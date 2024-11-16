تغير المناخ يهدد زراعات الكاكاو الإفريقية وأسعار الشيكولاتة عالميا

(MENAFN
- Al-Borsa News) حذر خبير زراعي أوروبي وثيق الصلة بأسواق الكاكاو الإفريقية، من أن أزمة تغير المناخ تهدد الزراعة الإفريقية وترفع أسعار الكاكاو الخام بشكل هائل ماقد يؤثر على أسعار الشيكولاتة حول العالم التي تعتمد على منتجات القارة السمراء من هذه الحبوب.
واعتبر الخبير الزراعي النمساوي هارتويج كيرنر، المدير الإداري لشركة Fairtrade Austria – في تصريحات خاصة لصحيفة” كرونن تسايتونج” النمساوية بعد عودته من رحلة إلى غانا – أن هذا التطور أيضًا يهدد وجود العديد من مزارعي الكاكاو.
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وقال كيرنر“إنه على الرغم من إرتفاع الأسعار، يواجه مزارعو الكاكاو وأسرهم الذين يعيشون في غانا وساحل العاج تحديات كبيرة“، موضحا أن تقلب حجم حصاد المحاصيل بسبب الأحداث المناخية المتغيرة والإرتفاع الحاد في تكاليف الإنتاج والمعيشة يدفع العديد من الأسر إلى الفقر والمعاناة الاقتصادية.
وأضاف أن الطلب العالمي على الكاكاو آخذ في الازدياد ، متوقعا تسجيل معدلات مرتفعة في المستقبل القريب ، مشددا على أهمية توفير الموارد المالية لزراعة أشجار الكاكاو الجديدة أو الإستثمار في نظام الري في إفريقيا .
وقبل أيام ، أعلن الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، أن بلاده ، ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم ، رفعت سعر تسليم“باب المزرعة الثابت” المدفوع لمزارعي الكاكاو للمرة الثانية هذا الموسم 2024/ 2025 للمساعدة في تعزيز عائدات المزارعين .
وقال أكوفو أدو، الذي تنتهي فترة ولايته التي امتدت لفترتين في 7 يناير المقبل في حفل توزيع جوائز المزارعين ، إن مزارعي الكاكاو سيحصلون الآن على 49600 سيدي غاني (3062 دولارًا) للطن المتري، مقارنة بـ 48000 سيدي غاني تم الإعلان عنها عند بدء الموسم في أول سبتمبر الماضي.
ومن المعروف أن إنتاج غانا من الكاكاو يأتي في المرتبة الثانية بعد ساحل العاج المجاورة.
وتتصدر ساحل العاج وغانا دول العالم في إنتاج حبوب الكاكاو التي تعتمد عليها كبرى المصانع والشركات العالمية المتخصصة في إنتاج الشيكولاتة والكاكاو، وتستحوذان سوياً على 40 في المائة من صادرات الكاكاو عالمياً.
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