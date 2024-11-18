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تباين أداء الأسهم الأوروبية عند الإغلاق قبل كلمة رئيسة البنك المركزي

11/18/2024 2:29:00 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تباينت مؤشرات الأسهم الأوروبية عند ختام تعاملات الإثنين، مع توجه الأنظار إلى كلمة رئيسة البنك المركزي في وقت لاحق اليوم، فضلًا عن ترقب القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين، والتي قد يكون لها دور في تحديد مسار الفائدة في الاجتماع المقبل.

وعند إغلاق التداولات، استقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 502.84 نقطة، مقلصًا خسائره بعدما تراجع إلى مستوى 500 نقطة في وقت سابق من الجلسة.

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وكان تداول القطاعات الفرعية الخاصة بالمؤشر متباينة، مع تراجع أسهم التجزئة بنسبة 0.90%، فيما ارتفع أسهم قطاع التعدين بنسبة 0.6%.

وفي حين انخفض مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.1% إلى 19189 نقطة، ارتفع كل من مؤشري“كاك” الفرنسي بنسبة 0.1% إلى 7278 نقطة، و”فوتسي” البريطاني بنسبة 0.55% إلى 8109 نقطة.

وتتوجه أنظار المستثمرين إلى كلمة“كريستين لاجارد” رئيسة البنك المركزي الأوروبي اليوم في باريس، للحصول على تلميحات حول مستقبل الفائدة في الاجتماعات المقبلة.

ويأتي ذلك قبل صدور القراءة النهائية للتضخم السنوي في أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو خلال أكتوبر غداً الثلاثاء، مع توقعات استقراره عند القراءة الأولية البالغة 2%.

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