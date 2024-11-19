الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة إثر توقعات رفع المركزي للفائدة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل توقعات مواصلة البنك المركزي
رفع أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر إثر ضعف الين.
أنهى مؤشر“نيكي” جلسة اليوم مرتفعاً بنسبة 0.51% أو 193 نقطة إلى 38414 نقطة، وزاد نظيره“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.68% إلى 2710 نقاط.
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أعلن بنك اليابان عزمه إصدار تقييم شامل لأدوات التيسير النقدي التي اعتمد عليها خلال السنوات الـ 25 الماضية لمكافحة ضغوط انكماش الاقتصاد والأسعار.
وأوضح البنك في بيان أن هذا التقييم سوف يصدر الشهر القادم، وأنه لن يؤثر بشكل مباشر على سياساته النقدية قصيرة الأمد، لكنه قد ينطوي على مسوح ونتائج ترسم حدوداً لمسار تطبيع السياسة النقدية مستقبلاً، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.
تصاعدت توقعات المستثمرين بشأن رفع المركزي الياباني الفائدة في اجتماع ديسمبر القادم، وذلك إثر انخفاض قيمة الين، والإقبال الكثيف على شراء أسهم القطاع المصرفي تمهيداً لتشديد تكاليف الاقتراض.
إذ يتداول الين في الوقت الراهن قرب مستوى 154 للدولار الذي دفع السلطات اليابانية للتدخل ودعمه في سوق الصرف الأجنبي، ثم رفع بنك اليابان سعر الفائدة.
ومنذ أواخر أكتوبر الماضي، زادت توقعات رفع البنك سعر الفائدة 25 نقطة أساس مما يقارب مستوى الصفر إلى 54% في الوقت الراهن، في حين ارتفع سهم“طوكيو بنك” بنحو 13% على مدار الأسبوعين التاليين على الانتخابات الأمريكية، متفوقاً على أداء غالبية السوق.
وعلى صعيد سعر الصرف، استقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية عند 154.64 ين.
المصدر:
MENAFN19112024000202011048ID1108900868
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