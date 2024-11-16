صافى الأصول الأجنبية للبنك المركزى يرتفع 168.5 مليون دولار فى أكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع صافى الأصول الأجنبية للبنك المركزى خلال أكتوبر الماضى بنحو 168.5 مليون دولار بحسب بيانات البنك المركزى
المنشورة على موقعه الإلكترونى.
ووصل صافى الأصول الأجنبية للبنك المركزى إلى 520 مليار جنيه تعادل 10.625 مليار دولار عند متوسط سعر صرف 48.95 جنيه للدولار وهو السعر المُسجل بنهاية أكتوبر الماضى، وذلك مقابل 505 مليارات جنيه تعادل 10.457 مليار دولار عند متوسط سعر 48.3 جنيه للدولار، بنهاية سبتمبر.
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وتلقى صافى الأصول الأجنبية للبنك المركزى دفعة قوية من صفقة رأس الحكمة بدعم من تحويل ودائع دولارية بقيمة 11 مليار دولار إلى الجنيه المصرى، وسداده للجانب الإماراتى، بجانب 24 مليار دولار تدفقات مباشرة مكنت“المركزى” من تنفيذ إصلاح سعر الصرف.
وبعد تحرير سعر الصرف تلاشت السوق الموازية وتدفقت استثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة، وتعافت بعدها تدريجيًا تحويلات المصريين بالخارج التى نمت 36.4% على أساس سنوى فى أول 8 أشهر من العام الحالى لتجاوز 18 مليار دولار.
واستفاد البنك المركزى من ارتفاع أسعار الذهب عالميًا إذ زادت قيمة أصوله من الذهب التى تزيد عن 4 ملايين أوقية بنحو 33% فى أول 10 أشهر من العام نتيجة زيادة أسعار الذهب العالمية بنحو 32% وإضافته 18 ألف أوقية من الذهب.
وحد من ذلك التعافى انخفاض إيرادات قناة السويس بسبب استمرار الحرب فى غزة، إذ فقدت مصر نحو 61% من إيرادات قناة السويس خلال أول 9 أشهر من العام الحالى لتسجل نحو 2.8 مليار دولار مقابل 7.2 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى.
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