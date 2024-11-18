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الصفدي بعد الفوز برئاسة النواب: لا ولاء ولا انتماء إلا للملك ولا أجندة سوى الأردن

11/18/2024 2:37:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الصفدي: الأردن ملكا وشعبا وأرضاً هو الثابت الذي يُفتدى بالمهج والأرواح

الصفدي: لا أصوات معارضة للدولة تحت القبة بل أصوات لأحزاب تعارض سياسة الحكومات

الصفدي: لن نقبل ولن نسمح بالتشكيك بمنجزات الوطن والنواب هدفهم تحقيق المصلحة الوطنية

الصفدي: مجلس النواب سيد نفسه لا يؤمن بالإقصاء ولا يقبل به وسنعمل بروح الزمالة

قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في كلمة له عقب الفوز برئاسة المجلس للمرة الثالثة على التوالي، إنه لا توجد أصوات معارضة للدولة تحت القبة، بل توجد أصوات لأحزاب تعارض سياسة الحكومات، ولن نقبل ولن نسمح بالتشكيك بمنجزات الوطن.

وأكد الصفدي في كلمته: لا أجندة تحت القبة وخارجها سوى الأردن، ولا ولاء، ولا انتماء إلا لعميد آل البيت الأطهار، سيد الرجال، حامي الحمى، سيف الحق، الذي ما لان ولا استكان بوجه الضغوطات، فكان على عهده مع أمته، عوناً وسنداً لفلسطين، وشعبها الصامد، بوجه المحتل الغاشم.

وأضاف الصفدي: ليس من مقام يشعر فيه المرء بعظيم الفخر والاعتزاز، أبلغ وأكثر مجداً، يطال في النفس أسمى المعاني، سوى مقام الانصات لصوت الحكمة، والتي تجلت بحديث جلالة الملك عبد الله الثاني المفدى لدى تفضله بإلقاء خطبة العرش السامي.

وتابع الصفدي بالقول: أرفع لجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، باسم مجلس النواب وأبناء شعبنا العزيز أعظم معاني الفخر والاعتزاز، حيث لم يبخل الأردن يوماً عن دعم قضايا أمته وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فكان في خندق الدفاع عنها، مسخراً كل الطاقات والجهود لتكون فلسطين دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وقد قدم الأردن في هذا الإطار واجب الضمير تجاه أخوة نلتقي معهم في الدم والقضية والمصير.

وتابع الصفدي بالقول: جرت اليوم منافسة رسخنا معها مشهداً ديمقراطياً تجلت فيه مسارات العمل الحزبي والكتلوي وكان معها المجلس سيد نفسه، لا يؤمن بالإقصاء ولا يقبل به، بل ينادي الجميع فيه بالعمل بروح الزمالة التي تستدعي أن نطوي مشهد الانتخابات، والسير بتعاون مع الحكومة من أجل المصلحة الوطنية، فإن اختلفنا في الأدوار لا نختلف في الأهداف، والأردن ملكا وشعبا وأرضاً، هو الثابت الذي يُفتدى بالمهج والأرواح.

وأضاف الصفدي: في حال نالت الحكومة ثقة مجلس النواب، فإنها إن تقدمت بخطوة للتعاون سيتقدم المجلس بخطوتين، مؤكداً أن مضامين خطبة العرش السامي، ستكون الخارطة التي يسير المجلس وفقها نحو تحقيق الأهداف الوطنية، بمسعى التعاون مع الفصل المرن بين السلطات بغاية وهدف واحد، نحو رفعة الوطن وتحسين معيشة المواطن.






