الملكية للأعمال الإنسانية تُنظم ((ماراثون أميال لصحة الأطفال))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬وبمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للسكري،‭ ‬نظمت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬ماراثونها‭ ‬الخيري‭ ‬الأول‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬أميال‭ ‬لصحة‭ ‬الأطفال‮»‬‭ ‬بمشاركة‭ ‬1000‭ ‬مُشارك‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ ‬والجهات،‭ ‬حيث‭ ‬يأتي‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سعي‭ ‬المؤسسة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬مضخات‭ ‬الأنسولين‭ ‬لدعم‭ ‬الأطفال‭ ‬المُصابين‭ ‬بالنوع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬داء‭ ‬السكري‭ (‬ Type 1‭)‬،‭ ‬علمًا‭ ‬بأن‭ ‬المؤسسة‭ ‬تتبنى‭ ‬مشروع‭ ‬المضخات‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬عدة‭ ‬جهات‭ ‬مُساهمة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬واستفاد‭ ‬منه‭ ‬265‭ ‬طفلًا‭.‬

تضمن‭ ‬الماراثون‭ ‬سباقات‭ ‬للأطفال‭ ‬والكبار‭ ‬وذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة،‭ ‬ومُساهمة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المطاعم‭ ‬بتقديم‭ ‬وجبات‭ ‬غذائية‭ ‬صحية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الصحية‭ ‬للتعريف‭ ‬بمضخة‭ ‬الأنسولين،‭ ‬منها‭ ‬مستشفى‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الجامعي،‭ ‬ومستشفى‭ ‬الهلال،‭ ‬وشركة‭ ‬الحياة‭ ‬النقية‭ ‬للمعدات‭ ‬الطبية‭. ‬

وعقب‭ ‬نهاية‭ ‬السباق‭ ‬قام‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬بتكريم‭ ‬الفائزين‭ ‬والجهات‭ ‬الراعية‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬الماراثون،‭ ‬حيث‭ ‬كرّم‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬العدائيين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬وشركة‭ ‬فولاذ‭ ‬الراعي‭ ‬الرسمي‭ ‬للماراثون،‭ ‬وشركة‭ ‬بابكو‭ ‬انرجيز‭ ‬الراعي‭ ‬الذهبي،‭ ‬وشركة‭ (‬ووتر‭ ‬جاردن‭ ‬سيتي‭) ‬الشركة‭ ‬المُحتضنة‭ ‬للبرنامج،‭ ‬والدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬الهاجري‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية،‭ ‬والدكتور‭ ‬دلال‭ ‬الرميحي‭ ‬استشارية‭ ‬السكري‭ ‬والغدد‭ ‬الصماء‭ ‬بمستشفى‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الجامعي‭.‬