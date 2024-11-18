البنك الدولي يكتب: برامج الشمول الاقتصادي.. نهج متكامل لمواجهة تغير المناخ والفقر

MENAFN - Al-Borsa News) ترتبط المنظومات البشرية والإيكولوجية والمناخية ارتباطاً وثيقاً، فوظائفنا وصحتنا، وحتى قيمنا الثقافية، تنبع جميعها من محيطنا الطبيعي.

ونتيجة لذلك، برز تغير المناخ باعتباره التحدي الأكثر أهمية في حياتنا، وسرعان ما أصبح التصدي له في قلب النموذج الجديد للتنمية العالمية.

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قامت الحكومات والبنوك متعددة الأطراف وغيرها من الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال العمل الإنمائي بزيادة ارتباطاتها المالية فيما يتعلق بتغير المناخ.

ومع ذلك، لا تزال العديد من هذه الارتباطات تفتقد عنصراً رئيسياً، ألا وهو التركيز الواضح على الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً.

وفي الوقت الحالي، تستأثر جهود التخفيف من آثار تغير المناخ، ومنها الطاقة النظيفة والنقل المستدام، بنحو 90% من حجم تمويل الأنشطة المناخية.

وفي حين أن هذه الاستثمارات بالغة الأهمية في إبطاء وتيرة تغير المناخ، فإنها في كثير من الأحيان لا تساعد الفئات الفقيرة على التصدي للتحديات المستمرة التي تواجهها.

تفتقد الفئات الأشد فقراً في العالم عادةً إلى الموارد – المال والأصول المادية والمعرفة – للتعامل مع الصدمات المناخية والتكيف معها.

وغالباً ما تستخدم هذه الفئات أساليب استجابة تزيد من تدهور البيئة المحيطة بها، مما يخلق حلقة مفرغة من الفقر والتدهور البيئي.

وتعتبر النساء الفئة الأشد ضعفاً والأكثر احتياجاً وهن أكثر عرضة من الرجال لفقدان سبل كسب عيشهن بسبب الصدمات المناخية.

ويتعين على الحكومات أن تعمل جاهدة لإشراك الفئات الأشد فقراً، لا سيما النساء، في المبادرات المناخية، وضمان حصولها على الموارد اللازمة للتعامل مع الصدمات المُلحة، والتكيف مع الآثار المناخية طويلة الأجل، والاستفادة من الثورة الخضراء الناشئة.

وإذا تركت الفئات الفقيرة للتعامل مع أزمة المناخ بمفردها، فإن العواقب التي تتمثل في الهجرة، والاضطرابات المدنية، والمجاعة سوف تتجسد بوضوح على أرض الواقع، وجميعها بدأت تتكشف بالفعل.

ومع تزايد ظهور الآثار الناجمة عن تغير المناخ، تدرك الحكومات الحاجة إلى اعتماد إستراتيجيات التنمية القادرة على الصمود أمام تغير المناخ التي تساعد في التصدي للتحديين المتشابكين المتمثلين في الفقر وتغير المناخ على نحو شامل.

ومن المهم ملاحظة أن التصدي لكلا التحديين في وقت واحد لا يمكن تحقيقه من خلال إجراءات تدخلية لمرة واحدة. فإعادة تشجير المساحات الطبيعية الشاسعة وحدها لا تضمن نتائج أفضل للفئات الفقيرة، شأنها في ذلك شأن التحويلات النقدية، فرغم أنها ضرورية في أوقات الكوارث المناخية، فهي لا تضمن تعزيز التنوع البيولوجي.

ومن الناحية المثالية، ينبغي أن توفر البرامج نهجاً متكاملاً يجمع بين أهداف الفقر والمناخ، وإشراك مختلف القطاعات والجهات الفاعلة، بما في ذلك الحماية الاجتماعية والبيئة والزراعة.

حل فعال من حيث التكلفة في برامج الشمول الاقتصادي

تعد برامج الشمول الاقتصادي (المعروفة أيضاً باسم برامج الشمول الإنتاجي) من الأمثلة الرئيسية على النهج المتكامل.

وبنيت هذه البرامج على قاعدة قوية من الشواهد والأدلة، وقد زادت كثيراً في السنوات الأخيرة. فما هي برامج الشمول الاقتصادي إذن؟ تُعرف هذه البرامج بأنها مجموعة من الإجراءات متعددة الأبعاد التي تقدم المساندة للأسر والمجتمعات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً من أجل زيادة دخلها وأصولها بشكل مستدام.

وتعمل هذه البرامج على انتشال الناس من براثن الفقر باستخدام مجموعة من الإجراءات التدخلية مثل التحويلات النقدية، والتدريب على المهارات، وتوفير رأس المال للشركات، والتوجيه، والنفاذ إلى الأسواق.

