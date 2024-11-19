الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول تفتتح مؤتمرها "M360 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في الدوحة

(MENAFN
- Golin Mena) انضمام ثلاثة شركاء إقليميين إلى مبادرة البوابة المفتوحة للجمعية، والكشف عن أحدث تقرير لها حول اقتصاد الهاتف المحمول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتسليطه الضوء على تنامي اعتماد الذكاء الاصطناعي في المنطقة.
[الدوحة – قطر، 18 نوفمبر 2024] – افتتحت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول اليوم مؤتمرها "M360 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في العاصمة القطرية الدوحة، برعاية الشركة المضيفة "أريدو قطر"، وبالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطرية. وفي ظل التوقعات التي ترجّح أن تسهم خدمات الهاتف المحمول بمبلغ 360 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، يجمع هذا الحدث كبار قادة قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا والجهات الحكومية لتعزيز تقدم الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وترأس حفل افتتاح الحدث سعادة محمد بن علي بن محمد المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، إلى جانب عزيز العثمان فخرو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أريدو"، وجواد عباسي رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول.
وتشمل المواضيع الرئيسية المدرجة على جدول أعمال المؤتمر لهذا العام آليات تحقيق الدخل من شبكات الجيل الخامس، وأهمية بناء شبكات جاهزة لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، والمشاريع الذكية القائمة على الابتكارات الرقمية، وأهمية الشراكات الرقمية الأساسية باعتبارها وسيلة لتعزيز الاقتصاد الرقمي في المنطقة.
وقال ماتس غرانريد، المدير العام الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول في كلمته أمام الحضور: "يسعدنا تنظيم مؤتمر "M360 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في الدوحة للمرة الأولى، ونتطلع من خلال هذا الحدث إلى استكشاف الإمكانات القوية للذكاء الاصطناعي والشراكات الرقمية وتقنيات ربط الهاتف المحمول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن المتوقع أن تسهم خدمات الهاتف المحمول بمبلغ يصل إلى 360 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بحلول العام 2030، وبالتالي يمثّل هذا المؤتمر منصة قوية للتعاون والابتكار باعتبارهما ركنان أساسيان لقيادة التحول الرقمي في المنطقة".
ومن جانبه، قال الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لأريدُ قطر: "تعكس استضافة الدوحة للمؤتمر التزام أريدُ قطر الراسخ بدعم جهود التحول الرقمي في مختلف أنحاء المنطقة. ونفخر بأن نكون في طليعة هذه الجهود، من خلال إطلاق مبادرات الذكاء الاصطناعي وشبكات 5G التي تؤثر بشكلٍ مباشر على الارتقاء بإمكانات التواصل وتحسين جودة الحياة في قطر. ومن خلال التعاون مع الاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة وشركائنا في المنطقة، نلتزم ببناء منظومة رقمية قوية من شأنها المساهمة في تحقيق رؤية قطر الرامية إلى ترسيخ مكانتها الرائدة في مجالي التكنولوجيا والابتكار. ونعمل معاً على وضع الأسس المتينة لمستقبلٍ يلعب فيه التواصل الرقمي دوراً محورياً في تمكين المجتمعات وتعزيز الاقتصاد".
وتعد "أريدو" أحدث شريك يعلن انضمامه إلى مبادرة البوابة المفتوحة للجمعية، لتدخل قائمة واسعة من المشغلين الآخرين، بما في ذلك ""إي آند" (اتصالات والمزيد) و "دو" و "عمان تل" و "زين". وبلغ عدد شركات تشغيل الهاتف المحمول التي انضمت إلى هذه المبادرة حتى الآن 66 شركة تستحوذ جميعها على 278 شبكة، وتمثل ثلاثة أرباع خدمة الاتصالات الهواتف المحمول على مستوى العالم، إلى جانب العديد من شركات التكنولوجيا الرائدة عالمياً.
وركزت التطبيقات المبكرة لمبادرة البوابة المفتوحة للجمعية على أساليب منع الاحتيال وتعزيز الأمن، ودعم توجه المنطقة نحو التعاون الرقمي. وكان قد تم إطلاق البوابة المفتوحة في "المؤتمر العالمي للجوال – برشلونة 2023"، وتعد بمثابة إطار عمل لواجهات برمجة تطبيقات الشبكة التي توفر للمطورين إمكانية الوصول بطريقة شاملة إلى شبكات المشغلين، كما تم تصميمها لتسريع إنشاء منتجات وخدمات رقمية جديدة.
تقرير اقتصاد الهاتف المحمول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024
أطلقت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول تقريرها عن اقتصاد الهاتف المحمول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024، والذي يتوقع أن تستحوذ شبكات الجيل الخامس فيه على نصف إجمالي خدمات اتصالات الهاتف المحمول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول العام 2030. ويخلص التقرير إلى نتيجة مفادها أن اعتماد الذكاء الاصطناعي العام يكتسب زخماً كبيراً في جميع أنحاء هذه المنطقة، في ظل توظيف المشغلين لتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز خدمة العملاء، وتحسين أداء الشبكات، وتحفيز توفير فرص العمل الجديدة.
وخلُص التقرير إلى نتائج أخرى يمكن إيجازها على النحو التالي:
• في العام 2023، ساهمت تقنيات وخدمات الهاتف المحمول بنسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أي ما يعادل 310 مليارات دولار أمريكي، مع إسهامه في دعم ما يقرب من 1.3 مليون وظيفة.
• بحلول العام 2030، ستساهم خدمات الهاتف المحمول بمبلغ 360 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، ويعزى ذلك إلى نمو شبكات الجيل الخامس والاتصال بالإنترنت عبر الهاتف المحمول.
• اشترك 64% من السكان، أي 427 مليون شخص، في خدمة الهاتف المحمول حتى نهاية العام 2023، بينما كان نصفهم تقريباً (49%) يستخدمون الإنترنت عبر الهاتف المحمول.
• من المتوقع نمو الاتصالات الخلوية المرخصة لإنترنت الأشياء، من 48 مليون جهاز في العام 2023، لتصل إلى 78 مليوناً بحلول العام 2030.
وقدم المعرض الخاص لمؤتمر "M360 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" هذا العام مكتبة حالات استخدام الذكاء الاصطناعي الخاصة لمبادرة الجمعية، والتي تضم أكثر من 60 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي تمت تجربتها على أرض الواقع من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك "هواوي" وZTE و "إريكسون" و "نوكيا" و "آي بي إم". وتعرض المكتبة آليات عمل الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز تكنولوجيا الهاتف المحمول في العديد من المجالات، بدءاً من خدمة العملاء إلى تخطيط الشبكات، حيث تهدف الجمعية إلى توسيع حجم المكتبة بسرعة، وتعزيزها بالمزيد من حالات الاستخدام عبر منظومة الهاتف المحمول.
يشار إلى أن مؤتمر "M360 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الذي تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول يقوم على سلسلة من الأحداث العالمية التي توحد المنظومة الإقليمية للهاتف المحمول. وتهدف هذه الفعاليات إلى اكتشاف الابتكار وتطويره وتقديمه ليكون بمثابة الأساس الذي تستند إليه بيئات الأعمال الإيجابية والتغيير المجتمعي. وستعود أجندة أحداث الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول في العام المقبل، حيث تستهلها بالمشاركة في "المؤتمر العالمي للجوال" في برشلونة الذي يعود إلى مركز فيرا غران فيا خلال الفترة من 3 إلى 6 مارس 2025. ولمعرفة المزيد حول الجمعية، يمكن الدخول إلى هذا الرابط.
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