تغير المناخ يهدد زراعات الكاكاو الإفريقية وأسعار الشيكولاتة عالميا

MENAFN - Al-Borsa News) حذر خبير زراعي أوروبي وثيق الصلة بأسواق الكاكاو الإفريقية، من أن أزمة تغير المناخ تهدد الزراعة الإفريقية وترفع أسعار الكاكاو الخام بشكل هائل ماقد يؤثر على أسعار الشيكولاتة حول العالم التي تعتمد على منتجات القارة السمراء من هذه الحبوب.

واعتبر الخبير الزراعي النمساوي هارتويج كيرنر، المدير الإداري لشركة Fairtrade Austria – في تصريحات خاصة لصحيفة” كرونن تسايتونج” النمساوية بعد عودته من رحلة إلى غانا – أن هذا التطور أيضًا يهدد وجود العديد من مزارعي الكاكاو.

موضوعاتالآفاق الاقتصادية لأوروبا تتأثر بسياسات التقشف المالي تركيا تفرض غرامة مليوني ليرة على تويتش التابعة لأمازون بسبب اختراق للبيانات “أكوا باور” توقع اتفاقية إنشاء أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات مع أوزبكستان

وقال كيرنر“إنه على الرغم من إرتفاع الأسعار، يواجه مزارعو الكاكاو وأسرهم الذين يعيشون في غانا وساحل العاج تحديات كبيرة“، موضحا أن تقلب حجم حصاد المحاصيل بسبب الأحداث المناخية المتغيرة والإرتفاع الحاد في تكاليف الإنتاج والمعيشة يدفع العديد من الأسر إلى الفقر والمعاناة الاقتصادية.

وأضاف أن الطلب العالمي على الكاكاو آخذ في الازدياد ، متوقعا تسجيل معدلات مرتفعة في المستقبل القريب ، مشددا على أهمية توفير الموارد المالية لزراعة أشجار الكاكاو الجديدة أو الإستثمار في نظام الري في إفريقيا .

وقبل أيام ، أعلن الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، أن بلاده ، ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم ، رفعت سعر تسليم“باب المزرعة الثابت” المدفوع لمزارعي الكاكاو للمرة الثانية هذا الموسم 2024/ 2025 للمساعدة في تعزيز عائدات المزارعين .

وقال أكوفو أدو، الذي تنتهي فترة ولايته التي امتدت لفترتين في 7 يناير المقبل في حفل توزيع جوائز المزارعين ، إن مزارعي الكاكاو سيحصلون الآن على 49600 سيدي غاني (3062 دولارًا) للطن المتري، مقارنة بـ 48000 سيدي غاني تم الإعلان عنها عند بدء الموسم في أول سبتمبر الماضي.

ومن المعروف أن إنتاج غانا من الكاكاو يأتي في المرتبة الثانية بعد ساحل العاج المجاورة.

وتتصدر ساحل العاج وغانا دول العالم في إنتاج حبوب الكاكاو التي تعتمد عليها كبرى المصانع والشركات العالمية المتخصصة في إنتاج الشيكولاتة والكاكاو، وتستحوذان سوياً على 40 في المائة من صادرات الكاكاو عالمياً.