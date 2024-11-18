نيمار يشتري بنتهاوس بـ200 مليون درهم في دبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويُعد‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬بوغاتي‭ ‬ريزيدنسز‮»‬‭ ‬واحدًا‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬المشاريع‭ ‬تميزًا‭ ‬وجاذبية‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬حيث‭ ‬يضم‭ ‬أول‭ ‬شاطئ‭ ‬خاص‭ ‬مستوحى‭ ‬من‭ ‬الريفييرا‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬التجاري،‭ ‬كما‭ ‬يتألق‭ ‬بمجموعة‭ ‬مذهلة‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بتصاميم‭ ‬فائقة‭ ‬التطور‭ ‬وإنجازات‭ ‬تقنية‭ ‬رائدة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مصعد‭ ‬خاص‭ ‬بالسيارات‭ ‬يسمح‭ ‬لمالكي‭ ‬البنتهاوس‭ ‬بركن‭ ‬سياراتهم‭ ‬الفارهة‭ ‬في‭ ‬وحداتهم‭ ‬السكنية‭ ‬الخاصة‭.‬

وتم‭ ‬تصميم‭ ‬المشروع‭ ‬بهيكل‭ ‬معماري‭ ‬معقد‭ ‬يتيح‭ ‬لكل‭ ‬طابق‭ ‬أن‭ ‬يتخذ‭ ‬شكلاً‭ ‬فريدًا،‭ ‬ما‭ ‬يمنح‭ ‬كل‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬تصميمًا‭ ‬مميزًا،‭ ‬ليضم‭ ‬المشروع‭ ‬بذلك‭ ‬182‭ ‬مسكنًا‭ ‬‮«‬فريدًا‭ ‬من‭ ‬نوعه‮»‬،‭ ‬ويعكس‭ ‬مفهوما‭ ‬معماريا‭ ‬نادر‭ ‬التفرد‭ ‬والحصرية‭.‬

وتم‭ ‬ابتكار‭ ‬‮«‬بوغاتي‭ ‬ريزيدنسز‮»‬‭ ‬من‭ ‬بن‭ ‬غاطي‭ ‬ليلبي‭ ‬أرقى‭ ‬تطلعات‭ ‬الأفراد‭ ‬الأكثر‭ ‬تميزًا‭ ‬وثراءً،‭ ‬ومنذ‭ ‬إطلاقه‭ ‬سجل‭ ‬المشروع‭ ‬أرقامًا‭ ‬قياسية‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬الصفقات‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬كما‭ ‬حقق‭ ‬أعلى‭ ‬سعر‭ ‬للقدم‭ ‬المربعة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬التجاري‭ ‬بدبي،‭ ‬بقيمة‭ ‬بلغت‭ ‬9674‭ ‬درهمًا‭ ‬للقدم‭ ‬المربعة،‭ ‬التي‭ ‬سُجلت‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬وفقًا‭ ‬لبيانات‭ ‬دائرة‭ ‬الأراضي‭ ‬والأملاك‭ ‬في‭ ‬دبي‭. ‬