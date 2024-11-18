مؤسسة تمويل الطالب البحريني تقدم خدماتها التمويلية لتعزيز قطاع التعليم في المملكة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬الكوهجي‭: ‬إن‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬مؤسسة‭ ‬تمويل‭ ‬الطالب‭ ‬البحريني‭ ‬هو‭ ‬مشاركة‭ ‬لطموح‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬والطلبة‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬المالي،‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬أمام‭ ‬هؤلاء‭ ‬الطلبة‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذواتهم،‭ ‬وتمكينهم‭ ‬للوصول‭ ‬بقدراتهم‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬المستويات،‭ ‬حتى‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬الكوادر‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬والنهوض‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬التخصصات‭ ‬والمجالات،‭ ‬وذلك‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لرؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2030م‭.‬

وتابع‭ ‬قائلاً‭: ‬إن‭ ‬المؤسسة‭ ‬أيضاً‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬بتأهيل‭ ‬الكوادر‭ ‬الفاعلة‭ ‬وزيادة‭ ‬كفاءتها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬دعمها‭ ‬ماديا‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الشهادات‭ ‬العلمية‭ (‬الدبلوم‭ ‬والبكالوريوس‭ ‬والماجستير‭ ‬والدكتوراه‭) ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الشهادات‭ ‬المهنية‭ ‬والتخصصية‭ ‬والاحترافية،‭ ‬وذلك‭ ‬بنظام‭ ‬القرض‭ ‬الحسن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نسبة‭ ‬فائدة‭ ‬0 % ‭.‬

وأوضح‭ ‬الكوهجي‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬المؤسسة‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬825‭ ‬طالباً‭ ‬وطالبة،‭ ‬ضمن‭ ‬49‭ ‬تخصصاً‭ ‬أكاديميا‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬وعلوم‭ ‬الفضاء،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الشهادات‭ ‬المهنية‭ ‬والاحترافية‭ ‬ورخص‭ ‬الطيران،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشهادات‭ ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬المستفيدون‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬22‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬المؤسسة‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬طموحاتهم‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬أمامهم‭ ‬لأخذ‭ ‬أدوارهم‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التنموية‭ ‬المشتركة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مؤسسة‭ ‬تمويل‭ ‬الطالب‭ ‬البحريني‭ ‬هي‭ ‬مؤسسة‭ ‬غير‭ ‬ربحية‭ ‬مرخصة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تأهيل‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬المؤهلة‭ ‬والقادرة‭ ‬على‭ ‬النهوض‭ ‬بالمجتمع‭ ‬وتنميته،‭ ‬وتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬لتحقيق‭ ‬طموحاتهم‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬النفسية‭ ‬والشخصية،‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالمهارات‭ ‬والخبرات‭ ‬المناسبة‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭.‬

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