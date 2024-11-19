قطر تنفي إغلاق مكتب حماس في الدوحة وتؤكد أن قادة الحركة يتنقلون بين العواصم

MENAFN - Palestine News ) الدوحة / PNN - أكدت قطر استعدادها استئناف المفاوضات لإنهاء الحرب الإسرائيلية، في حال توفر الجدية من قبل الأطراف المعنية، أي حماس واسرائيل ، ونفت إغلاق مكتب الحركة في الدوحة، مع تشديدها أن قادة حماس يتنقلون بين العواصم ولهم كامل الحرية.

وجاء التأكيد على لسان الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية في الإحاطة الإعلامية بمقر الوزارة في العاصمة الدوحة.

وكشف الأنصاري في ردوده على أسئلة الصحافيين أن إغلاق المكتب السياسي لحماس، إن تم ستعلن عنه الخارجية القطرية، وليس عبر وسائل أخرى.

وأضاف الأنصاري في هذا السياق، أن قادة فريق حماس للتفاوض غير موجودين في الدوحة حالياً ويتنقلون بين عواصم مختلفة. وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية على أن“الدوحة لن تقبل بأن تستغل لأغراض سياسية”. وأضاف الأنصاري أن ممثلي حمــاس مرحب بهم في قطر والسفر إذا أرادوا والمكتب ليس له وظيفة ليصبح له دور في المفاوضات.

وأضاف ماجد الأنصاري أن قطر تنسق مع شركائها في تركيا فيما يتعلق بقضايا غزة ولبنان. وجاء التأكيد بعد رواج أنباء عن تنسيق قطري تركي، لتوفير مقر إقامة لقادة حماس، في تركيا.

وعاد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية إلى موضوع الوساطة، والتي سبق وأن أعلنت قطر تعليق جهودها، وأشار إلى أن الدوحة اتخذت القرار نتيجة عدم جدية الأطراف. وأكد الأنصاري حين سئل ما إن كانت هناك محاولات لإعادة قاطرة الوساطة إلى سكتها، أن قرار التعليق ما يزال قائماً، دون تحديد مدى زمني، ولا الشروط الأساسية للعودة للوساطة. وأشار المتحدث باسم الخارجية القطرية إلى أن الموقف القطري ثابت وواضح وهو وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

كما أكد الأنصاري أن الدوحة أحد الأطراف الخمسة لإيجاد حل سياسي في لبنان، على ضوء العدوان الإسرائيلي، وهي منخرطة في الجهود الدبلوماسية الغربية لوقف إطلاق النار. وعرج المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية لقضايا إقليمية دولية، وتحدث عن جهود الدوحة في الملفات التي تساهم فيها.

وأشار إلى أن الجهود القطرية مستمرة في الملف الأوكراني الروسي وتتجاوز قضية لم شمل الأطفال، وهي تحاول لعب دور محوري، يتواءم وسياساتها في مجال الدبلوماسية. وأضاف أن العلاقات القطرية الأمريكية استراتيجية وتتعامل مع مختلف الإدارات والعلاقة جيدة والتنسيق دائم، وهذا في سياق التحليلات عن نهاية إدارة جو بايدن، واستلام الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مقاليد البيت الأبيض.

ومؤخراً اتخذت قطر خطوة إلى الوراء في مسار الوساطة التي تجريها إلى جانب دول أخرى بين حماس وإسرائيل للتوصل لاتفاق ينهي الحرب على غزة، ويوقف مسار انزلاق المنطقة لحرب إقليمية، على ضوء ما اعتبرته عدم جدية الأطراف المعنية. التأكيد القطري بتعليق دورها في الوساطة مؤقتاً، صاحبه تشديد على استمرار جهود الدوحة الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق شعبها، من دون التخلي عن دورها في تقديم الدعم بكافة الأشكال.

وقبل فترة أعلن الأنصاري أن التقارير المتداولة حول انسحاب الدوحة من الوساطة بشأن وقف إطلاق النار في غزة ليست دقيقة. وشدد المسؤول القطري أن بلاده أخطرت الأطراف قبل فترة، أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق، بأنها ستعلق جهودها في الوساطة بين حماس وإسرائيل في حال عدم التوصل لاتفاق في تلك الجولة. وأكدت قطر إزالة لأي لبس، أنها ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب الوحشية ومعاناة المدنيين المستمرة جراء الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع، حيث تلتزم الدوحة أنها ستكون وقتئذ في المقدمة لبذل كل جهد حميد لإنهاء الحرب وعودة“الرهائن” والأسرى.

وتؤكد قطر في العديد من المناسبات، أنها لا تقبل أن تكون ((الوساطة سبباً في ابتزازها)). ويأتي التأكيد الذي يتجدد للمرة الثانية، لاعتبار قطر أنها تشهد، منذ انهيار الهدنة الأولى وصفقة تبادل النساء والأطفال، ما تؤكد أنه تلاعب، خصوصاً في التراجع من التزامات تم الاتفاق عليها من خلال الوساطة، واستغلال استمرار المفاوضات في تبرير استمرار الحرب لخدمة أغراض سياسية ضيقة.