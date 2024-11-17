الملك: الأردن يمضي قدما في تنفيذ مسارات التحديث رغم تحديات المنطقة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأحد، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات زيليانا زوفكو.
وأكد جلالته خلال اللقاء مضي الأردن قدما في تنفيذ مسارات التحديث، رغم تحديات المنطقة، مبينا أن الانتخابات النيابية الأخيرة هي المرحلة الأولى من ثلاث مراحل تدريجية للتحديث السياسي، القائم على تشجيع العمل الحزبي البرامجي وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة.
وثمن جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، جهود الاتحاد الأوروبي في مراقبة العملية الانتخابية، ودعمه المستمر لجهود التنمية بالمملكة في مختلف المجالات.
وتناول اللقاء التطورات الإقليمية، والمساعي المبذولة لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، والجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة.
بدورها، أشادت رئيسة البعثة بجهود التحديث السياسي في المملكة، ومنها إجراء الانتخابات لمجلس النواب العشرين.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير كريستوف كاتزيسافاس.
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