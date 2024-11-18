أصحاب الهمم يهنئون وزير التنمية الاجتماعية الجديد ويشددون على ضرورة زيادة مخصصهم الشهري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: محمد القصاص
أعرب عدد كبير من أصحاب الهمم عن فرحتهم بوزير التنمية الاجتماعية أسامة بن صالح العلوي بعد حصوله على الثقة الملكية السامية لتولي حقيبة الوزارة، معبرين عن تطلعهم إلى تحقيق تغييرات إيجابية تسهم في تحسين ظروف حياتهم وتعزيز حقوقهم.
وفي هذا السياق شدّد أصحاب الهمم على أهمية تفعيل مطالبهم على رأسها عدم استثنائهم من الزيادة في (مخصصهم الشهري) التي تمت الموافقة عليها في السنوات الماضية من قبل الجهات التشريعية والتنفيذية إذ كانت تلك الزيادة التي ينتظرونها بشغف تمثل خطوة مهمة لهم تمكنهم من مواجهة التحديات اليومية وتسهم في تحسين جودة حياتهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية.
كما طالبوا بمعالجة القضايا الأخرى المتعلقة بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة كتوفير المزيد من الخدمات الصحية وتعزيز فرص العمل وتسهيل الوصول إلى التعليم من خلال توفير بيئات تأهيلية وتعليمية مناسبة مع التركيز على ضرورة توفير المعدات المساعدة وتيسير استخدامها والعمل على تنشيط رمز الإعاقة المثبت خلف البطاقة الذكية بنسب التخفيض على المحال التجارية بمختلف مناطق البحرين أسوة ببعض دول مجلس التعاون لتمكينهم من المشاركة الفعالة في المجتمع.
وأكدوا ضرورة التواصل المستمر مع وزارة التنمية الاجتماعية بواسطة تشكيل لجان مشتركة تضم ممثلين عن أصحاب الهمم ووزارة التنمية الاجتماعية لمناقشة رؤاهم ومشاكلهم بشكل دوري، آملين من دور الحقيبة الجديدة أن تكون نقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل لهم في تلقي الدعم لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم.
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