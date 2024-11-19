كهرباء القدس:سيتم إيقاف خدمة الشحن على عدادات الدفع المسبق من مساء غدٍ الأربعاء حتى صباح الخميس

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس /PNN / تُعلن شركة كهرباء محافظة القدس أنه سيتم إيقاف خدمة الشحن على عدادات الدفع المسبق، وذلك اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء 20/11/2024 الساعة السادسة مساءً وحتى يوم الخميس 21/11/2024 الساعة السابعة صباحًا، وذلك بهدف تحديث وتطوير أنظمة الشحن والدفع المسبق.
وتدعو الشركة مشتركيها الكرام إلى ضرورة شحن العدادات قبل الموعد المحدد لتجنب أي انقطاع في الخدمة.
وتعتذر
الشركة عن أي إزعاج قد يحدث نتيجة لهذا التوقف، وتشكر تفهمكم وتعاونكم المستمر.
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