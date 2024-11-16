دروس من حرب إسرائيل الأخيرة في لبنان‏

MENAFN - Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة

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دانيال بايمان‏‏ - (مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية) 2/11/2024

‏بالإضافة إلى المخاطر على المدى القصير، تبدو خطة إسرائيل طويلة الأجل للبنان غير واضحة. لن يكون احتلال لبنان بداية صالحة، ويمكن لقوات "حزب الله" أن تتراجع أعمق وأعمق في البلد إذا احتاجت إلى الحد من خسائرها. وفي الواقع، قد تحاول قوات "حزب الله" إطالة أمد الحرب، وإنهاك إسرائيل التي تقاتل على جبهات متعددة.‏

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بينما تدخل القوات الإسرائيلية إلى لبنان لتنفيذ ما ‏‏أسماه‏‏ مسؤولوها "غارات محدودة ومحلية ومستهدفة" ضد مواقع "حزب الله" على طول الحدود، سيكون من الأفضل لها أن تتذكر –وأن تتعلم من- المشاكل التي واجهتها في آخر عملية كبرى لها هناك في العام 2006. وقد شكل إرث الحرب الإسرائيلية الأخيرة في لبنان نهج كل من "حزب الله" وإسرائيل على حد سواء في الصراع. وتشير الضربات الإسرائيلية المؤثرة ضد "حزب الله" في الأشهر الأخيرة إلى أنه من غير المرجح أن تكرر الكوارث التكتيكية التي تعرضت لها في العام 2006، لكنّ حل المعضلات الاستراتيجية الأوسع نطاقا التي يفرضها "حزب الله" سيكون أصعب بكثير.‏

‏في تموز (يوليو) 2006، بعد أسبوعين من القصف العنيف لمواقع "حزب الله"، أرسلت إسرائيل آلاف الجنود إلى لبنان كجزء من "‏‏عملية تغيير الاتجاه‏‏"، على افتراض أن هؤلاء الجنود سيكتسحون المدافعين وينحوهم جانبًا. لكن ما تلا ذلك كان كارثة بعد كارثة. ‏‏قتلت‏‏ ضربة صاروخية محظوظة لـ"حزب الله" 12 مظليا من جنود الاحتياط في كفر جلعادي، داخل إسرائيل. وقاتلت قوات "حزب الله" في لبنان من الأنفاق، واختبأت من القوات الإسرائيلية لتظهر في بعض الأحيان وتنصب لها الكمائن المميتة. ونصب "حزب الله" كمينًا‏‏ لرتل مدرع إسرائيلي في وادي السلوقي، حيث أغلق الطريق أمام وخلف الرتل ثم أطلق وابلا تلو الآخر من الصواريخ المضادة للدبابات على القوات الإسرائيلية العالقة بلا حول ولا قوة، والتي كانت تفتقر إلى دعم المدفعية والمشاة. وكما ‏‏أشار‏‏ تيمور غوكسل، الذي كان يقدم المشورة لقوات الأمم المتحدة في لبنان: "لا ينبغي لأي شخص غبي بما يكفي لدفع رتل من الدبابات عبر وادي السلوقي أن يكون قائد لواء مدرع. يجب أن يكون طباخًا".‏

وحتى بينما كان الجنود الإسرائيليون يتعثرون في داخل لبنان، أمطر "حزب الله" المنازل ‏‏وأماكن العمل الإسرائيلية‏‏ بالصواريخ طوال 34 يومًا من الحرب. كما تضررت سمعة إسرائيل الدولية، حيث انتقدتها جماعات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الدولية لقصفها منشآت "حزب الله" في الأحياء المدنية. وعلى الرغم من أن "حزب الله" خسر العديد من مقاتليه في العام 2006، إلا أن تحديه الناجح لإسرائيل أثار حماس الجماهير العربية، ‏‏وجعل شعبية المجموعة تحلّق.‏

على الرغم من أن الحرب انتهت ‏‏بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701‏‏، الذي حظر اقتراب قوات "حزب الله" من الحدود الإسرائيلية وعزز وجود قوات حفظ السلام هناك، سرعان ما علِم "حزب الله" أن قوات حفظ السلام هذه لن تقف في طريقه. وعاد مقاتلو الحزب إلى المنطقة -أحيانًا تحت غطاء ‏‏المنظمة البيئية المزيفة‏‏ "أخضر بلا حدود".‏

اتبعت استثمارات "حزب الله" في الأسلحة بعد العام 2006 منطق الحرب. وجادل حسن نصر الله، زعيم "حزب الله" حتى اغتياله بغارة إسرائيلية في الآونة الأخيرة، ‏ ‏‏منذ فترة طويلة بأن إسرائيل هي "بيت عنكبوت"، تبدو قوية من بعيد فقط في حين يمكن تحييدها بسهولة. وسلطت الفعالية السياسية لضرب إسرائيل بالصواريخ والقذائف خلال الحرب الضوء على حساسية البلد من حيث الخسائر: كان "حزب الله"، على عكس إسرائيل، مستعدًا للتضحية.‏

‏وهكذا، وسعت المجموعة بشكل كبير ترساناتها الكبيرة مسبقًا من الصواريخ المختلفة، ليرتفع العدد الإجمالي لهذه الصواريخ إلى ‏‏ما بين 120.000 و200.000‏‏. وضمت هذه الترسانة بعضًا من أنظمة الصواريخ الموجهة بدقة، بالإضافة إلى العديد من الأنظمة بعيدة المدى التي يمكن أن تضرب كل أنحاء إسرائيل. كما واصل "حزب الله" نشر الأسلحة والقوات العسكرية في ‏‏المناطق المدنية،‏‏ وتدريب قواته البرية لصد أي غزو إسرائيلي محتمل، بما في ذلك ‏‏عن طريق توسيع‏‏ شبكة أنفاقه.‏