وتالياً نص كلمة الصفدي كاملة:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين
والسلام على الأردن أرضا وسماء، وطن المجد والعز والكرامة، يقوده مولاي المفدى... جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حاملاً من نسل الهواشم راية الحق جيلاً فجيلا، لتبقى منازل آل البيت لمن سألوا عن الكرام دليلا.
السلام على أرواح الشهداء وهي تعانق السماء شوقاً لوعد الله، والسلام على شعبنا الوفي العظيم، والذي كان جبهة الصمود في زمن الفوضى والخراب، السلام والتحية للجيش والشعار، ومن تزين جبينه بالشعار، واثقاً مؤمناً بالله، وفياً مخلصاً للملك والوطن، السلام على أسود الوغى في جيشنا العربي المصطفوي، زنود مجد تحمي الحمى وتدحر العدا.
السلام على فرسان الحق، جنود الضياء في جهاز المخابرات العامة، والعيون الساهرة في جهاز الأمن العام، وقد شكلوا جميعاً معادلة الثبات والوفاء لتراب الأردن الغالي وقائده المظفر.

وبعد،، الزميلات والزملاء الكرام
ليس من مقام يشعر فيه المرء بعظيم الفخر والاعتزاز، أبلغ وأكثر مجداً، يطال في النفس أسمى المعاني، سوى مقام الانصات لصوت الحكمة، والتي تجلت اليوم بحديث جلالة الملك عبد الله الثاني المفدى، لدى تفضله بإلقاء خطبة العرش السامي في افتتاح أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب العشرين، وهو المجلس الذي شرفني وطوق عنقي بثقة غالية وكبيرة، لأكون أول رئيس لمجلس يجري انتخابه وفق قواعد حزبية برامجية كنتاج لمسار التحديث السياسي.
وهي ثقة استشعر معها عظيم المسؤولية والأمانة، معاهدكم بأن لا تعلو مصلحة عندي على مصلحة الأردن، وهو شأنكم الذي تسعون إليه بالتأكيد، فأنتم ذوات كرام، لمست فيكم في فترة وجيزة، استشعار الهم الوطني، والنية الصادقة للعمل من أجل رفعة الوطن والمواطن، كيف لا، وأنتم تحظون بثقة أبناء شعبنا، فكنتم كل من منبته الأصيل، ومن عمله وخبرته المتراكمة، أصحاب غاية نبيلة في السعي لتقديم صورة مثلى للعمل البرلماني رقابة وتشريعاً، هدفاً ومقصداً في خدمة المشروع الوطني الكبير الذي أطلقه جلالة الملك مع باكورة المئوية الثانية للدولة، عاقدين العزم على ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز قيم النزاهة.
شعاركم وشعارنا: لا أجندة تحت هذه القبة وخارجها سوى الأردن، ولا ولاء، ولا انتماء إلا لعميد آل البيت الأطهار، سيد الرجال مولاي المفدى، حامي الحمى، سيف الحق، الذي ما لان ولا استكان بوجه الضغوطات، فكان على عهده مع أمته، عوناً وسنداً لفلسطين، وشعبها الصامد، بوجه المحتل الغاشم.
وبالحديث عن فلسطين، مهبط القلب والوجدان، فإني أرفع باسمكم جميعاً لقائدنا المفدى، وأبناء شعبنا العزيز أعظم معاني الفخر والاعتزاز، حيث لم يبخل الأردن يوماً عن دعم قضايا أمته وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فكان في خندق الدفاع عنها، مسخراً كل الطاقات والجهود لتكون فلسطين دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وقد قدم الأردن في هذا الإطار واجب الضمير تجاه أخوة نلتقي معهم في الدم والقضية والمصير.

فكان يكسر الحصار عن غزة الجريحة، مقدماً كل جهد سياسي ودبلوماسي وإنساني ليكون هذا الوطن في مقدمة ركب الدفاع عن فلسطين وهي التي قال عنها مولاي المفدى بأنها ستبقى بوصلتنا وتاجها القدس الشريف، سائرين على نهج الراحل الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه لمّا قال (وما قضية فلسطين إلا جزء من نفسي وقطعة من قلبي).

وأقول باسمكم زملائي الكرام: نعم نعاهد قائدنا وشعبنا وأبناء أمتنا بأن تبقى فلسطين قضيتنا التي لن نتخلى عن حقوق شعبها، فلا مساومة على شبر من أرضها الطاهرة، مفاخرين الدنيا بصلابة الأمين القوي الوصي على مقدساتها الإسلامية والمسيحية جلالة الملك عبد الله الثاني المفدى.

