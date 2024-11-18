نيمار يشتري بنتهاوس بـ200 مليون درهم في دبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تواصل إمارة دبي ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للعقارات الفاخرة، مستقطبةً شخصيات عالمية بارزة مثل نجم كرة القدم البرازيلي نيمار جونيور، الذي اقتنى مؤخرًا بنتهاوس فائق الفخامة بقيمة 200 مليون درهم في مشروع «بوغاتي ريزيدنسز» من بن غاطي الذي يعتبر أول المشاريع التي تحمل علامة بوغاتي على مستوى العالم.
ويُعد مشروع «بوغاتي ريزيدنسز» واحدًا من أكثر المشاريع تميزًا وجاذبية في دبي، حيث يضم أول شاطئ خاص مستوحى من الريفييرا الفرنسية في منطقة الخليج التجاري، كما يتألق بمجموعة مذهلة من المرافق التي تتميز بتصاميم فائقة التطور وإنجازات تقنية رائدة، بما في ذلك مصعد خاص بالسيارات يسمح لمالكي البنتهاوس بركن سياراتهم الفارهة في وحداتهم السكنية الخاصة.
وتم تصميم المشروع بهيكل معماري معقد يتيح لكل طابق أن يتخذ شكلاً فريدًا، ما يمنح كل وحدة سكنية تصميمًا مميزًا، ليضم المشروع بذلك 182 مسكنًا «فريدًا من نوعه»، ويعكس مفهوما معماريا نادر التفرد والحصرية.
وتم ابتكار «بوغاتي ريزيدنسز» من بن غاطي ليلبي أرقى تطلعات الأفراد الأكثر تميزًا وثراءً، ومنذ إطلاقه سجل المشروع أرقامًا قياسية في أسعار الصفقات العقارية في دبي، كما حقق أعلى سعر للقدم المربعة في منطقة الخليج التجاري بدبي، بقيمة بلغت 9674 درهمًا للقدم المربعة، التي سُجلت في نوفمبر من العام الماضي وفقًا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
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