لماذا تخليت عن محاولة حذف نفسي من الإنترنت‏

أفانتيكا تشيلكوتي*‏ - (مجلة 1843) 8/11/2024

‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة

‏سرعان ما تحولت رحلة ممتعة في حارة الذاكرة إلى وظيفة مملة بدوام كامل.‏

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يتذكر "فيسبوك" أشياء عني كنتُ قد مسحتها من ذاكرتي منذ وقت طويل. منذ انضمامي إلى المنصة في العام 2006، تمت دعوتي إلى 1.920 حدثاً، بما في ذلك حفلة عيد الميلاد الخامس لـ"موفيدا"، وهو ملهى ليلي في لندن لم يعد له وجود منذ فترة طويلة؛ وحفل مشروبات خفيفة بمناسبة بدء عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ ومؤتمر ‏‏نباتي‏‏ (لم أكن نباتية في أي وقت على الإطلاق). كما يسجل "فيسبوك" عضويتي في مجموعة محيرة من المجموعات، بما في ذلك واحدة لـ"أتباع ‏‏راشتريا سوايامسيفاك سانغ"، وهي منظمة شبه عسكرية هندوسية قومية، وأخرى للأشخاص الذين نشأوا في هنتنغتون، فيرجينيا الغربية، التي كانت ذات يوم "المدينة الأكثر بدانة في أميركا" (أنا لست هندوسية قومية ولا أميركية ولا بدينة).‏

لم أكن أتصفح وسائل التواصل الاجتماعي لأتذكر خروجي في ليالي المراهقة، أو مغامراتي الأخيرة كمراسلة صحفية أجنبية. بدلاً من ذلك، كنت عاكفة على مهمة حذف نفسي من الإنترنت. وكانت أسبابي عملية وليست أيديولوجية؛ كنت على وشك استضافة "بودكاست" عن رئيس وزراء ‏‏الهند،‏‏ ناريندرا مودي. ولا شك في أن أي صحفي يخوض في نقاش حول أجندة مودي للنمو المرتفع أو التعليقات المعادية للإسلام يخاطر بأن يصبح هدفاً للإساءة عبر "الإنترنت".‏

وخاصة إذا كانت امرأة. يقدِّر الاتحاد الدولي للصحفيين، وهو نقابة مهنية، أن ما يقرب من ثلثي الصحفيات تعرضن للإساءة عبر الإنترنت. ولا شك في أن هذه النسبة أعلى في جنوب آسيا: فقد تم استهداف العديد من الزميلات من قبل المتصيدين، الذين ينشرون عناوين منازلهن ويرسلون لهن تهديدات بالقتل. وأخبرتني صحفية استقصائية هندية أن شخصاً ما قام بتركيب وجهها على جسد امرأة في مقطع فيديو إباحي قبل أن يقوم بنشره على الإنترنت. وبدا لي أن إزالة أكبر قدر ممكن من معلوماتي الشخصية سيكون عملاً حكيماً.‏

بصفتي صحفية، أعرف مدى سهولة العثور على أشياء عن الأشخاص على شبكة الإنترنت. في أحد الأيام كنت أبحث لكتابة مقال عن الرئيس التنفيذي المعين حديثاً لشركة مدرجة في بورصة "ناسداك". وفي إطار البحث، راسلتُ الأشخاص الذين كتبوا موافقات على صفحته على موقع "لينكد-إن" LinkedIn لأسأل عن نوع المدير الذي كانه. كما أن الملفات الشخصية العامة على "فينمو" Venmo؛ تطبيق المدفوعات من نظير إلى نظير، هي منجم ذهب أيضاً. عندما يقوم الشخص بتحويل الأموال إلى صديق، غالباً ما يضيف الناس رسالة أو سلسلة من الرموز التعبيرية (إيموجي). ومن خلال فك رموز تاريخ معاملات الرجل، عرفتُ مع من كان يعيش، وكيف يقضي عطلته، ومع مَن يخرج لتناول وجبات الطعام، وحتى الشخص الذي يشتري العقاقير منه (كان إما ذلك أو طلباً انتقائياً للأدوية، والحلويات، والماس).‏

