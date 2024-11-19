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بيوت خبرة لتصنيع الحلوى الخليجية

11/19/2024 4:36:38 AM
(MENAFN- Al Watan) مع ازدياد إقبال السعوديين على شراء الحلوى ((الخليجية))، وبكميات شرائية كبيرة، وذلك بالسفر إلى مدن خليجية خارج السعودية، شرع مستثمرون ((سعوديون)) في إطلاق أول ((معمل)) متخصص في تصنيع الحلوى ((الخليجية)) في الأحساء، وذلك بالشراكة مع بيت خبرة ((خليجية))، لتصنيع الحلوى ((الخليجية))، ومهارة وخبرة متوارثتين ومتراكمتين عبر عقود من الزمن. ومن المتوقع، التوسع في إطلاق معامل أخرى في مناطق ومحافظات المملكة، واستحداث معامل للصناعات التحويلية من الحلوى ((الخليجية))، وبذلك تكون الأحساء، هي مصدر انطلاق أول معمل خارج تلك الدول الخليجية الشقيقة المنتجة للحلوى الخليجية.
خبرات خارجية وأجنبية
أبان مستثمرون في الصناعات الغذائية لـ((الوطن)) أن جلب ((خبرات)) خارجية أو أجنبية، متخصصة في مجالات الأغذية تحديدًا، مبدأ اقتصادي ((جيد))، وذو جدوى اقتصادية عالية، وفيه العديد من المزايا والمكاسب، ومن بينها: توفير منتج غذائي ((طازج))، وبتاريخ صلاحية إنتاج ((جديدة))، وهو الأكثر رغبة عند العملاء والمستهلكين، فكلما كان تاريخ الإنتاج جديدًا، كان أكثر إقبالًا عليه من المنتجات الغذائية الأخرى، وسهولة شراء المنتج دون عناء ومشقة السفر إلى دولة خليجية أخرى، وبأسعار منافسة مقارنة بأسعارها في خارج السعودية، وباتت في الفترات الأخيرة ((الحلوى)) الخليجية، ضمن موائد الضيافة والاستقبالات المختلفة، إلى جوار القهوة والحلويات الأخرى في المناسبات المختلفة، والأفراح والأعياد، علاوة على توفير فرص وظيفية عديدة للشباب والفتيات، موضحين أنه من الذكاء والفطنة لرواد الأعمال والمستثمرين البدء بتشغيل معامل ومصانع لمنتجات، يحرص الكثير على اقتنائها عند السفر، حتى تكون متوفرة لديهم بسعر مناسب، وفي الوقت المناسب، دون السفر، وذلك باستقطاب الخبرات إلى الأحساء، وبذلك تكون الأحساء منافسة لدول خليجية مجاورة في تصنيع الحلوى.
سلاسل الإمداد
أضافوا أن الاستثمار في تصنيع الحلوى ((الخليجية)) داخل السعودية، وتحديدًا في الأحساء، سيحظى بسوق رائجة، عطفًا على حجم الشراء الكبير للحلوى من خارج السعودية، ليضاف إلى حزمة الأكلات الشعبية ((الأحسائية))، لا سيما وأن هناك معامل ((شعبية)) في الأحساء، وأسرًا ((منتجة))، تزاول إعداد الحلوى، بطريقة ونكهة أحسائية، قريبة إلى الحلوى ((الخليجية))، وتحديدًا بعض أصناف الحلوى البحرينية والعمانية، متوقعين في الخطوة اللاحقة، البدء في تسويق منتج ((الحلوى)) الخليجية، المصنعة في الأحساء إلى مناطق ومحافظات ومدن المملكة إلى جانب تسويق التمور والمحاصيل الزراعية الأخرى، ففكرة نقله وتسويقه إلى خارج الأحساء، أكثر سهولة ضمن سلاسل الإمداد الأخرى للمواد الغذائية الأخرى، مشيرين إلى أن إنتاج ((الحلوى)) سهل في الطريقة، ولا يتطلب تجهيزات مصنعية متقدمة، مؤكدين أن ((الحلوى)) الخليجية، تشهد رواجًا كبيرًا في بلدان تصنيعها، لمذاقها الشهي، ورائحتها الزكية، ومكوناتها الغذائية الغنية بالفوائد، وشكلها الأكثر جاذبية.
40 كيلوجراما في الساعة
بدوره، أشار ميثم الحسين ((خبير صناعة حلوى خليجية))، إلى أن التوجه إلى إنتاج ((حلوى)) بنكهة جديدة، عبارة عن مزيج عدة أصناف من الحلوى الخليجية، والعمل على تحويل التصنيع من الطريقة التقليدية إلى الطريقة الآلية من خلال تصميم آلة مبتكرة ((محليًا))، تتوفر فيها النظافة والجودة في الإنتاج، مبينًا أن من بين مكونات الحلوى، السكر، والنشا، والمكسرات، والهيل، والزعفران، وماء الورد، والزيت، والماء. وتستغرق ساعة واحدة لإنتاج 40 كيلوجراما من الحلوى، وتتضمن الحلوى عدة نكهات، تبعًا لرغبة المستهلكين، والأسعار قريبة جدًا للأسعار في الدول الخليجية الشقيقة، وكل المكونات موردة من السوق السعودي المحلي، كالسكر والدبس والزعفران والهيل، ومتوسط سعر الكيلوجرام 55 ريالا.

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