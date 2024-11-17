Sunday, 17 November 2024 05:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التميمي تبحث مع وكيل وزارة الانتقال الطاقي والبيئة المغربي التعاون البيئي

11/17/2024 7:09:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) باكو / PNN - بحثت رئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، مع وكيل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والبيئة المغربي زكريا حشلاف، سبل التعاون في القضايا البيئية.

وناقش اللقاء الذي جرى على هامش المشارك في مؤتمر المناخ "كوب 29" المقام في عاصمة أذربيجان باكو، عددا من القضايا البيئية وخاصة موضوع التنوع الحيوي، والاستفادة من التجربة المغربية في إعداد قانون البيئة، وكذلك التشريعات والأحكام الخاصة باستخدام مناطق التنوع الحيوي للمشاريع التنموية.

واتفق الطرفان على ضرورة استمرار المتابعة والتواصل وتبادل الخبرات، كما أبدى الجانب المغربي تزويد سلطة جودة البيئة بنسخة من هذه التشريعات والأحكام.

MENAFN17112024000205011050ID1108894434

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث