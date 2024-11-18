أبو الرب يبحث مع رئيس أكاديمية الشرطة القطرية تعزيز التعاون

MENAFN - Palestine News ) الدوحة / PNN - بحث سفير دولة فلسطين لدى دولة قطر فايز أبو الرب، مع رئيس أكاديمية الشرطة القطرية العميد عبد الرحمن ماجد السليطي، سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب الأمني والدورات التخصصية، والبرامج الأكاديمية المقدمة لوزارة الداخلية الفلسطينية.

وأعرب أبو الرب عن تقديره وشكره لدولة قطر الشقيقة، ممثلة بأكاديمية الشرطة، على دعمها المتواصل للداخلية الفلسطينية بجميع تشكيلاتها، من خلال توفير برامج تدريبية متقدمة ودورات نوعية تسهم في تعزيز قدراتهم المهنية وبناء مهاراتهم في المجالات الأمنية.

وأشار إلى أهمية هذا التعاون في دعم جهود تطوير المؤسسات الأمنية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه الشراكة تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتينة بين الشعبين الفلسطيني والقطري، وتجسد وقوف قطر الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات.

من جانبه، أكد السليطي حرص أكاديمية الشرطة القطرية على تقديم كل أشكال الدعم الممكنة، سواء عبر التدريب التخصصي أو البرامج الأكاديمية، مشيرًا إلى استعداد الأكاديمية لتعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق لتطوير البرامج المقدمة لوزارة الداخلية الفلسطينية، بما يساهم في بناء قدرات أمنية متقدمة قادرة على مواجهة التحديات.