الزميلات والزملاء الكرام، مستقلين وحزبيين، أقول بصوت الضمير والواجب تجاه الأردن، يجب أن نعمل وفق قاعدة واضحة وثابتة، غايتها خدمة الأردن وأبناء شعبنا العظيم، وعليه يجب الإدراك بأنه لا توجد أصوات معارضة للدولة تحت هذه القبة، بل توجد أصوات لأحزاب تعارض سياسة الحكومات، ومثلما أننا لن نقبل التشكيك بأي من الزملاء الذوات، فإننا لن نقبل ولن نسمح بالتشكيك بمنجزات الوطن، وهذا بالتأكيد أمر تحرصون عليه جميعاً، وسيكون مرجعنا في عملنا على الدوام دستورنا الجامع، ونظامنا الداخلي، عاقدين العزم بأن يصب أداء الكتل القادمة من رحم الأحزاب، نحو تجويد العمل على نحو برامجي يحقق آمال وتطلعات أبناء شعبنا العزيز.

الزميلات والزملاء الأفاضل
إذ أبارك لدولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وفريقه الوزاري ثقة جلالة الملك، فإني أؤكد بأن الحكومة وأمام الاستحقاق الدستوري بنيل الثقة من عدمها من قبل مجلس النواب، ستكون إذا ما قدر لها نيل الثقة، أمام مهام وطنية كبيرة تضمنها كتاب التكليف السامي، وتأكد دولة الرئيس إذا تقدمت الحكومة بخطوة نحو التعاون مع مجلس النواب، سوف نتقدم خطوتين، وقد كان بادرة تفاؤل منكم، وجود أعضاء في هذه الحكومة من مجالس منتخبة سواء كانت برلمانية أو بلدية، مؤكداً باسم زملائي جميعاً أن مضامين خطبة العرش السامي، ستكون الخارطة التي نسير وفقها نحو تحقيق أهدافنا الوطنية، ومسعانا التعاون مع الفصل المرن بين السلطات، غايتنا وهدفنا واحد، نحو رفعة الوطن وتحسين معيشة المواطن.

الزميلات والزملاء الكرام
إن أمام لجان المجلس المقبلة بوصفها مطبخ التشريع وبيت الخبرة والكفاءة، مهام كبيرة، في تجويد مشاريع القوانين والبقاء على تماس مع قضايا المواطنين والأخذ بكل الآراء والمقترحات مع أصحاب الاختصاص بما يخدم المصلحة العامة، وكلي ثقة بأن مجلسنا عند استحقاق انتخاب اللجان، سيختار الأكفأ في المكان الأنسب، شاكراً لكم مرة أخرى ثقتكم الغالية، متقدماً بالتحية للزميل صالح العرموطي، حيث جرت اليوم منافسة رسخنا معها مشهداً ديمقراطياً تجلت فيه مسارات العمل الحزبي والكتلوي وكان معها المجلس سيد نفسه، لا يؤمن بالإقصاء ولا يقبل به، بل ينادي الجميع فيه بالعمل بروح الزمالة التي تستدعي أن نطوي مشهد الانتخابات، والسير بتعاون مع الحكومة من أجل المصلحة الوطنية، فإن اختلفنا في الأدوار لا نختلف في الأهداف، والأردن ملكا وشعبا وأرضاً، هو الثابت الذي يُفتدى بالمهج والأرواح.
وحق لنا اليوم أن نفاخر الأوطان بسيد البلاد، وعلى يمناه سيف بني هاشم سيدي ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، معاهدين الله أن نكون الأوفياء لشعبنا العظيم، ولقائدنا الذي كان في زمن الفوضى والصخب، صوت المنطق والعقل، وغاية السبيل يوم انعدمت الرؤيا، قويّ العزم حين وهنت النفوس، دالة الحكمة، تلك التي لازمت بني هاشم، فكان من ضلها يجدها في بيتهم الطاهر، وإنّا على نهجهم سائرون، وعلى الوفاء لهم مخلصون.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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