أكثر من 25 شركة قطرية مشاركة في البعثة التجارية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة

(MENAFN
- Media4pr) دبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة تعاونية لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، بنظم بنك قطر للتنمية البعثة التجارية القطرية إلى دولة الامارات العربية المتحدة والتي تضم أكثر من 25 شركة قطرية من مختلف القطاعات. تأتي البعثة برعاية وكالة «تصدير» الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية في قطر والداعمة لأنشطة ترويج الصادرات. حيث تهدف البعثة إلى استكشاف الفرص الفريدة للسوق الإماراتي وتطوير شراكات جديدة بين منظومتي ريادة الأعمال القطرية والإماراتية.
وتضم البعثة القطرية عدد من القطاعات التي تشهد طلباً متزايداً، مثل البناء والتشييد، الصناعات البلاستيكية والورقية، الحديد والصلب، والصناعات الغذائية والمشروبات، إضافةً إلى حلول مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرياضية. ويأتي هذا التنوع في الشركات المشاركة ليعكس الرؤية المشتركة للاقتصادين القطري والإماراتي، والسعي المشترك لتكامل اقتصادي يعتمد على الخبرات المتنوعة والابتكار.
تطوير علاقات اقتصادية تعود بالفائدة على الجانبين
صرّح [خالد عبدالله المانع]، [نائب الرئيس لشؤون تنمية الأعمال ] في بنك قطر للتنمية، قائلاً: "تستهدف هذه البعثة تقديم الشركات القطرية كشركاء موثوقين في السوق الإماراتي، حيث نتطلع إلى تمكين علاقاتنا الاقتصادية العريقة مع نظرائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. وإن دعمنا لرواد الأعمال القطريين للوصول إلى أسواق جديدة يعزز من فرص التعاون المشترك، بما يساهم في تطوير منظومة الأعمال المحلية ويخدم مصالح الاقتصاد القطري والإماراتي على حد سواء.."
وأشار إلى أن السوق الإماراتي يشكل فرصة استثنائية للشركات القطرية الراغبة في التوسع، مؤكداً أن البعثة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية بين البلدين وتعميق الشراكات في القطاعات ذات الأولوية.
برنامج عمل شامل يعزز فرص التعاون المشترك
تبدأ فعاليات البعثة التجارية المقامة من 19إلى 20 نوفمبر 2024 في فندق "ون أند أونلي ون زعبيل" في دبي،دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعتبر الدعوة للمشاركة فيها مفتوحة لجميع الشركات الإماراتية، للاستفادة من اللقاءات الثنائية وتوسعة شبكة العلاقات والوصول إلى شركاء جدد. وتتضمن جولات ميدانية واجتماعات مخصصة تجمع الشركات القطرية بكبار المسؤولين في الشركات الإماراتية، كما توفر الفعاليات منصة استراتيجية للتواصل، حيث تتم مناقشة أحدث اتجاهات السوق وتحديد الفرص التجارية المشتركة. ومن شأن هذه اللقاءات أن تؤدي إلى إنشاء شراكات طويلة الأمد تدعم خطط النمو في السوق الإماراتي والشركات القطرية . حيث يعتبر البنك داعماً أساسياً للقطاع الخاص في قطر، ويعمل بشكل دائم على تعزيز ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، عبر تقديم الخدمات التمويلية وغير التمويلية، لتطوير القطاعات المستهدفة وتنمية المهارات، مع التركيز على التوسع في الأسواق المحلية والعالمية.
يذكر، أن العلاقات التجارية بين قطر والإمارات قد شهدت نمواً مستمراً خلال السنوات الأخيرة، حيث نمت التجارة المشتركة بين البلدين بمعدل نمو سنوي مركب فاق 19٪ منذ عام 2021، وصولاً إلى ما يزيد عن 5 مليار دولار أمريكي في عام 2023. كما سجلت الشركات القطرية الخاصة صادرات تجاوزت ال08 مليون دولار أمريكي الى السوق الإماراتي في عام 2023 وتجاوزت ال100 مليون دولار أمريكي في عام 2024 حتى شهراكتوبر الماضي و تشمل المنتجات المصدرة الكابلات الكهربائية، والألمنيوم المبثوق، وكلوريد الكالسيوم والزوايا والأقسام الحديدية، بالإضافة إلى المنتجات البلاستيكية والورقية باشكالها المختلفة، وغيرها من المنتجات. كدليلٍ على أهمية تفعيل المزيد من المبادرات التي تدعم التبادل التجاري وتسهم في ازدهار الاقتصاد الخليجي. وتهدف البعثة الحالية إلى توسيع هذه الروابط، حيث يُتوقع أن تثمر اللقاءات الثنائية بين الشركات القطرية والإماراتية عن توقيع اتفاقيات تعاون جديدة تسهم في تحقيق النمو المستدام للبلدين.
للمزيد من المعلومات حول البعثة والتسجيل لحضور الفعالية، يُرجى زيارة الرابط
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