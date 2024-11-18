مدرب الفدائي: لا بديل عن الفوز أمام كوريا الجنوبية رغم الغيابات المؤثرة

(MENAFN
- Palestine News Network
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عمان / PNN- أكد المدير الفني لمنتخبنا الوطني التونسي مكرم دبوب، أن الفدائي سيدخل مباراته غدا الثلاثاء أمام كوريا الجنوبية التي ستقام في العاصمة الأردنية من أجل تحقيق الفوز، رغم صعوبة المهمة أمام متصدر المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وقال دبوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة والذي عقد اليوم الإثنين في العاصمة الأردنية، عمّان، إن المباراة ضد منتخب كوريا الجنوبية، صعبة، لا سيما أنه يمتلك لاعبين مميزين خاصة في خط الهجوم.
واعتبر أن وضعيتنا في المجموعة تحتم علينا اللعب من أجل الفوز، مؤكدا أن اللاعبين سيقاتلون في الملعب للظفر بالنقاط الثلاث، والحفاظ على آمالنا في المشوار إلى المونديال.
وأشار إلى عودة تامر صيام وكاميلو سالدانا بعد أن كانا موقوفين في المباراة السابقة ضد عُمان، ويغيب كل من: محمود أبو وردة، ومحمد خليل، وعطاء جابر، ووسام أبو علي، لأسباب مختلفة.
واعتبر مدرب الفدائي أن هذه الغيابات مؤثرة، ولكن "ثقتي عالية في اللاعبين البدلاء".
وحول تراجع النتائج رغم الأداء الكبير الذي قدمه المنتخب في مشوار التصفيات، قال دبوب: "غاب عنا التوفيق في المباريات الماضية رغم المستويات العالية التي قدمها اللاعبون. ونتمنى أن نستغل الفرص التي قد تتاح لنا أمام كوريا الجنوبية ونسجل الأهداف".
ودعا دبوب الأشقاء الأردنيين وجماهير الفدائي في المملكة للحضور إلى إستاد عمّان الدولي وتشجيع اللاعبين، معتبرا أن وجودهم يمنح حافزا كبيرا للاعبين من أجل تقديم أقصى من لديهم.
بدوره، أكد رامي حمادة، حارس مرمى الفدائي، أن المباراة ضد الشمشون الكوري "لا تقبل القسمة على اثنين، ولا شيء مستحيل في كرة القدم"، مشددا أن "هدفنا الأول والأخير هو الفوز".
ونظرا للظروف التي يمر بها أبناء شعبنا، وعد رامي بأن يبذل اللاعبون أقصى طاقاتهم من أجل إسعاد الجماهير.
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