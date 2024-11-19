السجن المؤبد لمدة سبع سنوات ونصف وغرامة 7500 دينار لمُدانين ببيع مخدرات ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار

MENAFN - Palestine News ) طولكرم/PNN- أصدرت محكمة بداية طولكرم حكماً رادعاً بحق المتهمين (م، ح) و(ر، ح)، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

حُكم على المتهم الأول (م، ح) بتهمة التوسط في بيع المواد المخدرة استناداً إلى أحكام المادة (2/6) من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بينما أدين المتهم الثاني (ر، ح) بتهمة بيع المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار وفقاً لذات المادة التجريمية.

قضت المحكمة في البداية بعقوبة السجن المؤبد لمدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها 15 ألف دينار أردني، ومع الأخذ بعين الاعتبار إبداء المدانين الندم وظروفهما وكونهما ليسا من أصحاب السوابق، قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح السجن المؤبد لمدة 7 سنوات ونصف وغرامة مالية قدرها 7500 دينار أردني، إلى جانب مصادرة المواد المضبوطة وإتلافها وفقاً للإجراءات القانونية.

يأتي هذا الحكم استناداً الى التحقيقات الشاملة التي قامت بها النيابة العامة في طولكرم وفقاً للقانون، والادلة الدامغة والمرافعات المتكاملة التي قدمتها أمام محكمة بداية طولكرم، بعد ان قامت بإحالتها بموجب قرار ولائحة اتهام بحق المُدانين وفقاً للأصول والقانون، ما أسفر عن هذا الحكم القضائي الذي يعكس التزام القضاء الفلسطيني بالتصدي لآفة المخدرات وحماية المجتمع من تداعياتها الخطيرة.