كان ينبغي أن تجعلني هذه التجارب أكثر حذراً بشأن ما أفصحت عنه عن نفسي على الإنترنت. لكنها لم تفعل. سلمت اسمي وعنوان بريدي الإلكتروني أكثر من مرة لتسجيل الدخول إلى تطبيق الاتصال بشبكة الإنترنت في الأماكن العامة، "AddisFreeWifi123" عند التوقف في إثيوبيا؛ واتصلت بوالدتي لإعلامها بأنني وصلت بأمان؛ وقمت بتسجيل الدخول إلى تطبيق مصرفي لتحويل العملات الأجنبية إلى حسابي في الخارج. وحتى قبل بضعة أشهر، لم أتحقق أبداً من إعدادات الخصوصية في حساباتي على وسائل التواصل الاجتماعي.‏

مع اقتراب إصدار البودكاست، شرعت في محاولة تقليل بصمتي الرقمية. كانت الخطوة الأولى هي معرفة ماذا كان هناك. وبالتفكير على طريقة المُطارد، وضعت متصفحي في وضع "خاص" وبحثت عن اسمي في "غوغل". كانت الصفحات القليلة الأولى من النتائج مليئة بالقصص التي كتبتها على مر السنين -معظمها قبل انضمامي إلى ‏‏مجلة "الإيكونوميست"‏‏، والتي، بالطبع، ليست مصحوبة بسطر التعريف بالكاتب.‏

بعد ذلك قمت بتنزيل بياناتي الشخصية من "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام"، واستغرق الأمر أياماً وليس دقائق لإنجاز العمل، وهو ما وجدته مطمئناً، كما لو أن كل إنش من المواقع تم تمشيطه. أرسل لي "تويتر" عشرات المجلدات، تضمَّن أحدها كل صورة قمت بمشاركتها في أي وقت عن طريق رسالة مباشرة. (تضمنت هذه الصور العديد من صور بطاقات الصعود إلى الطائرات، وهو ما نبهني إلى مقدار الوقت الذي كنت أضيعه في خوض الشجارات مع شركات الطيران حول الرحلات المتأخرة).‏

‏كنت قلقة بشكل خاص بشأن عثور المتصيدين على صور لي، لذلك وضعت اسمي في "صور غوغل". وعرض محرك البحث فقط الصور التي كان اسمي مذكوراً فيها في النص المصاحب، مثل صورتي في دليل وسائل ‏‏الإعلام في مجلة "الإيكونوميست"‏‏. وخوفاً من وجود أخريات هناك، لجأت إلى تطبيق "بِم-آيز" PimEyes، وهو أداة للتعرف على الوجه مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ودفعت 15 جنيهاً إسترلينياً (20 دولاراً) وحمَّلت صورة جواز سفري كدليل. وبحث "بِم-آيز" في الشبكة المفتوحة عن الصور المطابقة (لا يمكنه البحث في وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الفيديو حالياً).‏

بصق "بِم-آيز" 26 صورة. هنا كنتُ في حفل زفاف ابن عمي في العام 2014 -نشر المصورون الصور على موقعهم على الإنترنت. وهناك كنت في خلفية صورة لسيناتورة أميركية معروفة، بينما أدفع بمسجل صوت في وجهها وهي تمشي في أروقة الكابيتول هيل (قضيت صيف العام 2017 في إعداد التقارير السياسية من واشنطن ‏‏العاصمة‏‏).‏

‏وكانت إحدى الصور لشخص آخر. كانت من موقع إخباري مكسيكي، وأظهرت امرأة ذات بشرة داكنة وشعر داكن تخطِّط لخطوتها التالية في بطولة شطرنج محلية. واتضح أن نماذج ‏‏الذكاء الاصطناعي‏‏، المدربة إلى حد كبير على صور الرجال البيض، تناضل من أجل التمييز بين النساء السمراوات.‏

