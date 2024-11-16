مصادر نيابية لـ((أخبار الخليج)): الثلاثاء التصويت على رفع الحصانة عن النائب ((الدوي))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





علمت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬سوف‭ ‬يصوت‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬القادمة‭ ‬المقررة‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بشأن‭ ‬طلب‭ ‬رفع‭ ‬الحصانة‭ ‬عن‭ ‬النائب‭ ‬حمد‭ ‬الدوي‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬طلب‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬حول‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬البلاغات‭ ‬المقدمة‭ ‬ضده‭ ‬حول‭ ‬تعليقاته‭ ‬عن‭ ‬جزر‭ ‬أمواج‭.‬

وكشف‭ ‬مصدر‭ ‬نيابي‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬قد‭ ‬انتهت‭ ‬من‭ ‬إعداد‭ ‬تقريرها‭ ‬بشأن‭ ‬الطلب‭ ‬وصوتت‭ ‬برفض‭ ‬رفع‭ ‬الحصانة‭ ‬عن‭ ‬النائب‭ ‬الدوي،‭ ‬وقررت‭ ‬رفع‭ ‬تقريرها‭ ‬إلى‭ ‬هيئة‭ ‬مكتب‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬برئاسة‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المزمع‭ ‬أن‭ ‬تعقد‭ ‬اجتماعها‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬القادمة‭.‬

وأكد‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬قد‭ ‬استدعت‭ ‬النائب‭ ‬حمد‭ ‬الدوي‭ ‬للاستماع‭ ‬إلى‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬رفع‭ ‬الحصانة‭ ‬ومناقشته‭ ‬في‭ ‬مدى‭ ‬كيدية‭ ‬الادعاء‭ ‬ضده‭ ‬والتحقق‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يقصد‭ ‬منه‭ ‬منع‭ ‬العضو‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬مسؤولياته‭ ‬البرلمانية‭ ‬بالمجلس،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الاختصاصات‭ ‬المنوطة‭ ‬للجنة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

وأكدت‭ ‬المصادر‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬إدراج‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬ضمن‭ ‬بند‭ ‬الاستدراك‭ ‬ليتم‭ ‬مناقشته‭ ‬والتصويت‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬القادمة‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬بأنه‭ ‬بحسب‭ ‬المادة‭ ‬176‭ ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬يقدم‭ ‬طلب‭ ‬الإذن‭ ‬برفع‭ ‬الحصانة‭ ‬عن‭ ‬العضو‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشئون‭ ‬الإسلامية،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يرفق‭ ‬بالطلب‭ ‬صورة‭ ‬رسمية‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬القضية‭ ‬المطلوب‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬فيها،‭ ‬ويحيل‭ ‬الرئيس‭ ‬الطلب‭ ‬المذكور‭ ‬ومرفقاته‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬لبحثه‭ ‬وإبداء‭ ‬الرأي‭ ‬فيه‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬اللجنة‭ ‬إعداد‭ ‬تقريرها‭ ‬بشأن‭ ‬طلب‭ ‬رفع‭ ‬الحصانة‭ ‬خلال‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬الأكثر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إحالة‭ ‬الأوراق‭ ‬إليها،‭ ‬وللمجلس‭ ‬أن‭ ‬يأذن‭ ‬للعضو‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلبه‭ ‬بسماع‭ ‬أقواله‭ ‬إذا‭ ‬وجه‭ ‬ضده‭ ‬أي‭ ‬اتهام‭ ‬ولو‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬طلب‭ ‬رفع‭ ‬الحصانة،‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬اتخاذ‭ ‬أية‭ ‬إجراءات‭ ‬أخرى‭ ‬ضد‭ ‬العضو،‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬بالإذن‭ ‬بذلك‭ ‬طبقا‭ ‬لأحكام‭ ‬المادتين‭ ‬السابقتين‭ .‬

فيما‭ ‬تقضي‭ ‬المادة‭ ‬178‭ ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬للجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية،‭ ‬ولا‭ ‬للمجلس،‭ ‬البحث‭ ‬في‭ ‬توافر‭ ‬الأدلة‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬توافرها‭ ‬للإدانة‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬الاتهام‭ ‬الجنائي،‭ ‬ويقتصر‭ ‬البحث‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬كيدية‭ ‬الادعاء‭ ‬والتحقق‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يقصد‭ ‬منه‭ ‬منع‭ ‬العضو‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬مسؤولياته‭ ‬البرلمانية‭ ‬بالمجلس،‭ ‬ويؤذن‭ ‬دائما‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭ ‬متى‭ ‬ثبت‭ ‬أن‭ ‬الإجراء‭ ‬ليس‭ ‬مقصودا‭ ‬منه‭ ‬منع‭ ‬العضو‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬مسؤولياته‭ ‬البرلمانية‭ ‬بالمجلس‭.‬

وطالبت‭ ‬الجمعيات‭ ‬السياسية‭ ‬السبع‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها،‭ ‬وهي‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬المنبر‭ ‬الوطني‭ ‬الإسلامي،‭ ‬جمعية‭ ‬الأصالة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬جمعية‭ ‬المنبر‭ ‬التقدمي،‭ ‬جمعية‭ ‬التجمع‭ ‬الوطني‭ ‬الدستوري‭ (‬جود‭)‬،‭ ‬جمعية‭ ‬تجمع‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية،‭ ‬جمعية‭ ‬الصف‭ ‬الإسلامي،‭ ‬وجمعية‭ ‬الوسط‭ ‬العربي‭ ‬الإسلامي،‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بحماية‭ ‬أعضائه‭ ‬وضمان‭ ‬حقوقهم‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬دورهم‭ ‬والتعبير‭ ‬بكل‭ ‬حرية‭ ‬عن‭ ‬آرائهم‭ ‬تجاه‭ ‬مختلف‭ ‬القضايا‭ ‬الوطنية‭. ‬