دراغان: تبقت 15 نقطة سنقاتل عليها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد المدرب الكرواتي دراغان تالاييتش، المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أن المجموعة التي وقع فيها منتخبنا هي الأصعب، وحصدنا خمس نقاط مقارنة بالسعودية وأستراليا اللذين حصدا 6 نقاط، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي قبل المواجهة التي ستجمع منتخبنا أمام المنتخب الأسترالي ضمن الجولة السادسة من منافسات الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
وقال دراغان: تبقت أمامنا خمس مباريات أي 15 نقطة متاحة سنقاتل عليها، وسنقاتل في كل مباراة خطوة بخطوة، وأن الفارق هو نقطة واحدة عن المنتخبات التي تقدمت علينا، مشيرا إلى أن الجميع شعر بالإحباط من الخسارة أمام الصين.
من جانبه، قال لاعب منتخبنا الوطني سيد ضياء سعيد: خسارتنا من الصين كانت مؤلمة، وتعافينا سريعا منها واستعداداتنا جيدة، ونأمل أن نحصد النقاط الثلاث أمام أستراليا، والجميع يعلم أننا في المجموعة الأصعب منذ بداية القرعة، متمنياً أن يوفق المنتخب في تحقيق الفوز والنقاط الكاملة.
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