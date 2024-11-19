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لفتة رائعة من الجماهير قبيل انطلاق مباراة النشامى والكويت

11/19/2024 5:22:35 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - نشر السفير الأردني في الكويت سنان المجالي مشاهد من التحضيرات النهائية لمباراة المنتخب الوطني مع نظيره الكويتي مساء اليوم الثلاثاء في استاد جابر الأحمد الدولي.


وبينت صورة لافتة من الجماهير قد خط عليها : شدوا على الركايب.. الأردن والكويت حبايب"، مما يعكس طيب العلاقة بين الشعبين قبيل ساعات من انطلاق المباراة بعيدا عن النتيجة.


وقال المجالي في تغريدة عبر تويتر يوم أمس الأثنين: غادرت استاد جابر الأحمد الدولي بعد أن انهى المنتخب الأردني التدريب الأخير استعدادا للقاء شقيقه الكويتي.. كما تابعت عمل لجان الدالية الأردنية استعدادا لاستقبال الجماهير في المدرجات المخصصة للجانب الأردني.


وأشار المجالي إلى أن العلم الأردني سيرفرف فوق الهامات، حيث ستقوم السفارة وبالتعاون مع الجالية بتوزيع 2500 علم.

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