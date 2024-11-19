أوراسكوم للاستثمار تضاعف أرباحها إلى 527.6 مليون جنيه خلال 9 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة“أوراسكوم للاستثمار القابضة” بنسبة 96.2% خلال التسعة الأول من العام الجاري، لتصل 527.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 268.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2023.
وزادت إيرادات التشغيل خلال التسعة أشهر إلى 107.14 مليون جنيه، مقابل 35.25 مليون جنيه في المدة المقابلة من العام الماضي.
موضوعات متعلقة
أرباح“كوبر” تتراجع 59.5% خلال 9 أشهر “مصرف أبو ظبي” يعتزم استثمار مليار جنيه في التحول الرقمي غدًا.. بدء تسجيل أوامر الطرح الخاص لأسهم“المصرف المتحد”
وقفزت أرباح شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، بنسبة 244% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 296.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 86.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.
وتضاعفت أرباح شركة“أوراسكوم للاستثمار القابضة”، 2.22 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 351.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 108.9 مليون جنيه في الربع المقارن من 2023.
وبلغت إيرادات التشغيل نحو 102.17 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 38 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
ووافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، على تعيين كل من أحمد درويش عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل، وخالد عز الدين إسماعيل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل.
وصدق المجلس على اعتماد خطة الشركة الاستثمارية عن عام 2024.
ووافق المجلس على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، والقوائم المالية عن عام 2023.
وتحولت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة إلى خسارة 28.2 مليون جنيه خلال 2023، مقارنة بربح 603.2 مليون جنيه خلال العام الأسبق.
MENAFN19112024000202011048ID1108900876
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.