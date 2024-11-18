أبو الرب يبحث مع رئيس أكاديمية الشرطة القطرية تعزيز التعاون

(MENAFN
- Palestine News Network
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الدوحة / PNN - بحث سفير دولة فلسطين لدى دولة قطر فايز أبو الرب، مع رئيس أكاديمية الشرطة القطرية العميد عبد الرحمن ماجد السليطي، سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب الأمني والدورات التخصصية، والبرامج الأكاديمية المقدمة لوزارة الداخلية الفلسطينية.
وأعرب أبو الرب عن تقديره وشكره لدولة قطر الشقيقة، ممثلة بأكاديمية الشرطة، على دعمها المتواصل للداخلية الفلسطينية بجميع تشكيلاتها، من خلال توفير برامج تدريبية متقدمة ودورات نوعية تسهم في تعزيز قدراتهم المهنية وبناء مهاراتهم في المجالات الأمنية.
وأشار إلى أهمية هذا التعاون في دعم جهود تطوير المؤسسات الأمنية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه الشراكة تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتينة بين الشعبين الفلسطيني والقطري، وتجسد وقوف قطر الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات.
من جانبه، أكد السليطي حرص أكاديمية الشرطة القطرية على تقديم كل أشكال الدعم الممكنة، سواء عبر التدريب التخصصي أو البرامج الأكاديمية، مشيرًا إلى استعداد الأكاديمية لتعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق لتطوير البرامج المقدمة لوزارة الداخلية الفلسطينية، بما يساهم في بناء قدرات أمنية متقدمة قادرة على مواجهة التحديات.
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