صافى الأصول الأجنبية للبنك المركزى يرتفع 168.5 مليون دولار فى أكتوبر

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع صافى الأصول الأجنبية للبنك المركزى خلال أكتوبر الماضى بنحو 168.5 مليون دولار بحسب بيانات المنشورة على موقعه الإلكترونى.

ووصل صافى الأصول الأجنبية للبنك المركزى إلى 520 مليار جنيه تعادل 10.625 مليار دولار عند متوسط سعر صرف 48.95 جنيه للدولار وهو السعر المُسجل بنهاية أكتوبر الماضى، وذلك مقابل 505 مليارات جنيه تعادل 10.457 مليار دولار عند متوسط سعر 48.3 جنيه للدولار، بنهاية سبتمبر.

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وتلقى صافى الأصول الأجنبية للبنك المركزى دفعة قوية من صفقة رأس الحكمة بدعم من تحويل ودائع دولارية بقيمة 11 مليار دولار إلى الجنيه المصرى، وسداده للجانب الإماراتى، بجانب 24 مليار دولار تدفقات مباشرة مكنت“المركزى” من تنفيذ إصلاح سعر الصرف.

وبعد تحرير سعر الصرف تلاشت السوق الموازية وتدفقت استثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة، وتعافت بعدها تدريجيًا تحويلات المصريين بالخارج التى نمت 36.4% على أساس سنوى فى أول 8 أشهر من العام الحالى لتجاوز 18 مليار دولار.

واستفاد البنك المركزى من ارتفاع أسعار الذهب عالميًا إذ زادت قيمة أصوله من الذهب التى تزيد عن 4 ملايين أوقية بنحو 33% فى أول 10 أشهر من العام نتيجة زيادة أسعار الذهب العالمية بنحو 32% وإضافته 18 ألف أوقية من الذهب.

وحد من ذلك التعافى انخفاض إيرادات قناة السويس بسبب استمرار الحرب فى غزة، إذ فقدت مصر نحو 61% من إيرادات قناة السويس خلال أول 9 أشهر من العام الحالى لتسجل نحو 2.8 مليار دولار مقابل 7.2 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى.