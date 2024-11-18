دراغان: تبقت 15 نقطة سنقاتل عليها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬دراغان‭ ‬تالاييتش،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أن‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬وقع‭ ‬فيها‭ ‬منتخبنا‭ ‬هي‭ ‬الأصعب،‭ ‬وحصدنا‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬مقارنة‭ ‬بالسعودية‭ ‬وأستراليا‭ ‬اللذين‭ ‬حصدا‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬قبل‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬ستجمع‭ ‬منتخبنا‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الأسترالي‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬الحاسم‭ ‬للتصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

وقال‭ ‬دراغان‭: ‬تبقت‭ ‬أمامنا‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬أي‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬متاحة‭ ‬سنقاتل‭ ‬عليها،‭ ‬وسنقاتل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬خطوة‭ ‬بخطوة،‭ ‬وأن‭ ‬الفارق‭ ‬هو‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬عن‭ ‬المنتخبات‭ ‬التي‭ ‬تقدمت‭ ‬علينا،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬شعر‭ ‬بالإحباط‭ ‬من‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬الصين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬سيد‭ ‬ضياء‭ ‬سعيد‭: ‬خسارتنا‭ ‬من‭ ‬الصين‭ ‬كانت‭ ‬مؤلمة،‭ ‬وتعافينا‭ ‬سريعا‭ ‬منها‭ ‬واستعداداتنا‭ ‬جيدة،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬نحصد‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬أمام‭ ‬أستراليا،‭ ‬والجميع‭ ‬يعلم‭ ‬أننا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأصعب‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬القرعة،‭ ‬متمنياً‭ ‬أن‭ ‬يوفق‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬والنقاط‭ ‬الكاملة‭.‬