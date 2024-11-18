غارات على جنوب لبنان وحزب الله يتصدى لمحاولات التوغل الإسرائيلية

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN- واصل الجيش الإسرائيلي، الإثنين، عدوانه الواسع على لبنان وقصفه الذي يطاول بلدات في جنوب لبنان، وعدة مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى يوميا.

ودخل العدوان العسكري الإسرائيلي الواسع على لبنان يومه الـ57 على التوالي، حيث كثف الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية والقصف المدفعي، تزامنا مع تصدي حزب الله للتوغل البري في مناطق بالجنوب اللبناني.



وتبنى حزب الله 17 عملية تصدي لمحاولات التوغل البري في الجنوب، واستهداف مواقع وقواعد انتشار الجيش الإسرائيلي، وكذلك مهاجمة بلدات ومواقع إسرائيلية بالشمال بالطيران المسير والرشقات الصاروخية.

وشن الطيران الإسرائيلي غارات على عدة بلدات بقضاء صور جنوبي لبنان ومنطقة تول- النبطية، وبلدة الشهابية، بالتزامن مع قصف جوية استهدف مدينة صور، وسلسلة غارات جديدة على مدينة الخيام، بينما قصفت المدفعية أطراف بلدة طيردبا، وسقطت عدة قذائف مدفعية في خراج برج الملوك باتجاه سهل مرجعيون، وأخرى على محيط دار الحصاد في خراج برج الملوك.