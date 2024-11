توقيع اتفاقية إطارية بين هوادي وفاز للرعايات

MENAFN - EIN Presswire) توقيع اتفاقية إطارية بين "هوادي" و"فاز للرعايات" 1

توقيع اتفاقية إطارية بين "هوادي" و"فاز للرعايات" 2

توقيع اتفاقية إطارية بين "هوادي" و"فاز للرعايات" 3

توقيع اتفاقية إطارية بين "هوادي" و"فاز للرعايات"

- الأستاذ عبدالهادي القحطاني - الرئيس التنفيذي لشركة هوادي

RIYADH, SAUDI ARABIA, November 18, 2024 /EINPresswire / -- وقع الرئيس التنفيذي لشركة هوادي، الأستاذ عبدالهادي القحطاني، والمدير العام والشريك المؤسس لشركة فاز للرعايات الأستاذ ريان عرب، اتفاقية إطارية، تتولى بموجبها الأخيرة إدارة الرعايات لجميع مشاريع شركة هوادي القادمة، وذلك في إطار المساعي المشتركة لتطوير الأعمال ومد جسور التعاون مع روّاد مختلف المجالات محلياً ودولياً.

وقد صرح الأستاذ عبدالهادي القحطاني في ظل مراسم التوقيع أن "الاتفاقية تمهد لنقلة كبيرة في مستوى وجودة وجدوى المشاريع القادمة لشركة هوادي، حيث نطمح لأن تكون الرعايات التي تنظمها شركة فاز أثر في تمكين الشركات العالمية والوطنية من تحقيق أهدافها في المساهمة في الازدهار الثقافي والاقتصادي الوطني"

كما قال الأستاذ ريان عرب أن "شركة هوادي من الأسماء الرائدة في مختلف مجالات جودة الحياة وطنياً، وكلنا ثقة بأن تنظيم الرعايات لمشاريعها سيعود بفائدة نوعية على جميع الأطراف ويسهم في تعميق مساهمة الشركات الكبرى في المشاريع الوطنية النوعية"

وتعد شركة هوادي من أبرز الشركات الوطنية المستثمرة في مجالات جودة الحياة، حيث نفذت عدداً من أكبر المشاريع في مجالات الثقافة والترفيه والرياضة والضيافة والإنشاءات. وذلك انطلاقاً من رؤيتها الهادفة للعمل بالتوازي مع رؤية السعودية 2030 في إنجاز مختلف المشاريع الكبرى. وقد نفذت هوادي خلال العام الماضي عدداً من أبرز المشاريع الثقافية الوطنية، منها مهرجان المسرح الخليجي ومهرجان الغناء بالفصحى وأوبرا زرقاء اليمامة ومهرجان الرياض الدولي للجاز واجتماع منظمة الأسيسكو وغيرها الكثير.

كما يُذكر أن شركة فاز من الشركات الرائدة وطنياً في مجال الرعايات، حيث تهدف لتنظيم ومد جسور العلاقات والشراكات بين أبرز الكيانات والعلامات التجارية وبين المشاريع الرائدة وطنياً، لتمكين الشركات الكبرى والعلامات التجارية البارزة من ترك بصمتها على أبرز المنجزات الوطنية عبر رعايتها والمساهمة في تحقيقها لأهدافها، مما يحقق الفائدة ويعظم أثر المبادرات والمشاريع لجميع الأطراف.



للاستزادة عن شركة هوادي ومعرفة المزيد؛ يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

--------------

--------------

email us here

Visit us on social media:

X

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.

You just read:

توقيع اتفاقية إطارية بين "هوادي" و"فاز للرعايات" News Provided By Hwadi Company Limited November 18, 2024, 20:48 GMT Share This Article Distribution channels: Banking, Finance & Investment Industry , Business & Economy , Conferences & Trade Fairs , Culture, Society & Lifestyle , Media, Advertising & PR



EIN Presswire's priority is author transparency. We do our best to weed out false and misleading content. The content above is the sole responsibility of the author who makes it available. If you have any complaints, kindly contact the author above.

Author Contact