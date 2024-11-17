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إصابات بالاختناق واعتقال شابين خلال اقتحام الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم

11/17/2024 7:10:09 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN- أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين، خلال اقتحامها مساء اليوم الأحد بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مراسلتنا بأن قوات الاحتلال تمركزت في محيط الجامع الكبير ومنطقة البوابة في البلدة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين، عُرف من بينهما الشاب إبراهيم أيمن صبري، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

تأتي هذه الاعتداءات ضمن سلسلة من الاقتحامات التي تشهدها بلدة الخضر بشكل متكرر، ما يزيد من معاناة المواطنين في المنطقة

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