الاحتلال يشرع بهدم مساكن المواطنين في تجمع أم الجمال بالأغوار الشمالية

MENAFN - Palestine News ) طوباس / PNN- شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم مساكن المواطنين في تجمع أم الجمال بالأغوار الشمالية، الذي تم تهجير سكانه قبل ثلاثة أشهر.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، بأن الاحتلال شرع بهدم مساكن المواطنين التي بقيت في تجمع أم الجمال، وذلك بعد تهجير عائلات التجمع قبل ثلاثة أشهر.

وكانت عائلات التجمع البالغة 14 قد تعرضت للتهجير القسري خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، جراء تصاعد اعتداءات المستعمرين.

وكان المستعمرون قد أقاموا نواة لبؤرة استعمارية رعوية على مقربة من مساكن المواطنين في تجمع أم الجمال قبل تهجيره، وشرعوا باعتداءات يومية خطرة ومتصاعدة عليهم بحماية قوات الاحتلال، ما أدى في نهاية المطاف إلى تهجير سكانه.

وتشهد التجمعات السكانية في مناطق الأغوار والسفوح الشرقية للضفة استهدافا متصاعدا من سلطات الاحتلال والمستعمرين، وذلك بهدف تهجير سكانها نهائيا والاستيلاء الكامل عليها، حيث تشير معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن 27 تجمعا سكانيا تم تهجيرها خاصة في مناطق الأغوار والسفوح الشرقية على مدار عام منذ بداية العدوان على قطاع غزة.