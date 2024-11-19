Wednesday, 20 November 2024 02:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزارة الإسكان والأعلى للمرأة يعقدان الاجتماع الأول للجنة المشتركة

11/19/2024 7:17:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬والمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأول‭ ‬للجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬بحضور‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬ولولوة‭ ‬صالح‭ ‬العوضي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬الجانبين،‭ ‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬خطط‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أكدت‭ ‬آمنة‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬أهمية‭ ‬أهداف‭ ‬اللجنة‭ ‬المشتركة،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬توفير‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الإسكانية‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬التطلعات‭ ‬المنشودة،‭ ‬مشيدةً‭ ‬بالدعم‭ ‬الراسخ‭ ‬الذي‭ ‬تتلقاه‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وبتوجيهات‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭.‬

وشهد‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬مستجدات‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬لمشروع‭ ‬‮«‬مساكن‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذه‭ ‬حالياً‭ ‬بمدينة‭ ‬الحد‭ ‬الإسكانية،‭ ‬حيث‭ ‬أشارت‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬لدى‭ ‬اكتماله‭ ‬سيوفر‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬49‭ ‬شقة‭ ‬سكنية،‭ ‬تخدم‭ ‬طلبات‭ ‬الفئة‭ ‬الخامسة،‭ ‬والتي‭ ‬تضم‭ ‬المرأة‭ ‬المطلقة‭ ‬أو‭ ‬الأرملة‭ ‬أو‭ ‬المهجورة‭ ‬بحكم‭ ‬قضائي‭ ‬وليس‭ ‬لديها‭ ‬ابن‭ ‬أو‭ ‬أكثر،‭ ‬أو‭ ‬العزباء‭ ‬يتيمة‭ ‬الأبوين،‭ ‬والمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬مع‭ ‬أبناء‭ ‬قصر‭ ‬غير‭ ‬بحرينيين‭.‬

كما‭ ‬أوضحت‭ ‬الوزيرة‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬ينفذ‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬2000‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬يوفر‭ ‬تصميماً‭ ‬مطوراً‭ ‬للشقق‭ ‬السكنية‭ ‬والمناطق‭ ‬المشتركة،‭ ‬ويوفر‭ ‬الراحة‭ ‬والخصوصية‭ ‬للمستفيدات‭ ‬مع‭ ‬الاهتمام‭ ‬بتوفير‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬قاطنات‭ ‬المشروع،‭ ‬كالمحلات‭ ‬التجارية‭ ‬وقاعة‭ ‬للمناسبات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬احتياجات‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬المبنى‭ ‬لضمان‭ ‬سهولة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الشقق‭ ‬والتنقل‭ ‬داخل‭ ‬المبنى‭.‬

وأكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تولي‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬اهتماماً‭ ‬مستمراً‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬المرأة،‭ ‬أو‭ ‬تطوير‭ ‬التشريعات‭ ‬والمعايير‭ ‬الإسكانية‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬هذه‭ ‬الشريحة‭ ‬من‭ ‬المواطنات،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تلبية‭ ‬طلبات‭ ‬المرأة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬التقدم‭ ‬بها‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخيارات‭ ‬الإسكانية‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تقديمها‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬ولاسيما‭ ‬برنامج‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية‭ ‬الذي‭ ‬وفر‭ ‬حلولاً‭ ‬سكنية‭ ‬لشريحة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المواطنات‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬ثمنت‭ ‬لولوة‭ ‬صالح‭ ‬العوضي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬مستوى‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬ووزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬لتوفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وهو‭ ‬التعاون‭ ‬الذي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المكتسبات‭ ‬خلال‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ومن‭ ‬أبرزها‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬معايير‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬طلبات‭ ‬الفئة‭ ‬الخامسة،‭ ‬وإلغاء‭ ‬شرط‭ ‬عدم‭ ‬انتفاع‭ ‬الزوجة‭ ‬بعقار‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الإرث‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭.‬

وأعربت‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬عن‭ ‬تطلعاتها‭ ‬الى‭ ‬نجاح‭ ‬جهود‭ ‬اللجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬ووزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المكتسبات‭ ‬الإسكانية‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN19112024000055011008ID1108904248

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث