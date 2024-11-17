إصابات بالاختناق واعتقال شابين خلال اقتحام الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN- أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين، خلال اقتحامها مساء اليوم الأحد بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وأفادت مراسلتنا بأن قوات الاحتلال تمركزت في محيط الجامع الكبير ومنطقة البوابة في البلدة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين، عُرف من بينهما الشاب إبراهيم أيمن صبري، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.
تأتي هذه الاعتداءات ضمن سلسلة من الاقتحامات التي تشهدها بلدة الخضر بشكل متكرر، ما يزيد من معاناة المواطنين في المنطقة
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