ومن جهتها، استعدت إسرائيل أيضًا لجولة أخرى من الحرب، وهذه المرة، لم تفترض ببالٍ خال أن بإمكانها إزاحة "حزب الله" بسهولة. كان تفجير أجهزة الاستدعاء واللاسلكي التي يستخدمها الحزب، والاغتيالات المتكررة لكبار قادته، ومقتل نصر الله، كلها نجاحات استخباراتية إسرائيلية مذهلة.‏

‏كما تدرب الجيش الإسرائيلي بانتظام في السنوات الماضية استعدادًا لحرب مع "حزب الله" -وكما أشار مسؤول أمني إسرائيلي خلال زيارة إلى الحدود الشمالية في العام الماضي: "نحن قلقون بشأن إيران، ونتدرب ضد "حزب الله"، ونقاتل الفلسطينيين".

كما توضح حرب إسرائيل في غزة والأسابيع الأخيرة في لبنان، أصبحت عقيدة إسرائيل في استخدام القوة أكثر تدميرًا -وهو أيضًا درس من دروس حرب العام 2006. ‏‏وكان ‏‏ قائد الجيش الإسرائيلي في الشمال، اللواء غادي آيزنكوت، قد حذر بعد حرب العام 2006 من أن إسرائيل ستدمِّر في المرة القادمة "كل قرية يتم منها إطلاق النار على إسرائيل"، لجعل "حزب الله" يدفع ثمنا باهظًا لأفعاله. وربما أصبحت إسرائيل الآن أقل اهتمامًا بإلحاق الضرر بسمعتها الدولية مما كانت عليه في العام 2006: بعد قتل عشرات الآلاف من المدنيين في غزة، من غير المرجح أن يؤدي قتل المزيد في لبنان إلى جعل الأمور أسوأ.

كان "حزب الله"، الذي يدرك الخطر الذي ينطوي عليه نشوب حرب أكثر تدميرًا، مترددًا في التصعيد إلى حرب شاملة حتى الآن، في ما يرجع جزئيًا إلى أنه يخشى إثارة غضب اللبنانيين الآخرين. فقد عانى البلد من ‏‏أزمة سياسية واقتصادية متعددة السنوات‏‏، ومن شأن نشوب صراع أكبر أن يجعل الوضع السيئ أكثر سوءًا بما لا يُقاس.

‏مع ذلك، تبقى الحرب مع "حزب الله" أشبه برمي حجر نرد، على الرغم من أن العمليات الإسرائيلية الأخيرة تميل لصالح القدس. وكما يوحي الهجوم الصاروخي الذي شنه "حزب الله" على كفر جلعادي في العام 2006، يمكن أن تتحول العملية من نجاح ظاهري إلى فشل دموي في غمضة عين. وإذا أطلق "حزب الله" العنان لترسانته الصاروخية المتنوعة الهائلة، يمكن أن تكون هذه الحرب أسوأ بكثير من العام 2006، بالنظر إلى حجم قواته الأكبر والمدى الذي تستطيع أن تصله العديد من أنظمته الصاروخية. ومع ذلك، ما يزال من غير الواضح ما إذا كان "حزب الله" يرغب في –أو حتى يستطيع- إطلاق العنان لجزء كبير من ترسانته الضخمة نظرًا للضربات الإسرائيلية على أفراده، وقاذفاته، والانقطاعات في اتصالاته، ومخاوفه من اندلاع حرب شاملة.‏

بالإضافة إلى المخاطر على المدى القصير، تبدو خطة إسرائيل طويلة الأجل للبنان غير واضحة. لن يكون احتلال لبنان بداية صالحة، ويمكن لقوات "حزب الله" أن تتراجع أعمق وأعمق في البلد إذا احتاجت إلى الحد من خسائرها. وفي الواقع، قد تحاول قوات "حزب الله" إطالة أمد الحرب، وإنهاك إسرائيل التي تقاتل على جبهات متعددة.‏

‏قد تسعى إسرائيل إلى إقامة منطقة عازلة على طول حدودها، ولكن ليس من الواضح من هو الذي سيضبطها. كان هذا هدفًا في العام 2006، وتمكن "حزب الله" من الالتفاف عليه. وبعد كل شيء، يبقى "حزب الله" أقوى منظمة في لبنان، ولم توقف قوات الأمم المتحدة ولا الجيش في البلد المجموعة. ربما يجعل الحجم التدميري الأكبر للحملة الإسرائيلية "حزب الله" أكثر حذرًا هذه المرة، خاصة إذا دعمته بضربات مستمرة ردًا على الانتهاكات في المنطقة العازلة. ومع ذلك، سيكون الحفاظ استمرارية هذا الإجراء بمرور الوقت مهمة صعبة.‏

لعل أفضل أمل لإسرائيل هو أن تتمكن من دفع "حزب الله" إلى الوراء وأن تتمكن الولايات المتحدة من التفاوض على وقف لإطلاق النار. عندئذٍ قد يلعق "حزب الله" جراحه العديدة. وفي المقابل، تعود إسرائيل مرة أخرى إلى إبقاء الحزب مردوعًا، بينما يعكف كلا الجانبين على الاستعداد للقتال في يوم آخر.‏



‏*دانيال بايمان Daniel Byman: زميل أقدم في برنامج الأمن الدولي في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" في واشنطن العاصمة، وأستاذ في جامعة جورج تاون.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Lessons from Israels Last War in Lebanon