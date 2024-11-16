الملكية للأعمال الإنسانية تُنظم ((ماراثون أميال لصحة الأطفال))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وبمناسبة اليوم العالمي للسكري، نظمت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ماراثونها الخيري الأول تحت شعار «أميال لصحة الأطفال» بمشاركة 1000 مُشارك من الأفراد والجهات، حيث يأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار سعي المؤسسة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية والمساهمة في توفير مضخات الأنسولين لدعم الأطفال المُصابين بالنوع الأول من داء السكري ( Type 1)، علمًا بأن المؤسسة تتبنى مشروع المضخات بالشراكة مع عدة جهات مُساهمة منذ عام 2019 واستفاد منه 265 طفلًا.
تضمن الماراثون سباقات للأطفال والكبار وذوي الاحتياجات الخاصة، ومُساهمة عدد من المطاعم بتقديم وجبات غذائية صحية، إضافة إلى مشاركة عدد من الجهات الصحية للتعريف بمضخة الأنسولين، منها مستشفى الملك حمد الجامعي، ومستشفى الهلال، وشركة الحياة النقية للمعدات الطبية.
وعقب نهاية السباق قام سعادة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة الأمين العام للمؤسسة بتكريم الفائزين والجهات الراعية والمساهمة في الماراثون، حيث كرّم الشيخ عبدالله بن إبراهيم آل خليفة رئيس لجنة العدائيين البحرينيين، وشركة فولاذ الراعي الرسمي للماراثون، وشركة بابكو انرجيز الراعي الذهبي، وشركة (ووتر جاردن سيتي) الشركة المُحتضنة للبرنامج، والدكتورة مريم الهاجري رئيس جمعية السكري البحرينية، والدكتور دلال الرميحي استشارية السكري والغدد الصماء بمستشفى الملك حمد الجامعي.
MENAFN16112024000055011008ID1108893466
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.