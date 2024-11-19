المحللون السياسيون يجادلون بأن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد لأن تتولى امرأة أعلى منصب في الدولة

(MENAFN
) غالبًا ما يجادل المحللون السياسيون بأن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد لأن تتولى امرأة أعلى منصب في الدولة، لكن كامالا هاريس، وهي امرأة تقدمية، عانت من صعوبة في كسب الدعم الكامل خلال حملتها الرئاسية, على الرغم من جهودها للحد من التركيز على جنسها، إلا أن حملتها لم تحقق النجاح الذي كانت تأمل فيه، وذلك بسبب البيئة الثقافية والسياسية المعقدة التي واجهتها، بما في ذلك دعم دونالد ترامب
القوي بين الرجال، وخاصة الشباب، الذين اعتبروا خطابه رمزًا للقيم التقليدية, ومع اقتراب إغلاق مراكز الاقتراع في يوم الانتخابات، وجه دونالد ترامب نداء شخصيًا للناخبين من الرجال، حاثًا إياهم على التصويت: "انهض من على هذا الأريكة الجميلة, , , فقط اذهبوا إلى التصويت, " وقد تم تفسير هذا الطلب على أنه استجابة للقلق داخل حملة ترامب من أن زيادة الإقبال النسائي على التصويت قد يؤدي إلى فوز كامالا هاريس, على الرغم من أن ترامب كان يحظى بشعبية أكبر بين الرجال، وخاصة الشباب، مقارنة بهاريس، فإن هذه الشعبية لم تضمن له الفوز، حيث أن النساء غالبًا ما يصوتن بشكل أكثر انتظامًا, ومع أن ترامب فاز بفارق كبير، إلا أن نداءه في اللحظة الأخيرة كان يعكس قلق حملته من تأثير الناخبات.
وبعد فوز ترامب، أعرب العديد من المعلقين في الولايات المتحدة عن أسفهم لرفض البلاد انتخاب امرأة، وخاصة امرأة من ذوي البشرة الملونة، لتولي منصب الرئاسة, لكن هل هذا صحيح؟ هناك مقارنة جديرة بالاهتمام مع المملكة المتحدة، حيث انتخب حزب المحافظين مؤخرًا امرأة ذات بشرة سوداء كزعيمة له، وقد تولت ثلاث نساء منصب رئيسة الوزراء، رغم أن نجاحهن كان متفاوتًا, في أجزاء من شمال أوروبا، أصبح وجود الرئيسات النساء أمرًا مألوفًا لدرجة أنه يكاد لا يُلاحَظ, هذه الفجوة الواضحة مع أوروبا تسلط الضوء على الانقسام المستمر في السياسة الأمريكية عندما يتعلق الأمر بالجندر, ومع ذلك، لا يبدو أن الجندر كان السبب الرئيسي وراء فشل هاريس, بينما كان ذلك عاملاً في الهزيمة الضئيلة لهيلاري كلينتون في 2016، عندما صرح العديد من الناخبين بأنهم لن يصوتوا لامرأة لتكون رئيسة، فإن حملة هاريس لم تكن تركز على جنسها أو عرقها, على العكس، جعلت كلينتون من سعيها لتكون أول رئيسة امرأة جزءًا رئيسيًا من رسالتها، حتى أنها استأجرت مركزًا مؤتمريًا ذو سقف زجاجي للاحتفال بفوزها كرمزية لتحطيم "السقف الزجاجي", لعب جنسها دورًا كبيرًا في حملتها، وربما كان ذلك سببًا في تقليص فرصتها.
فأما هاريس، فقد اتبعت نهجًا أكثر تحفظًا, ابتعدت عن التركيز على جنسها أو خلفيتها العرقية، وبدلاً من ذلك قدمت نفسها على أنها مرشحة الحزب الديمقراطي مع التركيز على تجربتها كمدعية عامة وسياسية, وتناولت قضايا تهم النساء، مثل حقوق الإنجاب، خاصة ردًا على جهود ترامب للحد من الوصول إلى الإجهاض، لكنها تجنبت أن تكون هويتها هي الركيزة الأساسية لحملتها, قد يكون هذا قد عزز حملتها ومنحها مزيدًا من الجوهر بعيدًا عن سياسة الهوية
MENAFN19112024000045015687ID1108900478
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.