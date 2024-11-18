تباين أداء الأسهم الأوروبية عند الإغلاق قبل كلمة رئيسة البنك المركزي

(MENAFN
- Al-Borsa News) تباينت مؤشرات الأسهم الأوروبية عند ختام تعاملات
الإثنين، مع توجه الأنظار إلى كلمة رئيسة البنك المركزي
في وقت لاحق اليوم، فضلًا عن ترقب القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين، والتي قد يكون لها دور في تحديد مسار الفائدة في الاجتماع المقبل.
وعند إغلاق التداولات، استقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 502.84 نقطة، مقلصًا خسائره بعدما تراجع إلى مستوى 500 نقطة في وقت سابق من الجلسة.
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وكان تداول القطاعات الفرعية الخاصة بالمؤشر متباينة، مع تراجع أسهم التجزئة بنسبة 0.90%، فيما ارتفع أسهم قطاع التعدين بنسبة 0.6%.
وفي حين انخفض مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.1% إلى 19189 نقطة، ارتفع كل من مؤشري“كاك” الفرنسي بنسبة 0.1% إلى 7278 نقطة، و”فوتسي” البريطاني بنسبة 0.55% إلى 8109 نقطة.
وتتوجه أنظار المستثمرين إلى كلمة“كريستين لاجارد” رئيسة البنك المركزي الأوروبي اليوم في باريس، للحصول على تلميحات حول مستقبل الفائدة في الاجتماعات المقبلة.
ويأتي ذلك قبل صدور القراءة النهائية للتضخم السنوي في أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو خلال أكتوبر غداً الثلاثاء، مع توقعات استقراره عند القراءة الأولية البالغة 2%.
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