‏لأنني أعيش في بريطانيا، لدي سيطرة أكبر على بياناتي أكثر من معظم الآخرين. يُعتبر قانون "اللائحة العامة لحماية البيانات"، الذي طبقه الاتحاد الأوروبي في العام 2018، على نطاق واسع أشد قانون لخصوصية البيانات في العالم. إنه يملي أن يكون الناس قادرين على طلب نسخة من المعلومات المحفوظة عنهم، وطلب تصحيحها أو حذفها. وقد أبقت بريطانيا على هذه القواعد نافذة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. وأدخلَت بعض الولايات القضائية الأخرى، بما في ذلك ولاية كاليفورنيا الأميركية، قوانين مماثلة في السنوات الأخيرة.‏

‏في الممارسة العملية، ليست إزالة المعلومات من شبكة الإنترنت بالأمر السهل. على سبيل التجربة، اخترت صفحة ويب عشوائية عليها اسمي -مقالة كنتُ قد كتبتها، عندما كنت طالبة، لصحيفة في فلورنسا بإيطاليا- وملأت نموذجاً يطلب من "غوغل" إزالتها من عمليات البحث. واعترفت بأن المقالة ليست بذيئة ولا عنيفة، لكنها تضمنت بعض التفاصيل الشخصية حول المكان الذي ارتدته للدراسة الجامعية، والتخصص الذي درسته. وبعد ثلاثة أيام تمت الموافقة على طلبي، ولكن كان هناك عيب: يمكن لـ"غوغل" إزالة الرابط من عمليات البحث فقط في بريطانيا وأوروبا. ولمسح المقال تماماً، سوف أحتاج إلى الاتصال بالموقع نفسه.‏

فاجأني وأدهشني أن أي شخص يستطيع أن يُقحم صورة لي في "بِم-آيز". يقول الموقع إن أداته مخصصة للاستخدام الشخصي فقط، لكنّ من الصعب مراقبة هذا النوع من الأشياء. ولإزالة صوري من عمليات البحث في "بم-آيز" اضطررت إلى تسليم صورة، وعنوان بريد إلكتروني، ونسخة منقحة من جواز سفري (طمأنوني إلى أنهم لن يقوموا بتخزين أيٍّ من هذه المعلومات).‏

قررت عدم حذف حساباتي على وسائل التواصل الاجتماعي لأسباب ليس أقلها أنها مفيدة لعمل التقارير الصحفية. بدلاً من ذلك، بدأت في حذف المشاركات التي كشفَت الكثير عني. في البداية، كان التصفح عبر تغذياتي عملية ممتعة ملؤها الحنين إلى الماضي. وقد استمتعت بالنظر إلى الصور من حفلات أعياد الميلاد، وحفلات توديع الصديقات قبل الزواج، وحفلات الزفاف، وحفلات استحمام الأطفال. وتعجبت من عدد الرجال الذين أعرفهم من الذين أكملوا سباق الماراثون الثلاثي بين لندن وباريس. ولكن، بحلول الوقت الذي وصلت فيه إلى العام 2020، نفدت قوتي. واتضح أن حذف نفسك من الإنترنت هو وظيفة مملة، بدوام كامل.‏

كان عندئذٍ حين بدأت في البحث عن مشورة مهنية. أخبرني روب شافيل، المؤسس المشارك لشركة "احذفني" DeleteMe، وهي شركة تعِد بفعل ما يوحي به اسمها بالضبط، بأنني كنت أقلق بشأن الأشياء الخاطئة طوال الوقت. قال لي: "ما يمكنك رؤيته وحذفه لا يعدو كونه غيضاً من فيض".‏

‏عرَّفني شافيل على العالم الشائن لسماسرة البيانات. تشتري هذه الشركات البيانات من التطبيقات ومواقع الويب، وتنظمها في قواعد بيانات، ثم تبيعها. وهي تجمع البيانات التي يشاركها الناس من دون أن يدركوا ذلك. أخبرني شافيل أن أتوقف وأفكر قبل أن أسمح لتطبيق بتعقب موقعي (يجب أن تدقّ التطبيقات المجانية أجراس الإنذار -عليها أن تكسب المال بطريقة ما).‏

