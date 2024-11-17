تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البر الرئيسي للصين بنسبة 29.8 بالمئة

(MENAFN
) تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البر الرئيسي للصين بنسبة 29.8 بالمئة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة الصينية. وعلى الرغم من الانخفاض العام في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد زاد عدد الشركات الجديدة المستثمرة أجنبيًا في الصين بنسبة 11.8 بالمئة، حيث تم تأسيس 46,893 شركة جديدة بين يناير وأكتوبر.
استقطب قطاع التصنيع التكنولوجي المتقدم أكبر حصة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث جذب 80.18 مليار يوان، وهو ما يعادل 11.6 بالمئة من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يمثل زيادة طفيفة بلغت 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما شهدت قطاعات أخرى نموًا ملحوظًا، حيث زادت الاستثمارات في تصنيع المعدات والأجهزة الطبية بنسبة 61.7 بالمئة، بينما ارتفعت الاستثمارات في تصنيع الحواسيب ومعدات المكاتب بنسبة 48.8 بالمئة.
من حيث البلدان المصدرة للاستثمار، شهدت الاستثمارات من ألمانيا وأستراليا نموًا إيجابيًا، حيث زادت بنسبة 7.5 بالمئة و6 بالمئة على التوالي مقارنة بالعام الماضي. وهذا يبرز استمرار تدفق الاستثمارات من هذين البلدين على الرغم من الانخفاض العام في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي الوقت نفسه، بلغت قيمة صناديق الأسهم الخاصة في الصين 19.93 تريليون يوان (حوالي 2.8 تريليون دولار) بنهاية أكتوبر. وكان لصناديق الاستثمار في الأسهم الحصة الأكبر من هذه القيمة، حيث بلغت 10.93 تريليون يوان، تلتها صناديق الاستثمار في الأوراق المالية وصناديق رأس المال المغامر. وبلغ إجمالي عدد صناديق الاستثمار الخاصة في الصين 147,037 صندوقًا بنهاية الشهر الماضي.
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