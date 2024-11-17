مدينة الشيخ شخبوط الطبية تحقق إنجازاً بارزاً في علاج الرجفان الأذيني

(MENAFN
- 9Yards media
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أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة،15 نوفمبر 2024: نجحت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إحدى أكبر المستشفيات في دولة الإمارات للرعاية المعقّدة والحرجة، وإحدى المنشآت الطبية التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، في تحقيق إنجاز جراحي بارز من خلال إجراء أول عملية استئصال بالمجال النبضي للرجفان الأذيني في أبوظبي.
وحققت مدينة الشيخ شخبوط الطبية نجاحاً كبيراً في علاج حالتين معقدتين للرجفان الأذيني، وهي حالة قلبية حرجة للغاية تتميز بنبض القلب السريع وغير المنتظم، حيث عانى المريضين من الخفقان وضيق التنفس وألم الصدر الذي استمر رغم تلقيهما للعلاج الطبي التقليدي.
وبعد إجراء التقييم الشامل من قبل فريق متعدد التخصصات في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، تم أخذ خيارين اثنين في الاعتبار هما، إما زيادة جرعات الأدوية المضادة لاضطراب ضربات القلب أو استخدام نهج متقدم وهو الاستئصال بالمجال النبضي. اختار الفريق الطبي المضي قُدماً في النهج المتقدم لعلاج الحالتين، وتم اتخاذ القرار بناءً على محدودية فعالية الأدوية التقليدية الحالية، والمضاعفات المحتملة المرتبطة بزيادة جرعة العلاج الدوائي.
أُجريت هذه الجراحة الرائدة بقيادة وإشراف الدكتور عمر الفلاسي، استشاري متخصص في أمراض القلب والفيزيولوجيا الكهربائية للقلب، ونائب رئيس قسم أمراض القلب، والمدير المسؤول عن الفيزيولوجيا الكهربائية للقلب، وبمشاركة الدكتور ماريو نجيم، استشاري أمراض القلب والفيزيولوجيا الكهربائية للقلب في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وبدعم من الدكتور يوسف العطار، استشاري ورئيس قسم أمراض القلب.
وفي تصريحه على هذه الجراحة الناجحة قال الدكتور عمر الفلاسي: "أُعبّر عن سعادتي بقيادة الفريق الطبي في هذا الإنجاز المُميّز، الذي استخدمنا فيه أحدث الابتكارات والتقنيات المتاحة لعلاج الرجفان الأذيني، حيث نؤكد من خلال اعتمادنا على هذا النهج الآمن والفعّال والمبتكر على التزامنا بتوفير أعلى معايير الرعاية الصحية القلبية لمرضانا."
وقبل إدخال تقنية الاستئصال بالمجال النبضي، كانت تستخدم على نطاق واسع العلاجات التقليدية مثل الاستئصال بالترددات الراديوية أو الاستئصال بالتبريد، وعلى الرغم من فعاليتها، إلا أن هذه الطرق كان لها بعض الآثار الجانبية بسبب طاقتها الحرارية، في حين أن تقنية الاستئصال بالمجال النبضي آمنة من هذه الناحية ولا تسبب أي مضاعفات بالرئتين أو المريء أو الأعصاب أو الأنسجة المحيطة الأخرى، كما أن هذه التقنية تقلل من وقت العملية، مما يَحُدّ من المضاعفات ويعزّز صحة المريض.
وبصفتها مؤسسة رائدة في التحوّل والتطور أكدت مدينة الشيخ شخبوط الطبية على التزامها الراسخ والدائم في تبني أحدث التقنيات والإجراءات المبتكرة في تقديم الرعاية الصحية المتخصصة للمرضى. وأشاد الدكتور عبد القادر المصعبي، الرئيس الطبي التنفيذي بالإنابة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، بالعمل الاستثنائي للدكتور الفلاسي والدكتور نجيم والفريق متعدد التخصصات، قائلاً: "إن هذا الإنجاز يؤكد على مُضينا قُدماً نحو حقبة جديدة في علاج الرجفان الأذيني وكُلنا فخر بتقديم هذه العلاجات المتخصصة لمرضانا".
وتجدر الإشارة إلى أن مدينة الشيخ شخبوط الطبية تتولى دوراً ريادياً في الرعاية الصحية وتطبيق الابتكارات الرائدة لتحسين تجربة المرضى بشكل عام، ووضع معايير جديدة في الرعاية الصحية والخدمات العلاجية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.
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