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الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة إثر توقعات رفع المركزي للفائدة - جريدة البورصة

11/19/2024 4:36:15 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل توقعات مواصلة البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر إثر ضعف الين.

أنهى مؤشر“نيكي” جلسة اليوم مرتفعاً بنسبة 0.51% أو 193 نقطة إلى 38414 نقطة، وزاد نظيره“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.68% إلى 2710 نقاط.

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أعلن بنك اليابان عزمه إصدار تقييم شامل لأدوات التيسير النقدي التي اعتمد عليها خلال السنوات الـ 25 الماضية لمكافحة ضغوط انكماش الاقتصاد والأسعار.

وأوضح البنك في بيان أن هذا التقييم سوف يصدر الشهر القادم، وأنه لن يؤثر بشكل مباشر على سياساته النقدية قصيرة الأمد، لكنه قد ينطوي على مسوح ونتائج ترسم حدوداً لمسار تطبيع السياسة النقدية مستقبلاً، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.

تصاعدت توقعات المستثمرين بشأن رفع المركزي الياباني الفائدة في اجتماع ديسمبر القادم، وذلك إثر انخفاض قيمة الين، والإقبال الكثيف على شراء أسهم القطاع المصرفي تمهيداً لتشديد تكاليف الاقتراض.

إذ يتداول الين في الوقت الراهن قرب مستوى 154 للدولار الذي دفع السلطات اليابانية للتدخل ودعمه في سوق الصرف الأجنبي، ثم رفع بنك اليابان سعر الفائدة.

ومنذ أواخر أكتوبر الماضي، زادت توقعات رفع البنك سعر الفائدة 25 نقطة أساس مما يقارب مستوى الصفر إلى 54% في الوقت الراهن، في حين ارتفع سهم“طوكيو بنك” بنحو 13% على مدار الأسبوعين التاليين على الانتخابات الأمريكية، متفوقاً على أداء غالبية السوق.

وعلى صعيد سعر الصرف، استقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية عند 154.64 ين.

المصدر:

MENAFN19112024000202011048ID1108900868

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