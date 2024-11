غوغل دوكس تحصل على ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تستمر جوجل في تعزيز إمكانيات منصتها الإنتاجية Workspace من خلال إضافة ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. هذه الميزة، التي تعتمد على مولّد الصور "Gemini"، تمكن المستخدمين من إنشاء رسومات وصور داخل مستندات Google Docs بسهولة، ما يُعتبر نقلة نوعية لتحسين التصميمات والوثائق.



ما هي الميزة الجديدة؟

مولّد الصور المدمج في Google Docs يوفر وسيلة لإنشاء صور تلقائيًا بناءً على وصف نصي يكتبه المستخدم. هذه الخاصية متاحة حاليًا لحسابات Workspace المدفوعة التي تشمل إضافات Gemini Business، Enterprise، Education، Education Premium، وGoogle One AI Premium.



يمكن الوصول إلى الميزة عبر القائمة:

Insert > Image > Help me create an image.

بمجرد اختيار هذا الخيار، يظهر شريط جانبي يتيح للمستخدم كتابة وصف للصورة المراد إنشاؤها، مع إمكانية تحديد أسلوب الفن (مثل التصوير الفوتوغرافي أو الرسم التخطيطي) ونسب الأبعاد (مربعة، أفقية، أو عمودية) لتتناسب مع تخطيط المستند.



استخدامات متعددة لتصميم الوثائق

الميزة تسهل إنشاء الصور للعديد من الأغراض، مثل تصميم الإعلانات، الكتيبات، قوائم الطعام، وحتى أغلفة المستندات التي تتطلب صورة تمتد بعرض الصفحة. المولّد يستخدم الإصدار الأحدث من محرك الصور Imagen 3، الذي يعد بتفاصيل أفضل وإضاءة أغنى وتقليل العيوب مقارنة بالإصدارات السابقة.



الميزة الجديدة تُقارن بميزة مشابهة أطلقتها مايكروسوفت ضمن حزمة Office، حيث دمجت الأخيرة أدوات لإنشاء الفن التوليدي عبر الذكاء الاصطناعي. الخطوة تأتي في سياق تنافس متزايد بين عملاقي التكنولوجيا لتعزيز إنتاجية المستخدمين بفضل الذكاء الاصطناعي.



تفاصيل التوزيع

الميزة ستتاح مبدئيًا للمستخدمين ضمن نطاقات النشر السريع (Rapid Release) بدءًا من اليوم، مع احتمال ظهورها خلال مدة تصل إلى 15 يومًا. أما المستخدمون في نطاقات النشر المجدول (Scheduled Release)، فسيحصلون عليها تدريجيًا اعتبارًا من 16 ديسمبر.



وكانت جوجل قد أضافت العام الماضي ميزة توليد شرائح عرض داخل Google Slides باستخدام أدوات Duet AI، مما يؤكد التزام الشركة بجعل الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من أدوات الإنتاجية اليومية.



ماذا تعني هذه الخطوة للمستخدمين؟

الميزة الجديدة تمثل نقلة نوعية في كيفية تعامل المستخدمين مع مستنداتهم، حيث تتيح لهم إنشاء صور مخصصة دون الحاجة إلى برامج تصميم خارجية. إضافةً إلى ذلك، تسهل هذه التقنية على المستخدمين غير المحترفين الحصول على نتائج احترافية في وقت قصير، مما يجعلها مثالية للشركات والمؤسسات التعليمية والمستخدمين الأفراد.



تحديات محتملة

رغم الفوائد الكبيرة لهذه الميزة، قد تثير مخاوف تتعلق بالأمان والخصوصية، حيث تعتمد الميزة على نماذج ذكاء اصطناعي تتطلب معالجة بيانات المستخدمين. كما أن الاعتماد الزائد على الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تراجع المهارات التقليدية في التصميم.



ومع استمرار تطور أدوات الذكاء الاصطناعي، يتوقع أن تصبح هذه التقنيات جزءًا أساسيًا من جميع منصات الإنتاجية، مما يسهل على المستخدمين تنفيذ مهام معقدة بطريقة بسيطة وسريعة. جوجل، بما تقدمه من ميزات جديدة مثل مولّد الصور في Google Docs، تضع معيارًا جديدًا لتكامل التكنولوجيا مع أدوات العمل اليومية.