الاحتلال يشرع بهدم مساكن المواطنين في تجمع أم الجمال بالأغوار الشمالية

(MENAFN
- Palestine News Network
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طوباس / PNN- شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم مساكن المواطنين في تجمع أم الجمال بالأغوار الشمالية، الذي تم تهجير سكانه قبل ثلاثة أشهر.
وأفاد مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، بأن الاحتلال شرع بهدم مساكن المواطنين التي بقيت في تجمع أم الجمال، وذلك بعد تهجير عائلات التجمع قبل ثلاثة أشهر.
وكانت عائلات التجمع البالغة 14 قد تعرضت للتهجير القسري خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، جراء تصاعد اعتداءات المستعمرين.
وكان المستعمرون قد أقاموا نواة لبؤرة استعمارية رعوية على مقربة من مساكن المواطنين في تجمع أم الجمال قبل تهجيره، وشرعوا باعتداءات يومية خطرة ومتصاعدة عليهم بحماية قوات الاحتلال، ما أدى في نهاية المطاف إلى تهجير سكانه.
وتشهد التجمعات السكانية في مناطق الأغوار والسفوح الشرقية للضفة استهدافا متصاعدا من سلطات الاحتلال والمستعمرين، وذلك بهدف تهجير سكانها نهائيا والاستيلاء الكامل عليها، حيث تشير معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن 27 تجمعا سكانيا تم تهجيرها خاصة في مناطق الأغوار والسفوح الشرقية على مدار عام منذ بداية العدوان على قطاع غزة.
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