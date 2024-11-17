التميمي تبحث مع وكيل وزارة الانتقال الطاقي والبيئة المغربي التعاون البيئي

(MENAFN
- Palestine News Network
)
باكو / PNN - بحثت رئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، مع وكيل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والبيئة المغربي زكريا حشلاف، سبل التعاون في القضايا البيئية.
وناقش اللقاء الذي جرى على هامش المشارك في مؤتمر المناخ "كوب 29" المقام في عاصمة أذربيجان باكو، عددا من القضايا البيئية وخاصة موضوع التنوع الحيوي، والاستفادة من التجربة المغربية في إعداد قانون البيئة، وكذلك التشريعات والأحكام الخاصة باستخدام مناطق التنوع الحيوي للمشاريع التنموية.
واتفق الطرفان على ضرورة استمرار المتابعة والتواصل وتبادل الخبرات، كما أبدى الجانب المغربي تزويد سلطة جودة البيئة بنسخة من هذه التشريعات والأحكام.
MENAFN17112024000205011050ID1108894434
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.