وفي حين أن هذه البرامج تختلف في عدد الإجراءات التدخلية وحجمها، فإنها جميعاً تسهل الهدف المزدوج المتمثل في تعزيز القدرة على الصمود وتوفير الفرص للأفراد والأسر الفقيرة.

وعندما تقوم الأجهزة الحكومية بتنفيذ هذه البرامج، فقد تصبح هذه البرامج فعالة للغاية من حيث التكلفة وتحقق عوائد استثمار عالية.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، ساندت الشراكة من أجل الشمول الاقتصادي في البنك الدولي الحكومات في تبني برامج الشمول الاقتصادي التي تقودها الحكومات وتوسيع نطاقها.

ومنذ أن بدأت الشراكة تتبع هذه البرامج لأول مرة من خلال مسح نصف سنوي لحالة الشمول الاقتصادي نصف السنوي، كان هناك إقرار متزايد بالفرص الكبيرة المتاحة لمواءمة العمل المناخي مع الشمول الاقتصادي.

واستناداً إلى نتائج المسح الأخير، فإن أكثر من ثلثي هذه البرامج يتضمن إجراءات تدخلية تعمل على بناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ.

وبناءً على هذا الأساس القوي، فإن برامج الشمول الاقتصادي لديها القدرة على أن تصبح محركات قوية في التعامل مع محور العلاقة المعقدة بين تغير المناخ وعدم المساواة بين الجنسين والفقر.

اتخاذ الإجراءات: نهج استراتيجي للتعامل مع محور العلاقة بين المناخ والفقر

انطلاقاً من دعوة للعمل أطلقها مؤتمر الأطراف السابع والعشرين كوب 27، تعاونت الشراكة من أجل الشمول الاقتصادي مع خبراء في مجالات الحماية الاجتماعية والمناخ والزراعة وإدارة الموارد الطبيعية لوضع إطار لكيفية تناول برامج الشمول الاقتصادي لمحور العلاقة بين تغير المناخ والفقر بشكل إستراتيجي.

والإمكانيات اللازمة لذلك هائلة للغاية. وتتمتع البرامج المرنة ومتعددة القطاعات في تصميمها الأساسي بالقدرة على العمل عبر ثلاثة مجالات رئيسية وهي: شبكات الأمان التكيفية، والمنظومات الغذائية والبيئية، والوظائف الخضراء والتحول العادل.

اليوم، تبحث الحكومات وشركاؤها في التنمية عن نُهُج فعالة من حيث التكلفة تخدم الناس والكوكب على حد سواء.

ويُنظر إلى برامج الشمول الاقتصادي على أنها استثمار قوي.

وبناءً على دعم من شركاء التمويل، قامت الشراكة من أجل الشمول الاقتصادي مؤخراً بتقديم منح تحفيزية لإثراء ستة برامج حكومية لتحقيق الشمول الاقتصادي في إثيوبيا والهند والسنغال وكينيا وتوغو وأوزبكستان، وتستهدف إفادة أكثر من 3.7 ملايين فقير.

وعلى مدى عامين، ستسهم هذه المنح في مساندة ابتكار البرامج لتحقيق نواتج أكبر في مجالات العمل المناخي والمساواة بين الجنسين والحد من الفقر.

وتشمل هذه الابتكارات تحديدَ سلاسل القيمة الخضراء والفرص غير الزراعية لا سيما للنساء، وتقديم المعرفة والتدريب في مجال التكنولوجيا الزراعية المراعية للمناخ، وإزالة الغموض عن أسواق الكربون العالمية والتأمين ضد الكوارث لصالح الفقراء.

ومع إدراك أن النجاح يتوقف على تدفق المعارف عبر القطاعات، فإن كل منحة ستمول الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين الوزارات والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

ويُعد التعاون ضرورةً لتنفيذ خطط العمل الخاصة بتغير المناخ والفقر، كما أنه لا يمكن أن يتحقق دون توفير الموارد اللازمة.

من الضروري أن يركز التمويل المناخي على الفئات الأشد فقراً، وبرامج الشمول الاقتصادي تتمتع بأفضل وضع للقيام بذلك.

وفي السنوات القادمة، ستقوم الشراكة من أجل الشمول الاقتصادي بعرض الرؤى والأفكار المستمدة من مجموعة المستفيدين من المنح على مجتمع التنمية، فضلاً عن مساهمتها في نواتج برامج الشمول الاقتصادي فيما يتعلق بالتصدي لتغير المناخ والحد من الفقر.

بقلم: تيموثي كلاي، مستشار، الحماية الاجتماعية والممارسة العالمية للوظائف

نازيا موقيت، إخصائية الحماية الاجتماعية في الشراكة من أجل الشمول الاقتصادي

فيكتوريا ستروكوفا، مديرة برنامج الشراكة من أجل الشمول الاقتصادي

المصدر: مدونة البنك الدولي