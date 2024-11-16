غوغل دوكس تحصل على ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تستمر جوجل في تعزيز إمكانيات منصتها الإنتاجية Workspace من خلال إضافة ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. هذه الميزة، التي تعتمد على مولّد الصور "Gemini"، تمكن المستخدمين من إنشاء رسومات وصور داخل مستندات Google Docs بسهولة، ما يُعتبر نقلة نوعية لتحسين التصميمات والوثائق.



ما هي الميزة الجديدة؟

مولّد الصور المدمج في Google Docs يوفر وسيلة لإنشاء صور تلقائيًا بناءً على وصف نصي يكتبه المستخدم. هذه الخاصية متاحة حاليًا لحسابات Workspace المدفوعة التي تشمل إضافات Gemini Business، Enterprise، Education، Education Premium، وGoogle One AI Premium.



يمكن الوصول إلى الميزة عبر القائمة:

Insert > Image > Help me create an image.

بمجرد اختيار هذا الخيار، يظهر شريط جانبي يتيح للمستخدم كتابة وصف للصورة المراد إنشاؤها، مع إمكانية تحديد أسلوب الفن (مثل التصوير الفوتوغرافي أو الرسم التخطيطي) ونسب الأبعاد (مربعة، أفقية، أو عمودية) لتتناسب مع تخطيط المستند.



استخدامات متعددة لتصميم الوثائق

الميزة تسهل إنشاء الصور للعديد من الأغراض، مثل تصميم الإعلانات، الكتيبات، قوائم الطعام، وحتى أغلفة المستندات التي تتطلب صورة تمتد بعرض الصفحة. المولّد يستخدم الإصدار الأحدث من محرك الصور Imagen 3، الذي يعد بتفاصيل أفضل وإضاءة أغنى وتقليل العيوب مقارنة بالإصدارات السابقة.



الميزة الجديدة تُقارن بميزة مشابهة أطلقتها مايكروسوفت ضمن حزمة Office، حيث دمجت الأخيرة أدوات لإنشاء الفن التوليدي عبر الذكاء الاصطناعي. الخطوة تأتي في سياق تنافس متزايد بين عملاقي التكنولوجيا لتعزيز إنتاجية المستخدمين بفضل الذكاء الاصطناعي.



تفاصيل التوزيع

الميزة ستتاح مبدئيًا للمستخدمين ضمن نطاقات النشر السريع (Rapid Release) بدءًا من اليوم، مع احتمال ظهورها خلال مدة تصل إلى 15 يومًا. أما المستخدمون في نطاقات النشر المجدول (Scheduled Release)، فسيحصلون عليها تدريجيًا اعتبارًا من 16 ديسمبر.



وكانت جوجل قد أضافت العام الماضي ميزة توليد شرائح عرض داخل Google Slides باستخدام أدوات Duet AI، مما يؤكد التزام الشركة بجعل الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من أدوات الإنتاجية اليومية.



ماذا تعني هذه الخطوة للمستخدمين؟

الميزة الجديدة تمثل نقلة نوعية في كيفية تعامل المستخدمين مع مستنداتهم، حيث تتيح لهم إنشاء صور مخصصة دون الحاجة إلى برامج تصميم خارجية. إضافةً إلى ذلك، تسهل هذه التقنية على المستخدمين غير المحترفين الحصول على نتائج احترافية في وقت قصير، مما يجعلها مثالية للشركات والمؤسسات التعليمية والمستخدمين الأفراد.



تحديات محتملة

رغم الفوائد الكبيرة لهذه الميزة، قد تثير مخاوف تتعلق بالأمان والخصوصية، حيث تعتمد الميزة على نماذج ذكاء اصطناعي تتطلب معالجة بيانات المستخدمين. كما أن الاعتماد الزائد على الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تراجع المهارات التقليدية في التصميم.



ومع استمرار تطور أدوات الذكاء الاصطناعي، يتوقع أن تصبح هذه التقنيات جزءًا أساسيًا من جميع منصات الإنتاجية، مما يسهل على المستخدمين تنفيذ مهام معقدة بطريقة بسيطة وسريعة. جوجل، بما تقدمه من ميزات جديدة مثل مولّد الصور في Google Docs، تضع معيارًا جديدًا لتكامل التكنولوجيا مع أدوات العمل اليومية.