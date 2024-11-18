غارات على جنوب لبنان وحزب الله يتصدى لمحاولات التوغل الإسرائيلية

(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيروت / PNN- واصل الجيش الإسرائيلي، الإثنين، عدوانه الواسع على لبنان وقصفه الذي يطاول بلدات في جنوب لبنان، وعدة مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى يوميا.
ودخل العدوان العسكري الإسرائيلي الواسع على لبنان يومه الـ57 على التوالي، حيث كثف الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية والقصف المدفعي، تزامنا مع تصدي حزب الله للتوغل البري في مناطق بالجنوب اللبناني.
وتبنى حزب الله 17 عملية تصدي لمحاولات التوغل البري في الجنوب، واستهداف مواقع وقواعد انتشار الجيش الإسرائيلي، وكذلك مهاجمة بلدات ومواقع إسرائيلية بالشمال بالطيران المسير والرشقات الصاروخية.
وشن الطيران الإسرائيلي غارات على عدة بلدات بقضاء صور جنوبي لبنان ومنطقة تول- النبطية، وبلدة الشهابية، بالتزامن مع قصف جوية استهدف مدينة صور، وسلسلة غارات جديدة على مدينة الخيام، بينما قصفت المدفعية أطراف بلدة طيردبا، وسقطت عدة قذائف مدفعية في خراج برج الملوك باتجاه سهل مرجعيون، وأخرى على محيط دار الحصاد في خراج برج الملوك.
MENAFN18112024000205011050ID1108896374
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.