السجن المؤبد لمدة سبع سنوات ونصف وغرامة 7500 دينار لمُدانين ببيع مخدرات ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار

(MENAFN
- Palestine News Network
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طولكرم/PNN- أصدرت محكمة بداية طولكرم حكماً رادعاً بحق المتهمين (م، ح) و(ر، ح)، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
حُكم على المتهم الأول (م، ح) بتهمة التوسط في بيع المواد المخدرة استناداً إلى أحكام المادة (2/6) من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بينما أدين المتهم الثاني (ر، ح) بتهمة بيع المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار وفقاً لذات المادة التجريمية.
قضت المحكمة في البداية بعقوبة السجن المؤبد لمدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها 15 ألف دينار أردني، ومع الأخذ بعين الاعتبار إبداء المدانين الندم وظروفهما وكونهما ليسا من أصحاب السوابق، قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح السجن المؤبد لمدة 7 سنوات ونصف وغرامة مالية قدرها 7500 دينار أردني، إلى جانب مصادرة المواد المضبوطة وإتلافها وفقاً للإجراءات القانونية.
يأتي هذا الحكم استناداً الى التحقيقات الشاملة التي قامت بها النيابة العامة في طولكرم وفقاً للقانون، والادلة الدامغة والمرافعات المتكاملة التي قدمتها أمام محكمة بداية طولكرم، بعد ان قامت بإحالتها بموجب قرار ولائحة اتهام بحق المُدانين وفقاً للأصول والقانون، ما أسفر عن هذا الحكم القضائي الذي يعكس التزام القضاء الفلسطيني بالتصدي لآفة المخدرات وحماية المجتمع من تداعياتها الخطيرة.
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