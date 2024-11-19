لفتة رائعة من الجماهير قبيل انطلاق مباراة النشامى والكويت

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- Khaberni) خبرني - نشر السفير الأردني في الكويت سنان المجالي مشاهد من التحضيرات النهائية لمباراة المنتخب الوطني مع نظيره الكويتي مساء اليوم الثلاثاء في استاد جابر الأحمد الدولي.
وبينت صورة لافتة من الجماهير قد خط عليها : شدوا على الركايب.. الأردن والكويت حبايب"، مما يعكس طيب العلاقة بين الشعبين قبيل ساعات من انطلاق المباراة بعيدا عن النتيجة.
وقال المجالي في تغريدة عبر تويتر يوم أمس الأثنين: غادرت استاد جابر الأحمد الدولي بعد أن انهى المنتخب الأردني التدريب الأخير استعدادا للقاء شقيقه الكويتي.. كما تابعت عمل لجان الدالية الأردنية استعدادا لاستقبال الجماهير في المدرجات المخصصة للجانب الأردني.
وأشار المجالي إلى أن العلم الأردني سيرفرف فوق الهامات، حيث ستقوم السفارة وبالتعاون مع الجالية بتوزيع 2500 علم.
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