حملة جيل صحي: معلومات الصحة الانجابية و الجنسية العلمية في متناول الشباب

(MENAFN
- Amman Net) بدأ تداول عبارة اسمي موجود بعد أن قامت فتاة عزباء تبلغ من العمر الواحد والعشرون عاما بالذهاب إلى أحد مراكز الصحية الشاملة لأخذ استشارة في مواضيع الصحة الانجابية والجنسية و تم رفض إعطائها الاستشارة اللازمة بسبب أنها غير متزوجة و اسمها غير موجود لأخذ حقها في الرعاية الصحية مما جعل شباب و شابات مسارنا يبحثون في الأمر و ينظمون حملة مناصرة و كسب تأييد و أطلقوا عليها حملة جيل صحي.
بالرغم من أن الأردن من الدول التي تراعي مواضيع الصحة الانجابية و الجنسية الا أنه اثبت المسح الديموغرافي الاخير أن 25٪ من الأطفال الاردنيين متزوجين قبل أن تبلغ 18 عاما علما أن مواضيع الصحة الانجابية و الجنسية لا تتضمن فقط المتزوجين ولكن حسب الاستراتيجية الوطنية للصحة الانجابية و الجنسية للأعوام (2020-2030) حيث شملت محور الخدمات و المعلومات والذي يتحقق من خلال توفير خدمات و معلومات صحة جنسية وانجابية و مدمجة ومتكاملة ذات جودة لكافة السكان (الأفراد) في كافة مناطق المملكة.
قام شباب وشابات مسارنا ضمن حملة جيل صحي بالبحث في الأماكن التي يلجأ إليها الشباب لأخذ المعلومات فيما يتعلق بمواضيع الصحة الانجابية و الجنسية و كانت الفئة الأكبر يأخذون المعلومات من الصيدليات و الفئة الأخرى من الانترنت. القليل من العيادات الخاصة بسبب الكلفة المادية المترتبة َمن الاستشارات وكان بعض الصيادلة يواجهون مشكلة عدم وجود المعلومات المتخصصة للصحة الانجابية و الجنسية خصوصا لفئة الشباب مما يصبح الموضوع أصعب لأخذ الاستشارة.
أشار وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إن خدمات الأمومة و الطفولة و تنظيم الأسرة تقدم في جميع المراكز التابعة للوزارة مجانا، من قبل كوادر صحية مؤهلة في نحو 520 مركزا، حيث تشمل خدمات رعاية الام في أثناء الحمل و ما بعد الولادة و رعاية الطفل حتى عمر خمس سنوات و خدمات تنظيم الأسرة و خدمات المشورة و التثقيف الصحي بالإضافة إلى خدمات تقديم المطاعيم للأمهات الحوامل و الأطفال و الكشف المبكر عن سرطان الثدي و التحري عن العنف الأسري و لكن لا يوجد هنالك خدمة متخصصة للشباب في هذه المراكز.
أضافت نادين الردايدة منسقة مشروع مسارنا المنفذ من قبل درابزين للتنمية البشرية بدعم من منظمة اوكسفام أن الهدف الأساسي لحملة جيل صحي أن يتم شمل اسم الشباب و الشابات من ضمن قسم الأمومة و الطفولة ليصبح الأمومة َ الطفولة و الشباب لكي يتم تقديم الاستشارات لهم بشكل أساسي و توزيع المعرفة و الوعي للشباب انه اسمك موجود في هذا القسم و تستطيع اخذ جميع الاستشارات المتعلقة بصحتك في مواضيع الصحة الانجابية و الجنسية بشكل مجاني لأنه حق اساسي من حقوق الرعاية الصحية.
و ورد في مؤتمر التشبيك و التعلم " نحن نقود نحو تحقيق الحقوق الصحة الجنسية و الانجابية والقدرة على الصمود" إلزامية وجود و إتاحة و تقديم خدمات صحة انجابيه و جنسية في المرافق الصحية التابعة للقطاع العام بشكل شمولي و دامج بما يشمل الفتيات و النساء و الشباب بمختلف الأدوار الاجتماعية و اليافعين و اليافعات دون تمييز و شمولية الأشخاص من ذوي الإعاقة .
أشار شباب فريق مسارنا إلى وجود بعض التحديات من قبل صناع القرار في اتخاذ بعض الإجراءات لضمان وصولهم إلى الخدمات المطلوبة و كانت احد الأسباب التكلفة المادية المترتبة على تغيير المسمى من حيث عدم وجود الكوادر الطبية المتخصصه للشباب و تغيير لافتات الأقسام في المراكز بالرغم ان قام المجلس الأعلى للسكان عام 2017 بإعداد ملخص سياسات خدمات صحيه صديقه للشباب في مجال الصحة الانجابية والجنسية حيث شخص الملخص واقع حال تقديم خدمات صحة انجابيه للشباب في الأردن و كان من أبرز التحديات : حساسيه تقديم الخدمة ثقافيا واجتماعيا وهنالك ضعف في تناول قضايا الصحة الانجابية والجنسية حسب المنهاج الدراسي، ولجوء الشباب عادة إلى المعلومات من شبكات التواصل الاجتماعي و الأصدقاء ممن لديهم تجارب سابقة و تبين من خلال مقابلة بعض المؤسسات المقدمة للخدمات الصحية بأن الخدمات و الأنشطة المتوفرة لا تعتمد على معايير وطنية، ولا تتوفر هذه المعايير على مستوى القطاع العام.
ما زال فريق شباب و شابات مسارنا حنين الكرمي، حسام الدين الإبراهيم، ابراهيم ابو رمان، مرح العبادي، أسراء الزعبي، العنود العبيسات، بلقيس العبادي، جنان شاويش، روند الدسة، هاشم الصمادي، شادي العشيبات، بكر الخلفيات تالا درس، ايات الضميري ، وعد الخطيب، بشرى عقلوفي ، بشرى محادين، اسلام الشاذلي، اكرم كامل مستمرين في حملة جيل صحي إلى أن ينشروا الوعي في مدة اهميه إشراك الشباب في مواضيع الصحة الانجابية و الجنسية و اخذ حقوقهم الكاملة و اخذ الاستشارة اللازمة و يسلطون الضوء على القضية.
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