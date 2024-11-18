مؤسسة تمويل الطالب البحريني تقدم خدماتها التمويلية لتعزيز قطاع التعليم في المملكة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد المهندس عبدالرحيم عبدالحميد الكوهجي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة تمويل الطالب البحريني أن المؤسسة ومن خلال ما تقدمه من دعم للطلبة البحرينيين الراغبين في إكمال دراستهم الجامعية عبر نظام القرض الحسن من دون نسبة فائدة 0
% ، يأتي انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية ودورها المجتمعي تجاه المستفيدين من خدماتها، لافتاً إلى أن أهم أولويات المؤسسة هي تعزيز قطاع التعليم في مملكة البحرين، في ظل ما تشهده المملكة من تطور متنامٍ على جميع المستويات، منوهاً بضرورة الاستثمار في قطاع التعليم والبحث والتطوير، لضمان مواكبة التطورات المتسارعة في العالم باستمرار لتلبية متطلبات العصر وتحدياته.
وقال الكوهجي: إن ما تقوم به مؤسسة تمويل الطالب البحريني هو مشاركة لطموح الشباب البحريني والطلبة على وجه الخصوص، من خلال تقديم الدعم المالي، وإتاحة الفرصة أمام هؤلاء الطلبة لتحقيق ذواتهم، وتمكينهم للوصول بقدراتهم إلى أفضل المستويات، حتى تكون هذه الكوادر قادرة على خدمة المجتمع البحريني والنهوض به في شتى التخصصات والمجالات، وذلك تحقيقاً لرؤية البحرين 2030م.
وتابع قائلاً: إن المؤسسة أيضاً تسعى إلى تطوير الموارد البشرية بتأهيل الكوادر الفاعلة وزيادة كفاءتها عن طريق دعمها ماديا للحصول على الشهادات العلمية (الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه) بالإضافة إلى الشهادات المهنية والتخصصية والاحترافية، وذلك بنظام القرض الحسن من دون نسبة فائدة 0 % .
وأوضح الكوهجي أن عدد المستفيدين من خدمات المؤسسة وصل إلى أكثر من 825 طالباً وطالبة، ضمن 49 تخصصاً أكاديميا من بينها الأمن السيبراني وعلوم الفضاء، بالإضافة إلى الشهادات المهنية والاحترافية ورخص الطيران، مشيراً إلى أن الشهادات التي حصل عليها المستفيدون كانت من 22 دولة حول العالم، ما يعكس الدور المهم الذي تلعبه المؤسسة في تمكين الشباب من تحقيق طموحاتهم وإتاحة الفرصة أمامهم لأخذ أدوارهم الوطنية التي تصب نحو تحقيق الأهداف التنموية المشتركة لمملكة البحرين.
جدير بالذكر أن مؤسسة تمويل الطالب البحريني هي مؤسسة غير ربحية مرخصة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، تهدف إلى تأهيل الموارد البشرية المؤهلة والقادرة على النهوض بالمجتمع وتنميته، وتمكين الشباب لتحقيق طموحاتهم وتلبية احتياجاتهم النفسية والشخصية، وتزويدهم بالمهارات والخبرات المناسبة لسوق العمل.
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