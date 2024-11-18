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أصحاب الهمم يهنئون وزير التنمية الاجتماعية الجديد ويشددون على ضرورة زيادة مخصصهم الشهري

11/18/2024 5:18:03 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬محمد‭ ‬القصاص


أعرب‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الهمم‭ ‬عن‭ ‬فرحتهم‭ ‬بوزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬العلوي‭ ‬بعد‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لتولي‭ ‬حقيبة‭ ‬الوزارة،‭ ‬معبرين‭ ‬عن‭ ‬تطلعهم‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬تغييرات‭ ‬إيجابية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬ظروف‭ ‬حياتهم‭ ‬وتعزيز‭ ‬حقوقهم‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬شدّد‭ ‬أصحاب‭ ‬الهمم‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تفعيل‭ ‬مطالبهم‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬عدم‭ ‬استثنائهم‭ ‬من‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ (‬مخصصهم‭ ‬الشهري‭) ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬إذ‭ ‬كانت‭ ‬تلك‭ ‬الزيادة‭ ‬التي‭ ‬ينتظرونها‭ ‬بشغف‭ ‬تمثل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬لهم‭ ‬تمكنهم‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬اليومية‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬حياتهم‭ ‬وتوفير‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬الأساسية‭. ‬

كما‭ ‬طالبوا‭ ‬بمعالجة‭ ‬القضايا‭ ‬الأخرى‭ ‬المتعلقة‭ ‬بشؤون‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬كتوفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬وتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬وتسهيل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬التعليم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬بيئات‭ ‬تأهيلية‭ ‬وتعليمية‭ ‬مناسبة‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬توفير‭ ‬المعدات‭ ‬المساعدة‭ ‬وتيسير‭ ‬استخدامها‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تنشيط‭ ‬رمز‭ ‬الإعاقة‭ ‬المثبت‭ ‬خلف‭ ‬البطاقة‭ ‬الذكية‭ ‬بنسب‭ ‬التخفيض‭ ‬على‭ ‬المحال‭ ‬التجارية‭ ‬بمختلف‭ ‬مناطق‭ ‬البحرين‭ ‬أسوة‭ ‬ببعض‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لتمكينهم‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

وأكدوا‭ ‬ضرورة‭ ‬التواصل‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بواسطة‭ ‬تشكيل‭ ‬لجان‭ ‬مشتركة‭ ‬تضم‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬أصحاب‭ ‬الهمم‭ ‬ووزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لمناقشة‭ ‬رؤاهم‭ ‬ومشاكلهم‭ ‬بشكل‭ ‬دوري،‭ ‬آملين‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الحقيبة‭ ‬الجديدة‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬نقطة‭ ‬انطلاق‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬تلقي‭ ‬الدعم‭ ‬لتحقيق‭ ‬أحلامهم‭ ‬وطموحاتهم‭.‬

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