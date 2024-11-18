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رئيس النواب يهنئ أحمد الصفدي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب الأردني

11/18/2024 7:17:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬أحمد‭ ‬الصفدي،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ضمّنها‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات،‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتخابه‭ ‬رئيسًا‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬الأردني‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬الدورة‭ ‬العادية‭ ‬الأولى‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمة‭ ‬الـ20‭ ‬بالمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة‭.‬

وأكد‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وبما‭ ‬يحقق‭ ‬التطلعات‭ ‬والأهداف‭ ‬المشتركة،‭ ‬ودعم‭ ‬التنسيق‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬البرلمانية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

داعيًا‭ ‬المولى‭ ‬عزَّ‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يوفقه‭ ‬ويكلل‭ ‬جهوده‭ ‬بالنجاح‭ ‬والتوفيق،‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬ونماء‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق‭.‬

كلمات دالة

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