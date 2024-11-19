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ترقية 1604 أفراد من منسوبي ومنسوبات الجوازات

11/19/2024 2:41:19 PM
(MENAFN- Al Watan) بتوجيه من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أصدر مدير عام الجوازات المكلف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، قرارات إدارية بترقية (1604) أفراد من منسوبي ومنسوبات القطاع، للرتب التي تلي رتبهم في مختلف إدارات المديرية، وإدارات جوازات المناطق وفروعها.
وقدّم اللواء الدكتور صالح المربع الشكر لسمو وزير الداخلية على دعمه واهتمامه، متمنيًا للأفراد الذين شملتهم الترقية، التوفيق في حياتهم العملية، وتنفيذ مهامهم لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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