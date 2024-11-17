التميمي تبحث مع وكيل وزارة الانتقال الطاقي والبيئة المغربي التعاون البيئي

MENAFN - Palestine News ) باكو / PNN - بحثت رئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، مع وكيل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والبيئة المغربي زكريا حشلاف، سبل التعاون في القضايا البيئية.

وناقش اللقاء الذي جرى على هامش المشارك في مؤتمر المناخ "كوب 29" المقام في عاصمة أذربيجان باكو، عددا من القضايا البيئية وخاصة موضوع التنوع الحيوي، والاستفادة من التجربة المغربية في إعداد قانون البيئة، وكذلك التشريعات والأحكام الخاصة باستخدام مناطق التنوع الحيوي للمشاريع التنموية.

واتفق الطرفان على ضرورة استمرار المتابعة والتواصل وتبادل الخبرات، كما أبدى الجانب المغربي تزويد سلطة جودة البيئة بنسخة من هذه التشريعات والأحكام.