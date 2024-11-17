حملة جيل صحي: معلومات الصحة الانجابية و الجنسية العلمية في متناول الشباب

MENAFN - Amman Net) بدأ تداول عبارة اسمي موجود بعد أن قامت فتاة عزباء تبلغ من العمر الواحد والعشرون عاما بالذهاب إلى أحد مراكز الصحية الشاملة لأخذ استشارة في مواضيع الصحة الانجابية والجنسية و تم رفض إعطائها الاستشارة اللازمة بسبب أنها غير متزوجة و اسمها غير موجود لأخذ حقها في الرعاية الصحية مما جعل شباب و شابات مسارنا يبحثون في الأمر و ينظمون حملة مناصرة و كسب تأييد و أطلقوا عليها حملة جيل صحي.

بالرغم من أن الأردن من الدول التي تراعي مواضيع الصحة الانجابية و الجنسية الا أنه اثبت المسح الديموغرافي الاخير أن 25٪ من الأطفال الاردنيين متزوجين قبل أن تبلغ 18 عاما علما أن مواضيع الصحة الانجابية و الجنسية لا تتضمن فقط المتزوجين ولكن حسب الاستراتيجية الوطنية للصحة الانجابية و الجنسية للأعوام (2020-2030) حيث شملت محور الخدمات و المعلومات والذي يتحقق من خلال توفير خدمات و معلومات صحة جنسية وانجابية و مدمجة ومتكاملة ذات جودة لكافة السكان (الأفراد) في كافة مناطق المملكة.

قام شباب وشابات مسارنا ضمن حملة جيل صحي بالبحث في الأماكن التي يلجأ إليها الشباب لأخذ المعلومات فيما يتعلق بمواضيع الصحة الانجابية و الجنسية و كانت الفئة الأكبر يأخذون المعلومات من الصيدليات و الفئة الأخرى من الانترنت. القليل من العيادات الخاصة بسبب الكلفة المادية المترتبة َمن الاستشارات وكان بعض الصيادلة يواجهون مشكلة عدم وجود المعلومات المتخصصة للصحة الانجابية و الجنسية خصوصا لفئة الشباب مما يصبح الموضوع أصعب لأخذ الاستشارة.

أشار وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إن خدمات الأمومة و الطفولة و تنظيم الأسرة تقدم في جميع المراكز التابعة للوزارة مجانا، من قبل كوادر صحية مؤهلة في نحو 520 مركزا، حيث تشمل خدمات رعاية الام في أثناء الحمل و ما بعد الولادة و رعاية الطفل حتى عمر خمس سنوات و خدمات تنظيم الأسرة و خدمات المشورة و التثقيف الصحي بالإضافة إلى خدمات تقديم المطاعيم للأمهات الحوامل و الأطفال و الكشف المبكر عن سرطان الثدي و التحري عن العنف الأسري و لكن لا يوجد هنالك خدمة متخصصة للشباب في هذه المراكز.

أضافت نادين الردايدة منسقة مشروع مسارنا المنفذ من قبل درابزين للتنمية البشرية بدعم من منظمة اوكسفام أن الهدف الأساسي لحملة جيل صحي أن يتم شمل اسم الشباب و الشابات من ضمن قسم الأمومة و الطفولة ليصبح الأمومة َ الطفولة و الشباب لكي يتم تقديم الاستشارات لهم بشكل أساسي و توزيع المعرفة و الوعي للشباب انه اسمك موجود في هذا القسم و تستطيع اخذ جميع الاستشارات المتعلقة بصحتك في مواضيع الصحة الانجابية و الجنسية بشكل مجاني لأنه حق اساسي من حقوق الرعاية الصحية.

و ورد في مؤتمر التشبيك و التعلم " نحن نقود نحو تحقيق الحقوق الصحة الجنسية و الانجابية والقدرة على الصمود" إلزامية وجود و إتاحة و تقديم خدمات صحة انجابيه و جنسية في المرافق الصحية التابعة للقطاع العام بشكل شمولي و دامج بما يشمل الفتيات و النساء و الشباب بمختلف الأدوار الاجتماعية و اليافعين و اليافعات دون تمييز و شمولية الأشخاص من ذوي الإعاقة .

أشار شباب فريق مسارنا إلى وجود بعض التحديات من قبل صناع القرار في اتخاذ بعض الإجراءات لضمان وصولهم إلى الخدمات المطلوبة و كانت احد الأسباب التكلفة المادية المترتبة على تغيير المسمى من حيث عدم وجود الكوادر الطبية المتخصصه للشباب و تغيير لافتات الأقسام في المراكز بالرغم ان قام المجلس الأعلى للسكان عام 2017 بإعداد ملخص سياسات خدمات صحيه صديقه للشباب في مجال الصحة الانجابية والجنسية حيث شخص الملخص واقع حال تقديم خدمات صحة انجابيه للشباب في الأردن و كان من أبرز التحديات : حساسيه تقديم الخدمة ثقافيا واجتماعيا وهنالك ضعف في تناول قضايا الصحة الانجابية والجنسية حسب المنهاج الدراسي، ولجوء الشباب عادة إلى المعلومات من شبكات التواصل الاجتماعي و الأصدقاء ممن لديهم تجارب سابقة و تبين من خلال مقابلة بعض المؤسسات المقدمة للخدمات الصحية بأن الخدمات و الأنشطة المتوفرة لا تعتمد على معايير وطنية، ولا تتوفر هذه المعايير على مستوى القطاع العام.

ما زال فريق شباب و شابات مسارنا حنين الكرمي، حسام الدين الإبراهيم، ابراهيم ابو رمان، مرح العبادي، أسراء الزعبي، العنود العبيسات، بلقيس العبادي، جنان شاويش، روند الدسة، هاشم الصمادي، شادي العشيبات، بكر الخلفيات تالا درس، ايات الضميري ، وعد الخطيب، بشرى عقلوفي ، بشرى محادين، اسلام الشاذلي، اكرم كامل مستمرين في حملة جيل صحي إلى أن ينشروا الوعي في مدة اهميه إشراك الشباب في مواضيع الصحة الانجابية و الجنسية و اخذ حقوقهم الكاملة و اخذ الاستشارة اللازمة و يسلطون الضوء على القضية.