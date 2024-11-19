ترقية 1604 أفراد من منسوبي ومنسوبات الجوازات

(MENAFN
- Al Watan)
بتوجيه من وزير
الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أصدر مدير عام الجوازات المكلف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، قرارات إدارية بترقية (1604) أفراد من منسوبي ومنسوبات القطاع، للرتب التي تلي رتبهم في مختلف إدارات المديرية، وإدارات جوازات المناطق وفروعها.
وقدّم اللواء الدكتور صالح المربع الشكر لسمو وزير الداخلية على دعمه واهتمامه، متمنيًا للأفراد الذين شملتهم الترقية، التوفيق في حياتهم العملية، وتنفيذ مهامهم لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
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