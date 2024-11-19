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أوراسكوم للاستثمار تضاعف أرباحها إلى 527.6 مليون جنيه خلال 9 أشهر

11/19/2024 4:36:22 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة“أوراسكوم للاستثمار القابضة” بنسبة 96.2% خلال التسعة الأول من العام الجاري، لتصل 527.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 268.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2023.

وزادت إيرادات التشغيل خلال التسعة أشهر إلى 107.14 مليون جنيه، مقابل 35.25 مليون جنيه في المدة المقابلة من العام الماضي.

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وقفزت أرباح شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، بنسبة 244% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 296.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 86.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.

وتضاعفت أرباح شركة“أوراسكوم للاستثمار القابضة”، 2.22 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 351.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 108.9 مليون جنيه في الربع المقارن من 2023.

وبلغت إيرادات التشغيل نحو 102.17 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 38 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

ووافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، على تعيين كل من أحمد درويش عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل، وخالد عز الدين إسماعيل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل.

وصدق المجلس على اعتماد خطة الشركة الاستثمارية عن عام 2024.

ووافق المجلس على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، والقوائم المالية عن عام 2023.

وتحولت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة إلى خسارة 28.2 مليون جنيه خلال 2023، مقارنة بربح 603.2 مليون جنيه خلال العام الأسبق.

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