بدء عرض برنامج ((الرفة)) المتخصص في شؤون سباقات الخيل على منصة ((شاهد))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
في خطوة تهدف إلى إبراز أهمية قطاع سباقات الخيل في مملكة البحرين وتسليط الضوء على مجريات مواسم سباقات الخيل في مملكة البحرين وما تشهده من إقبالٍ كبير للمشاركة من الاسطبلات العالمية والملاك والفرسان من مختلف أنحاء العالم، بدأت منصة شاهد عرض برنامج «الرفة» الذي ينتجه وينفذه فريق من الكوادر البحرينية الواعدة، ليقدم لجمهور المنصة آخر مستجدات موسم سباقات الخيل في مملكة البحرين من على مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفة بالصخير.
ويأتي عرض البرنامج على منصة شاهد كجزءٍ من الجهود المستمرة التي تصب في تعزيز مكانة مملكة البحرين والترويج لها إقليميًا ودوليًا باعتبارها وجهة ريادية في رياضة الفروسية وسباقات الخيل، إلى جانب ما يحمله البرنامج من تغطيات شاملة تسهم في زيادة الوعي بهذه الرياضة العريقة في مملكة البحرين والمنطقة بشكل عام.
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