬لتوفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وهو‭ ‬التعاون‭ ‬الذي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المكتسبات‭ ‬خلال‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ومن‭ ‬أبرزها‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬معايير‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬طلبات‭ ‬الفئة‭ ‬الخامسة،‭ ‬وإلغاء‭ ‬شرط‭ ‬عدم‭ ‬انتفاع‭ ‬الزوجة‭ ‬بعقار‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الإرث‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭.‬

وأعربت‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬عن‭ ‬تطلعاتها‭ ‬الى‭ ‬نجاح‭ ‬جهود‭ ‬اللجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬ووزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المكتسبات‭ ‬الإسكانية‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭. ‬

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