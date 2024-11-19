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كهرباء القدس:سيتم إيقاف خدمة الشحن على عدادات الدفع المسبق من مساء غدٍ الأربعاء حتى صباح الخميس

11/19/2024 2:18:13 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس /PNN / تُعلن شركة كهرباء محافظة القدس أنه سيتم إيقاف خدمة الشحن على عدادات الدفع المسبق، وذلك اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء 20/11/2024 الساعة السادسة مساءً وحتى يوم الخميس 21/11/2024 الساعة السابعة صباحًا، وذلك بهدف تحديث وتطوير أنظمة الشحن والدفع المسبق.

وتدعو الشركة مشتركيها الكرام إلى ضرورة شحن العدادات قبل الموعد المحدد لتجنب أي انقطاع في الخدمة.

وتعتذر
الشركة عن أي إزعاج قد يحدث نتيجة لهذا التوقف، وتشكر تفهمكم وتعاونكم المستمر.

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