فهمت أن من الممكن جعل سماسرة البيانات يحذفون المعلومات. ولكن يجب أن أتصل بهم بشكل فردي. ووفقاً لتقديرات شافيل، سيستغرق الأمر ما يقرب من 100 ساعة لتغطية كل سمسار معلومات رئيسي. ولن تكون هذه مهمة لمرة واحدة، حيث تقوم هذه الشركات بتحديث قواعد بياناتها كل بضعة أشهر. وبالطبع، يمكن لشركة "احذفني" الاهتمام بهذا. لكن الشركة تتقاضى 129 دولاراً سنوياً، وهو مبلغ أكبر مما توقعت أن يوافق عليه محرري المسؤول من النفقات.‏

‏بعد أن قلصت طموحي إلى إزالة كل أثر لي من شبكة الإنترنت، خصصت ساعة لاتخاذ بعض الاحتياطات الأساسية. على منصة "لينكد-إن" قمت بإلغاء الاشتراك في الإعلانات المخصصة. وعلى "فيسبوك" و"إنستغرام"، قمت بحذف أكثر المشاركات إحراجاً وسبباً للنفور. مسحت سجل البحث الخاص بي من على أي منصة تسمح لي بذلك. وقمت بتشغيل إعداد المصادقة ذات العاملَين، بحيث سيحتاج أي شخص يحاول الدخول إلى حساباتي إلى بيانات اعتماد مزدوجة منفصلة.‏

في نهاية المطاف، كان رد الفعل العنيف على البودكاست المذكور عن رئيس الوزراء الهندي معتدلًا مقارنة بما يتعين على بعض الصحفيين الآخرين تحمله، لكنه ظل مع ذلك مُحبطاً. أرسل لي عدد غير قليل من الناس تغريدات عنصرية ورسائل بريد إلكتروني غاضبة. وكان ما فاجأني بشكل خاص هو عدد الرسائل المسيئة التي تلقيتها على منصة "لينكد-إن"، وهي الشبكة التي ينبغي أن تكون مهنية، ظاهرياً. كنت قد افترضت أن معظم المتصيدين عبر الإنترنت هم رجال عاطلون عن العمل ليس لديهم الكثير ليفعلوه. واتضح أن بعض هؤلاء هم من إخوان التكنولوجيا الذين لديهم وظائف بأجر جيد في "مينلو بارك"، كاليفورنيا.‏**

نصيحتي للناس الآخرين الذين يشعرون بالقلق بشأن بصمتهم الرقمية؟ ما لم تكن جاسوساً، أو محتالاً، أو حساساً بشكل لا يصدق، أرجو أن تجري بحثاً عن نفسك في "غوغل" وتقوم بالتحقق من إعدادات الخصوصية الخاصة بك وحذف منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تجعلك ترتجف. وإذا احتجت في أي وقت إلى استخدام شبكة الـ"واي-فاي" في مطار أديس أبابا بولي الدولي، فيمكنك أن تكون "جيمس بوند"، وتكتب [email protected] ، وتقوم بتسجيل الدخول، وستكون أمورك على ما يرام.



*أفانتيكا تشيلكوتي‏‏ Avantika Chilkoti: مراسلة قطاع الأعمال العالمية في ‏‏مجلة "الإيكونوميست"‏.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Why I gave up trying to delete myself from the internet



هامش المترجم:

** مينلو بارك Menlo Park: هي مدينة صغيرة تقع في ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة، ضمن منطقة خليج سان فرانسيسكو، وبالقرب من مدينة بالو ألتو. تُعد من أهم مراكز التكنولوجيا والابتكار في العالم، حيث تستضيف العديد من الشركات التكنولوجية الكبرى والمشاريع الناشئة. تشتهر المدينة بشكل خاص بأنها موقع المقر الرئيسي لشركة "ميتا" (المعروفة سابقاً بـ"فيسبوك")، والتي تعد من كبرى شركات التكنولوجيا على مستوى العالم. تقع المدينة أيضاً بالقرب من "وادي السيليكون"؛ المركز العالمي العالمي لشركات التكنولوجيا والبحث والتطوير.