بدء عرض برنامج ((الرفة)) المتخصص في شؤون سباقات الخيل على منصة ((شاهد))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

في‭ ‬خطوة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إبراز‭ ‬أهمية‭ ‬قطاع‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬مواسم‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬إقبالٍ‭ ‬كبير‭ ‬للمشاركة‭ ‬من‭ ‬الاسطبلات‭ ‬العالمية‭ ‬والملاك‭ ‬والفرسان‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬بدأت‭ ‬منصة‭ ‬شاهد‭ ‬عرض‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬الرفة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬ينتجه‭ ‬وينفذه‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬الواعدة،‭ ‬ليقدم‭ ‬لجمهور‭ ‬المنصة‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬موسم‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرفة‭ ‬بالصخير‭.‬

ويأتي‭ ‬عرض‭ ‬البرنامج‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬شاهد‭ ‬كجزءٍ‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والترويج‭ ‬لها‭ ‬إقليميًا‭ ‬ودوليًا‭ ‬باعتبارها‭ ‬وجهة‭ ‬ريادية‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬الخيل،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ما‭ ‬يحمله‭ ‬البرنامج‭ ‬من‭ ‬تغطيات‭ ‬شاملة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬بهذه‭ ‬الرياضة‭ ‬العريقة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