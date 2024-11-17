أسعار النفط تنخفض بنسبة 2 بالمئة وسط مخاوف المستثمرين من ضعف الطلب الصيني

(MENAFN
) انخفضت أسعار النفط بنسبة 2 بالمئة في نهاية تداولات يوم الجمعة، مسجلة خسائر أسبوعية كبيرة وسط مخاوف المستثمرين من ضعف الطلب الصيني وإمكانية تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. تراجعت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 1.52 دولار، أو 2.09 بالمئة، لتصل إلى 71.04 دولارًا للبرميل، في حين انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط (WTI) الأمريكية بمقدار 1.68 دولار، أو 2.45 بالمئة، لتصل إلى 67.02 دولارًا.
على أساس أسبوعي، سجلت أسعار النفط انخفاضات ملحوظة، حيث تراجعت عقود خام برنت الآجلة بنسبة 4 بالمئة، وعقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5 بالمئة. ويأتي هذا التراجع المستمر في الأسعار نتيجة لمجموعة من العوامل، بما في ذلك المخاوف بشأن الطلب وظروف السوق.
أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء في الصين أن نشاط تكرير النفط في المصافي الصينية انخفض بنسبة 4.6 بالمئة في أكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وهذا يعد الشهر السابع على التوالي من الانخفاض السنوي، وذلك بسبب إغلاق بعض المصانع وتخفيض معدلات التشغيل في المصافي الصغيرة المستقلة.
بالنظر إلى المستقبل، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز المعروض العالمي من النفط الطلب في عام 2025، حتى إذا استمرت تخفيضات مجموعة أوبك+، التي تشمل دول أوبك وحلفاء مثل روسيا. تعكس التوقعات زيادة الإنتاج من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين غير أعضاء في أوبك+، مما سيؤدي إلى تجاوز الطلب المتباطئ. كما رفعت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب في 2024 بزيادة 60,000 برميل يوميًا إلى 920,000 برميل يوميًا، بينما أبقت على توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2025 دون تغيير عند 990,000 برميل يوميًا.
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