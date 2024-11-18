مدرب الفدائي: لا بديل عن الفوز أمام كوريا الجنوبية رغم الغيابات المؤثرة

MENAFN - Palestine News ) عمان / PNN- أكد المدير الفني لمنتخبنا الوطني التونسي مكرم دبوب، أن الفدائي سيدخل مباراته غدا الثلاثاء أمام كوريا الجنوبية التي ستقام في العاصمة الأردنية من أجل تحقيق الفوز، رغم صعوبة المهمة أمام متصدر المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال دبوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة والذي عقد اليوم الإثنين في العاصمة الأردنية، عمّان، إن المباراة ضد كوريا الجنوبية، صعبة، لا سيما أنه يمتلك لاعبين مميزين خاصة في خط الهجوم.

واعتبر أن وضعيتنا في المجموعة تحتم علينا اللعب من أجل الفوز، مؤكدا أن اللاعبين سيقاتلون في الملعب للظفر بالنقاط الثلاث، والحفاظ على آمالنا في المشوار إلى المونديال.

وأشار إلى عودة تامر صيام وكاميلو سالدانا بعد أن كانا موقوفين في المباراة السابقة ضد عُمان، ويغيب كل من: محمود أبو وردة، ومحمد خليل، وعطاء جابر، ووسام أبو علي، لأسباب مختلفة.

واعتبر مدرب الفدائي أن هذه الغيابات مؤثرة، ولكن "ثقتي عالية في اللاعبين البدلاء".

وحول تراجع النتائج رغم الأداء الكبير الذي قدمه المنتخب في مشوار التصفيات، قال دبوب: "غاب عنا التوفيق في المباريات الماضية رغم المستويات العالية التي قدمها اللاعبون. ونتمنى أن نستغل الفرص التي قد تتاح لنا أمام كوريا الجنوبية ونسجل الأهداف".

ودعا دبوب الأشقاء الأردنيين وجماهير الفدائي في المملكة للحضور إلى إستاد عمّان الدولي وتشجيع اللاعبين، معتبرا أن وجودهم يمنح حافزا كبيرا للاعبين من أجل تقديم أقصى من لديهم.

بدوره، أكد رامي حمادة، حارس مرمى الفدائي، أن المباراة ضد الشمشون الكوري "لا تقبل القسمة على اثنين، ولا شيء مستحيل في كرة القدم"، مشددا أن "هدفنا الأول والأخير هو الفوز".

ونظرا للظروف التي يمر بها أبناء شعبنا، وعد رامي بأن يبذل اللاعبون أقصى طاقاتهم من أجل إسعاد الجماهير.