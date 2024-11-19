توقيع اتفاقية إطارية بين هوادي وفاز للرعايات

MENAFN - EIN Presswire) توقيع اتفاقية إطارية بين "هوادي" و"فاز للرعايات" 1

توقيع اتفاقية إطارية بين "هوادي" و"فاز للرعايات" 2

توقيع اتفاقية إطارية بين "هوادي" و"فاز للرعايات" 3

توقيع اتفاقية إطارية بين "هوادي" و"فاز للرعايات"

- الأستاذ عبدالهادي القحطاني - الرئيس التنفيذي لشركة هوادي

RIYADH, SAUDI ARABIA, November 18, 2024 /EINPresswire / -- وقع الرئيس التنفيذي لشركة هوادي، الأستاذ عبدالهادي القحطاني، والمدير العام والشريك المؤسس لشركة فاز للرعايات الأستاذ ريان عرب، اتفاقية إطارية، تتولى بموجبها الأخيرة إدارة الرعايات لجميع مشاريع شركة هوادي القادمة، وذلك في إطار المساعي المشتركة لتطوير الأعمال ومد جسور التعاون مع روّاد مختلف المجالات محلياً ودولياً.

وقد صرح الأستاذ عبدالهادي القحطاني في ظل مراسم التوقيع أن "الاتفاقية تمهد لنقلة كبيرة في مستوى وجودة وجدوى المشاريع القادمة لشركة هوادي، حيث نطمح لأن تكون الرعايات التي تنظمها شركة فاز أثر في تمكين الشركات العالمية والوطنية من تحقيق أهدافها في المساهمة في الازدهار الثقافي والاقتصادي الوطني"

كما قال الأستاذ ريان عرب أن "شركة هوادي من الأسماء الرائدة في مختلف مجالات جودة الحياة وطنياً، وكلنا ثقة بأن تنظيم الرعايات لمشاريعها سيعود بفائدة نوعية على جميع الأطراف ويسهم في تعميق مساهمة الشركات الكبرى في المشاريع الوطنية النوعية"

وتعد شركة هوادي من أبرز الشركات الوطنية المستثمرة في مجالات جودة الحياة، حيث نفذت عدداً من أكبر المشاريع في مجالات الثقافة والترفيه والرياضة والضيافة والإنشاءات. وذلك انطلاقاً من رؤيتها الهادفة للعمل بالتوازي مع رؤية السعودية 2030 في إنجاز مختلف المشاريع الكبرى. وقد نفذت هوادي خلال العام الماضي عدداً من أبرز المشاريع الثقافية الوطنية، منها مهرجان المسرح الخليجي ومهرجان الغناء بالفصحى وأوبرا زرقاء اليمامة ومهرجان الرياض الدولي للجاز واجتماع منظمة الأسيسكو وغيرها الكثير.

كما يُذكر أن شركة فاز من الشركات الرائدة وطنياً في مجال الرعايات، حيث تهدف لتنظيم ومد جسور العلاقات والشراكات بين أبرز الكيانات والعلامات التجارية وبين المشاريع الرائدة وطنياً، لتمكين الشركات الكبرى والعلامات التجارية البارزة من ترك بصمتها على أبرز المنجزات الوطنية عبر رعايتها والمساهمة في تحقيقها لأهدافها، مما يحقق الفائدة ويعظم أثر المبادرات والمشاريع لجميع الأطراف.



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توقيع اتفاقية إطارية بين "هوادي" و"فاز للرعايات" News Provided By Hwadi Company Limited November 18, 2024, 20:48 GMT Share This Article Distribution channels: Banking, Finance & Investment Industry , Business & Economy , Conferences & Trade Fairs , Culture, Society & Lifestyle , Media, Advertising & PR



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