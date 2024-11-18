رئيس النواب يهنئ أحمد الصفدي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب الأردني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعث أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ضمّنها خالص التهاني والتبريكات، بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب الأردني خلال افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الـ20 بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
وأكد الحرص على تطوير مسارات التعاون بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وبما يحقق التطلعات والأهداف المشتركة، ودعم التنسيق الثنائي في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.
داعيًا المولى عزَّ وجل أن يوفقه ويكلل جهوده بالنجاح والتوفيق، لما فيه خير ونماء المملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق.
كلمات دالة
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